Народные приметы на 23 октября: что нельзя делать в этот день

В этот день наши предки с особенным вниманием следили за природой и животными, чтобы понять, какой будет наступающая зима.

Прадедушки знали, что 23 октября нужно заняться заготовкой дров и лучин, чтобы предстоящие морозы пережить в тепле и при свете.

Девушки и юноши прыгали через костер. По поверьям, огонь прибавлял не только смелости, но и сил.

А чтобы избавиться от старых болезней и проблем, в пламя бросали старые вещи.

Сны в эту ночь считались вещими и грозили воплотиться в жизнь в течение трех дней.

Были и такие занятия, о которых стоило позабыть.

Нельзя было плевать в костер, тушить пламя спички или свечи пальцами, смоченными слюной. Иначе огонь мог рассердиться и причинить страдания, а то и накликать пожар.

Не дозволялось давать в долг, иначе можно было остаться без домашнего тепла и уюта.

Оставаясь в этот день дома, нельзя было браться за уборку, подметать или мыть полы. Предки верили, что так можно лишить дом удачи и благополучия.

Не стоило в этот день гадать – считалось, что все ритуалы 23 октября были бессмысленными и даже могли навредить.