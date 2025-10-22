«Русский Берсерк»: почему так называли бойца группы «Альфа» Виктора Блинова

В легендарной группе «Альфа» нечасто называют имена, но Виктор Блинов — исключение. Его позывной «Берсерк», данный в честь неистовых воинов-викингов, стал его сутью. Для соседей и даже жены он был скромным работником завода ЗИЛ. Для своих — живой легендой, человеком, не знавшим страха.

Начало пути

В «Альфу» Блинова пригласили еще в студенческие годы, когда он учился на военного переводчика. С 1974 года это элитное подразделение КГБ боролось с терроризмом. Ирония судьбы: его мачеха работала цензором в том же ведомстве, даже не подозревая, кем на самом деле стал ее приемный сын.

Афганистан и Уфа

Уже в 1979 году «Берсерк» оказался в Афганистане. Его первая крупная операция — штурм дворца «Тадж-Бек» и свержение Хафизуллы Амина. Группа, в которой был Блинов, блестяще провела штурм штаба афганских ВВС с минимальными потерями. За выполнение задания без единого выстрела он получил орден Красной Звезды.

Имея большой опыт освобождения заложников, в 1986 г. Виктор с группой сумел обезвредить угонщиков самолета, севшего на дозаправку в Уфе. История такова: двое террористов, Николай Мацнев и Сергей Ягмурджи, захватили ТУ-134 с 81 человеком на борту и потребовали перелета за границу. В процессе переговоров Блинов с двумя товарищами проник на борт и за 8 секунд смог обезвредить нападающих. Один к тому времени отключился из-за действия наркотика и получил пулю в ногу, а второй был ликвидирован пулеметной очередью.

Бой в Буденновске

Но самым страшным испытанием, по словам самого Блинова, стал Буденновск. События лета 1995 года стали известны всей России. Вооруженная банда чеченских головорезов Шамиля Басаева захватила местную больницу, согнав туда более 1600 человек — врачей, пациентов, детей, жителей городка. Приехав в составе бригады «Альфа» на место происшествия, команда получила задание штурмовать боевиков.

С 5 часов утра 17 июля они начали штурм больницы. Берсерк не торопясь продвигался ко входу, дойдя до самого здания и отстреливаясь на ходу. Спас его бронежилет, а еще то, что в смятении чеченцы умудрялись бросать гранаты, не выдернув чеку. Нескольких заложников удалось спасти через окна первого этажа, внутрь же попасть не получилось, поскольку штурмовики наткнулись на множество растяжек и пулеметные очереди. Ничего не оставалось, как отозвать отряд и признать провал операции. До конца Блинов прикрывал бойцов, уйдя из огненного пекла одним из последних.

Только в 1999 году, через 4 года, он закончил свою службу в спецподразделении «Альфа». Спасаться от постоянного стресса ему помогали спортивные занятия. Но организм не выдержал многочисленных ранений и физических нагрузок. Когда 10 февраля 2017 года Виктор Блинов скончался, в последний путь его провожало все руководство оперативно-боевых отделов группы «Альфа».