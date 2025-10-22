Почему чукотские женщины легально могли иметь «дополнительного мужа»

Суровый быт коренных народов Чукотки воспитывал невероятную выносливость, и чукотские женщины были в этом воплощением силы духа. Их способность переносить холод, голод и изнурительный труд поражала исследователей Севера.

Закалённые стужей

Этнограф Владимир Богораз с изумлением писал о том, как женщины часами шили одежду на открытом воздухе в 30-градусный мороз, их пальцы оставались незащищенными. «Разгоряченные трудом, они сбрасывали с себя одежду, оставаясь полуголыми. А чтобы не потеть, обычно закладывали себе за пазуху большие куски снега», — отмечал ученый. Это было не экстримом, а повседневной реальностью.

Женщины-воительницы

Историк Александр Нефёдкин в книге «Военное дело чукчей» приводит свидетельства того, что женщины нередко участвовали в боях наравне с мужчинами. В фольклоре сохранились истории о женщинах, метко стрелявших из лука по врагам, напавшим на стойбище, или вступавших в поединок на копьях, защищая дом в отсутствие мужа.

Причина такой воинственности была трагичной: частые междоусобицы, несчастные случаи на охоте и суровый климат приводили к высокой смертности среди мужчин. Девочки в неполных семьях росли, осваивая не только женские обязанности, но и мужские навыки: охоту, стрельбу из лука и фехтование копьем.

Работа без сна и отдыха

Испытанием на прочность был и повседневный быт. Исследователи поражались способности женщин трудиться без сна по двое-трое суток. Богораз описывал молодых невесток, которые, проработав целый день над шкурами, затем стерегли стадо всю ночь, а утром снова возвращались к работе «без каких-либо видимых признаков усталости».

Однако за этой стойкостью скрывалась тяжелая доля. Положение женщины, особенно молодой невестки, в патриархальной семье было незавидным. Как писал Богораз, пословица «Раз ты женщина, то молчи» звучала всякий раз, когда невестка пыталась сказать слово в свою защиту. Усталость иногда была настолько изматывающей, что женщины теряли сознание прямо за работой.

«Товарищи по жене»

Известно, что состоятельные чукчи часто являлись многоженцами, поскольку могли себе позволить содержать нескольких красавиц. При этом у них осуждалась какая-либо супружеская ревность.

Профессор Сергей Александрович Арутюнов в своей книге «У берегов Ледовитого океана» (Москва, 1984 год издания) описал северный обычай обмена женами, удивлявший многих путешественников.

«Девушка и замужняя женщина легко заводит себе любовника или дополнительного мужа. Который, к слову, может являться добрым другом основного супруга. Бывает так, что два мужчины договариваются: это лето ты проведешь с моей женой, а я – с твоей. На время рыбалки или охоты. А к зиме снова поменяемся», – отметил С.А. Арутюнов.

Такие мужчины назывались «товарищами по жене». Не уступить супругу своему другу считалось у чукчей гнусным поступком, проявлением недостойного, собственнического отношения к женщине.