Загадка обратной стороны Солнца

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН не только показали, но и рассказали о подробностях мощного взрыва на обратной стороне Солнца, который произошел накануне.

"Для понимания масштаба, маленький кружок в центре - это Солнце диаметром 1,5 миллиона км. Размер Земли составляет менее 13 тысяч км", - комментировали в РАН в среду опубликованное в Telegram-канале фото. Но вопросов касательно вспышки возникло так много, что ученые решили дать некоторые объяснения.

По их словам, произошедшее событие, которому предшествовало два средних выброса плазмы, является крупнейшим или одним из двух крупнейших в текущем цикле и относится к диапазону X10-X15. Напомним: вспышки классифицируют по пяти основным классам: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. X - это самые мощные вспышки.

Что касается того, что произошло вчера: как пояснили специалисты, к сожалению, не существует однозначной связи между силой выброса плазмы и энергетикой вспышки. Это связано с тем, что дополнительный вклад в ускорение вещества, помимо, собственно, энергии взрыва, дает магнитное поле Солнца. Оно же, впрочем, может и замедлить движение плазменного облака.

Объективную информацию можно получить только из прямых наблюдений места взрыва, но в данном случае это было невозможно. Почему? Единственный космический аппарат, который мог бы предоставить такие данные, Solar Orbiter, находился в этот момент под другим углом, откуда область взрыва наблюдать было нельзя.

Наиболее близкий аналог, по крайней мере, как отмечают ученые, визуально, - вспышка на обратной стороне Солнца, которая произошла 23 июля 2024 года с очень похожим выбросом. Но тогда ее как раз наблюдал Solar Orbiter. И рентгеновские фотометры определили балл X14.

Крупнейшим событием 25-го цикла, вошедшим в официальные каталоги, является вспышка уровня X9.0 от 3 октября 2024 года. На втором месте - вспышка X8.7 от 14 мая 2024 года. На третьем месте - событие X7.1 от 01 октября 2024 года. Все события произошли на обращенной к Земле стороне. События на невидимой стороне в каталоги не включаются, сообщили ученые.