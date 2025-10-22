Как в Эрмитаже спасают фрески древних мастеров Согдианы

Коллекция Эрмитажа в скором времени пополнится новыми шедеврами средневекового творчества. Сейчас в музее восстанавливают настенные росписи древнего Пенджикента. Они относятся к VI – VIII векам, когда город был одним из крупнейших центров Согдианы. Над чем сейчас работают реставраторы и что уже удалось восстановить, узнала корреспондент «МИР 24» Ксения Богомолова.

© Mir24.TV

Чтобы не снять слой оригинальной краски, движения скальпеля аккуратные, как у хирурга во время операции. Специалисты удаляют с живописи загрязнения, которым больше тысячи лет. Сейчас реставраторы работают с частью настенной росписи «Пирующие художники».

«Первая фигура открылась с кистями и красками. Поэтому назвали «Художниками», хотя у других персонажей мы не видим ни красок, ничего такого. В основном блюда, кувшины», − пояснила художник-реставратор Наталья Тиссен.

Изображения сохранились плохо. Натуральные пигменты V – VI веков разъедены солью. Больше всего пострадал лазурит, который буквально сполз с рисунка. Он был редким и стоил дорого. Привозили его из Пакистана.

Елена Степанова реставратор, заведующая лабораторией научной реставрации монументальной живописи «Это клеевые краски, на самом деле, мы знаем, что в качестве связующего были камеди фруктовых деревьев, которые росли вокруг этой территории».

Пенджикент был богат на мастеров. Они расписывали дворцы, храмы и дома знатных горожан. Сейчас рисунки покрыты трещинами и сколами. Реставраторы их замаскируют.

Утраты восполняются лессом. Это горная порода, распространенная в Средней Азии. Из нее в VIII веке возводили стены домов, поверх которых наносили рисунки. В лесс добавляли измельченное растительное волокно. Оно выступало в роли арматуры.

Фреску поделили на фрагменты еще при раскопках города в 1969 году. Команда археологов шаг за шагом снимала полотна со стен и упаковывала в марлю с синтетической смолой, чтобы укрепить конструкцию.

Художники Пенджикента перенимали сюжеты из искусства Индии, Ирана и других восточных стран. Одни связаны с боевыми подвигами или охотой, другие – с историей семьи хозяев жилища и подвигами предков, третьи описывали гулянья и праздники.

Павел Лурье заведующий сектором Средней Азии и Кавказа отдела Востока «Много изображений божеств, есть много орнаментальных росписей. И есть много росписей пиров, где люди показаны со своей индивидуальностью. При этом она показана не столько чертами лица, сколько одеждой и аксессуарами».

В Эрмитаже уже выставлены ранее восстановленные части настенной росписи «Пир художников». В соседних залах – артефакты других восточных культур, которые 80 лет назад привозили из экспедиций.