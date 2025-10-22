Сибирский Тарзан: как красноармеец-дезертир 10 лет скрывался в тайге

В послевоенные годы в глухих лесах под Новосибирском развернулась история, удивительно напоминающая сюжет о Тарзане и Джейн. Её главным героем стал не литературный персонаж, а реальный человек — Марк Гурский, дезертировавший из Красной Армии в 1943 году.

Лесное царство отшельника

Сбежав с фронта (по другим данным — изначально уклоняясь от призыва), Гурский нашел пристанище в Убинском районе. Он не полностью порвал с цивилизацией: поддерживал связь с родственниками в селе Крещенском, однако жил отдельно, в глухой тайге на реке Тартас. Как писал в 1991 году журналист Евгений Доброхотов со слов старожила Николая Вдовина, беглец построил в лесу несколько потайных избушек и землянок, превратившись в искусного промысловика.

«Он был человеком со сноровкой и богатырской силой. Вооруженный одним лишь ножом, он выходил победителем из схватки с медведем», — такие рассказы ходили о нем среди местных.

Его угодья простирались на десятки километров. Гурский вел кочевой образ жизни, перемещаясь между убежищами по мере истощения ресурсов. Он ловил рыбу, охотился, заготавливал дикоросы и даже разбил небольшие огороды, где выращивал картошку. Серьезным подспорьем для него стало оборудование с упавшего самолета (предположительно, американской «Аэрокобры»). Авиапулемет он приспособил для охоты на крупного зверя, а с помощью динамо-машины провел электричество в одну из изб. Чтобы скрыть следы крушения, он тщательно замаскировал самолет мхом.

Голос плоти

Как ни был силен страх дезертира перед властями, порой он все же наведывался в деревню, где обменивал добытое им мясо на нужные вещи и продукты. Однако завязать контакты с женщинами во время эти вылазок Гурский, очевидно, не успевал. Между тем его естественные потребности с годами становились сильнее. Таежный охотник не страдал от голода, и организм требовал своего. Поэтому, повстречав однажды на лесной дороге девушку, ушедшую в тайгу за грибами, Гурский силой увел ее к себе и сделал сожительницей. Дорога до землянки заняла несколько суток. Дезертир вел свою пленницу только по ночам, чтобы она не запомнила дороги. По одной из версий, похищенная все же сбежала от Гурского. По другой — дезертир сам отпустил забеременевшую девушку в деревню, чтобы она там родила, поскольку понимал, что принять ребенка и воспитывать его в тайге не сможет.

Возвратившейся из леса селянкой заинтересовалась милиция. Дело в том, что за ее предполагаемое убийство уже успели посадить одного из местных парней. Выведав у «воскресшей» девушки, где находится землянка похитителя, стражи порядка снарядили экспедицию по поимке таежного жителя и в итоге привели его в деревню Лисьи Норки.

«Когда доставили Тарзана в деревню, крепко удивились люди. Сам рыжий, волосы на голове и бороде длиннющие, одет в звериные шкуры — чистый Робинзон», — рассказывал Николай Вдовин.

Толки о дальнейшей судьбе Марка Гурского сильно отличаются. Одни говорили, что он отсидел положенный срок, другие — что за истечением срока давности дело о дезертирстве возбуждать не стали. Дивясь умению мужчины выживать в тайге, деревенские жители попросили его стать бригадиром охотников. Гурский согласился, но ненадолго. Через некоторое время он уехал в Красноярский край, где снова поселился в тайге, уже не прячась от людей. Взял ли он с собой девушку и ребенка — неизвестно.