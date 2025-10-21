За что советские солдаты ненавидели перловку

Как дети в садиках времен СССР не любили манную кашу, так и в советской армии аналогичной «популярностью» пользовалась перловка. Ее презрительно величали «шрапнелью» за внешнее сходство с начинкой артиллерийского снаряда, а загадочный для гражданского термин «дробь 16» понимал без перевода любой призывник.

Бюджетная жемчужина

С точки зрения армейского экономиста, перловка была знаковым стратегическим ресурсом. По данным Госкомстата за 1975 год, килограмм перловки стоил сущие копейки — 26 копеек. Для сравнения, гречка была в два раза дороже, а рис и вовсе переходил в категорию «роскоши» по 88 копеек.

Как отмечают эксперты, в СССР солдатский паек был предметом серьезных научных изысканий. Специальный НИИ искал идеальный баланс между питательностью, вкусом и стоимостью. Армию нужно было не только накормить, но и создать гигантские запасы на случай мобилизации. И здесь дешевая, сытная и неприхотливая в хранении перловка была вне конкуренции.

Дешево и сердито

С научной точки зрения, у перловки были свои несомненные козыри. Врач-диетолог Михаил Гинзбург, комментируя ее «увольнение» из российской армии в 2011 году, признал: благодаря низкому гликемическому индексу перловая каша обеспечивает долгое чувство сытости. Для солдата, чей день расписан по минутам, это было несомненным плюсом.

Впрочем, тот же Гинзбург отмечал, что особых преимуществ перед гречкой или рисом у «шрапнели» нет. Если меню разнообразить другими крупами, рацион останется не менее здоровым. Так что главным ее козырем все-таки оставалась феноменальная дешевизна.

За что ее ненавидели рядовые

Так почему же «дробь 16» вызывала у солдат слезы, и иногда буквально? Проблема была не в самой крупе, а в том, как ее готовили. На армейских кухнях, где поварами служили такие же срочники, о тонкостях кулинарного искусства речи не шло. Перловку чаще всего варили по принципу «скорее и больше». В результате солдаты получали на тарелке нечто, по консистенции напоминающее то ли резину, то ли строительную смесь. А если это произведение искусства еще и сдабривали комбижиром, аппетит волшебным образом испарялся.

Призывники XXI века, по данным Минобороны, в большинстве своем вообще не были знакомы с перловкой до армии. Неудивительно, что они просто отказывались ее есть. Шквал жалоб от обеспокоенных родителей, чьи сыновья «голодали», в итоге и стал последней каплей, переполнившей солдатский котелок.

Секрет идеальной перловки

Знаменитый историк кулинарии Вильям Похлебкин (впрочем, как и его многие коллеги) вставал на защиту оклеветанной крупы неоднократно. Главный военный секрет: армейская перловка была невкусной, потому что ее готовили неправильно!

По канонам, крупу нужно было замачивать на 10–12 часов, а потом томить на водяной бане не менее 6 часов. Похлебкин даже пошутил, что если в столовой собираются готовить перловку для массового потребителя, то повару в этот день нужно официально оформлять выходной.