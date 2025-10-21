В фильме об этом ни слова: какая реальная боевая задача была у 9-й роты

Фильм Федора Бондарчука «9 рота» стал для многих едва ли не главным источником знаний об Афганской войне. Действительно, благодаря блестящей операторской работе и мощной актерской игре зрители ощутил весь накал трагических событий той эпохи. Однако художественный замысел заставил создателей сильно отойти от исторических реалий. Главный вопрос, который так и повис в воздухе в финале картины — «Зачем вообще нужно было держать эту высоту?» — на самом деле имеет четкий и стратегически важный ответ.

© Кадр из фильма «9 рота»

Операция «Магистраль»

В отличие от киноленты, где герои будто бы были забыты во время общего отхода, реальный бой на высоте 3234 произошел в январе 1988 года — за год до окончательного вывода советских войск. И был он не трагическим эпизодом отступления, а ключевой частью масштабной наступательной операции под кодовым названием «Магистраль».

К концу 1987 года город Хост, верный правительству ДРА, оказался в полной блокаде со стороны моджахедов. Пакистан, поставлявший оружие и предоставлявший убежище боевикам, рассматривал Хост как плацдарм для создания отдельного исламского государства. Чтобы деблокировать город, советскому командованию нужно было обеспечить безопасное движение колонн с продовольствием и боеприпасами по единственной дороге Гардез — Хост.

Именно эту задачу — прикрытие дороги — и получила 9-я рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка. Заняв господствующие высоты 3234 и 3228, десантники обеспечили себе прекрасный обзор и контроль местности на десятки километров и не позволяли противнику обстреливать идущие ниже колонны.

Не на жизнь, а на смерть

Штурм высоты моджахедами 7 января 1988 года не был спонтанной атакой. Для них срыв операции «Магистраль» и взятие Хоста были вопросом стратегического престижа. Именно поэтому бой за высоту 3234 был столь ожесточенным.

Против 39 советских десантников действовали не «толпы дикарей», а хорошо вооруженные и подготовленные отряды моджахедов, поддерживаемые минометами и артиллерией. Атаки продолжались более 12 часов. Положение роты действительно было критическим: был выведен из строя крупнокалиберный пулемет «Утес», заканчивались боеприпасы. Однако, в отличие от фильма, командование не забыло о своих солдатах.

В самый тяжелый момент боя, пройдя почти 3 км по горной тропе под огнем, на высоту прорвался разведвзвод из 12 человек с необходимыми боеприпасами. Его своевременное прибытие позволило отбросить противника. Ценой невероятного мужества высота была удержана. Погибло 6 советских солдат, 28 получили ранения. Это серьезные потери для одного боя, но далекие от тотального истребления всего подразделения, показанного в фильме.

Победа, а не забвение

На самом деле, 9-я рота выполнила свою боевую задачу. Высота 3234 осталась под советским контролем, что позволило обеспечить бесперебойное снабжение Хоста. По словам генерала Бориса Громова, командовавшего 40-й армией, операция «Магистраль» достигла всех своих целей: город был деблокирован, планы противника по созданию исламского государства сорваны, а его крупная группировка разгромлена.

Таким образом, подвиг 9-й роты — это не бессмысленная жертва «забытыми» солдатами, а в профессиональное выполнение сложнейшей боевой задачи, которая внесла решающий вклад в успех одной из последних крупных операций Советской Армии в Афганистане.