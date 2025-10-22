Загадка XVIII века: почему не рожавшие монахини болели раком груди чаще матерей

Международная команда ученых обнаружила удивительный феномен: грудное вскармливание не только обеспечивает питание младенцу, но и создает долговременную иммунную защиту от рака молочной железы у матери. Исследование, опубликованное в журнале Nature, раскрывает механизм этой защиты, который сохраняется десятилетиями.

Подтверждение древних выводов

Еще в XVIII веке врачи заметили парадокс: монахини, никогда не рожавшие детей, страдали от рака груди гораздо чаще. Современная наука подтвердила эту связь, но биологические причины оставались загадкой. Новое исследование предлагает объяснение: ключевую роль играют специализированные иммунные клетки.

Ученые под руководством профессора Шерин Лои из Онкологического центра Питера Маккаллума обнаружили, что в тканях молочной железы женщин, имевших детей, присутствуют особые CD8+ Т-клетки. Они сохраняются в организме матери более 30 лет после беременности и кормления и обеспечивают постоянный иммунный надзор за раковыми клетками. «Это как иметь постоянную армию защиты от рака», — объясняет профессор Лои.

Сильный защитный эффект

Исследователи провели серию экспериментов, подтвердивших их выводы. Анализ тканей молочной железы 260 женщин показал повышенное содержание защитных клеток у рожавших. Эксперименты на мышах показали: у кормивших животных опухоли развивались медленнее. При искусственном удалении Т-клеток защитный эффект исчезал.

Самый большой защитный эффект наблюдался при тройном негативном раке молочной железы — одной из самых опасных форм заболевания. У пациенток, кормивших грудью, были лучшие показатели выживаемости и более высокая концентрация иммунных клеток в опухолях. Кроме того, организм мам активнее реагировал на раковые клетки.

Ученые подчеркивают: хотя эффект от грудного вскармливания в среднем получается значимым, но для отдельной женщины грудное вскармливание это не абсолютная гарантия защиты от рака. Каждый год кормления грудью снижает пожизненный риск развития рака примерно на 4%.