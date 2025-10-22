Народные приметы на 23 октября: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 23 октября 2025 года: что нельзя делать в этот день
В этот день наши предки с особенным вниманием следили за природой и животными, чтобы понять, какой будет наступающая зима.
Прадедушки знали, что 23 октября нужно заняться заготовкой дров и лучин, чтобы предстоящие морозы пережить в тепле и при свете.
Девушки и юноши прыгали через костер. По поверьям, огонь прибавлял не только смелости, но и сил.
А чтобы избавиться от старых болезней и проблем, в пламя бросали старые вещи.
Сны в эту ночь считались вещими и грозили воплотиться в жизнь в течение трех дней.
Были и такие занятия, о которых стоило позабыть.
Нельзя было плевать в костер, тушить пламя спички или свечи пальцами, смоченными слюной. Иначе огонь мог рассердиться и причинить страдания, а то и накликать пожар.
Не дозволялось давать в долг, иначе можно было остаться без домашнего тепла и уюта.
Оставаясь в этот день дома, нельзя было браться за уборку, подметать или мыть полы. Предки верили, что так можно лишить дом удачи и благополучия.
Не стоило в этот день гадать – считалось, что все ритуалы 23 октября были бессмысленными и даже могли навредить.