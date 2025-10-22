Как правильно писать «зато» или «за то»: слитно или раздельно

Правописание «зато» и «за то» часто вызывает вопросы, причем как у школьников, так и у взрослых людей. Оба варианта написания верные: все зависит от контекста, в котором они употребляются. «Лента.ру» рассказывает, как правильно пишутся «зато» и «за то» и какие на этот счет есть нормы русского языка.

© Unsplash

Как правильно писать: «зато» или «за то»

Все зависит от контекста и от того, какой частью речи является слово. В беседе с «Лентой.ру» учитель русского языка и литературы московской школы №1440 Майя Дорофеева рассказала: «Чтобы понять, пишется слово слитно или раздельно, нужно определить часть речи. Союз всегда пишется слитно, а указательное местоимение с предлогом — раздельно. А чтобы отличить части речи друг от друга, можно использовать подсказки. Например, попытаться заменить "за(то)" другим словом».

Когда пишется «зато»

Союз «зато» всегда равен по смыслу союзу «но» и показывает противопоставление каких-либо понятий. Например: «Юноша не очень успешен в учебе, зато он хороший спортсмен».

«Зато» может связывать однородные члены предложения или части сложносочиненного предложения. Что важно — перед ним всегда ставится запятая, а сам союз пишется слитно.

Как себя проверить

Заменить «зато» на «но»

«Есть отличная подсказка — если это союз, то его можно легко заменить на "но". А значит, он пишется слитно», — отметила Майя Дорофеева.

Примеры

Он совсем не умеет готовить, зато (но) прекрасно моет посуду. Погода сегодня дождливая и холодная, зато (но) очень свежо и зелено. Эта работа не приносит большой прибыли, зато (но) она очень интересная. Новый софт сложный в освоении, зато (но) он в разы увеличивает производительность. На поезде ехать дольше, чем лететь на самолете, зато (но) ты можешь любоваться пейзажами. Я опоздал на поезд, зато (но) встретил старую подругу.

Заменить «зато» на «однако»

Еще одна подсказка, которая поможет отличить части речи: союз «зато» можно заменить на «однако» без потери смысла.

Примеры

Он очень медлительный, зато (однако) очень тщательный и внимательный в работе. Я не люблю рано вставать, зато (однако) обожаю, как красиво бывает на улице на рассвете. Я мало зарабатываю на этой работе, зато (однако) у меня много свободного времени. Эта книга сложная для понимания, зато (однако) она дает пищу для размышлений. Дорога до моря была долгой и утомительной, зато (однако) какой вид открывался с горы! Я не купил себе новую куртку, зато (однако) привез подарки детям. Она мало говорит, зато (однако) много делает.

Когда пишется «за то»

Если в предложении употребляется предлог «за» и указательное местоимение «то», выражение всегда пишется раздельно. В русском языке есть правило: предлоги с самостоятельными частями речи пишутся раздельно, пояснила эксперт.

В таком контексте они указывают на что-то конкретное — предмет, эмоцию, поступок и так далее. В данном случае запятая перед «за то» не нужна.

Как себя проверить

Задать вопрос

Чтобы проверить, действительно ли в данном контексте нужно писать «за(то)» раздельно, можно задать вопрос «за что?» или «за какое?», отметила Майя Дорофеева.

Примеры

Большое спасибо вам за то письмо, которое вы нам отправили. (Можно задать вопрос: «за какое письмо?» Ответ — то, которое отправили.) Он получил премию за то внедрение, которое сэкономило компании миллионы. (Можно задать вопрос: «он получил премию за что?» Ответ — за то внедрение.) Я благодарен другу за то, что он был рядом даже в самые сложные времена. (Можно задать вопрос: «благодарен за что?» Ответ — за то, что он был рядом.) Поверните за то здание, там вы найдете офис вашей новой компании. (Можно спросить: «за какое здание?» Ответ — за то.) Я люблю этот город за то, что он такой зеленый и спокойный. (Можно задать вопрос: «я люблю город за что?» Ответ — за то, что он зеленый и спокойный.) Я благодарен тебе за то, что ты всегда меня поддерживаешь. (Можно задать вопрос: «благодарен за что?» Ответ — за то, что поддерживаешь.)

Заменить «то» на другое местоимение или прилагательное

«Чтобы проверить себя, "то" можно заменить другим местоимением. Например: вместо "зайди за то здание" используем "за это здание"», — пояснила Майя Дорофеева.

А еще «то» можно заменить на прилагательное. Например, «зайди за высокое здание» или «зайди за ветхое здание».

Кроме того, «то» можно и вовсе убрать без изменения смысла предложения: тогда получится просто «зайди за здание»

Примеры

Держи деньги за то мороженое, что ты мне вчера купил. (Можно заменить на «держи деньги за вчерашнее мороженое» или просто сказать «держи деньги за мороженое».) Я благодарен родителям за то воспитание, которое они мне дали. (Можно заменить на: «я благодарен родителям за прекрасное воспитание» и просто убрать «то».) Не хватайся за край, лучше возьмись за то место на ручке, где есть резиновая накладка, — так не соскользнет ладонь. (Можно убрать «то» — смысл не изменится. Или заменить «то» на прилагательное — «возьмись за специальное место».) Я ненавижу его за то лицемерие, с которым он ко всем обращается. (Можно заменить на «я ненавижу его за откровенное лицемерие» или просто убрать «то».) Посмотри за то такси, и ты увидишь узкий переулок, ведущий к набережной. (Можно заменить на «посмотри за это такси» или исключить «то» из предложения.) Если ты хочешь увидеть океан, зайди за то высокое здание — прямо за ним начинается пляж. (Можно заменить на «то» на «это» или вовсе его убрать.)