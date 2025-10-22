Как раскрывают преступления многолетней давности

Многие преступники проявляют небывалые чудеса маскировки. Они легко растворяются в воздухе, меняя внешний вид, документы и место жительства. Злоумышленники годами живут под чужими именами, придумывая легенды своего переезда ту или иную местность. Однако скрыться от правосудия и следствия мало кому удаётся. Читайте далее, чтобы узнать о необычных изобличениях преступников.

Старший следователь-криминалист Светлана Ямалиева уже 18 лет разыскивает преступников. Чтобы изобличить злоумышленника, она сотрудничает с коллегами из уголовного розыска и криминалистами из других стран.

Для повышения оперативности и качества работы в последние годы активно используется искусственный интеллект.

В большинстве своём, отмечает следователь-криминалист, ей приходится работать по категориям тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против жизни и здоровья человека. Нередко расследованию подлежат преступления, совершенные несколько десятков лет назад.

30 лет под чужим именем

В конце 1994 года три подруги решили отметить наступающий Новый год. Самой старшей из них недавно исполнилось 19 лет, а двум другим ещё не было и 18.

В самый разгар посиделок одна из подруг заявила, что мечтает стать стюардессой. Девушка начала рассуждать, что мужчины будут штабелями падать к её длинным и красивым ногам.

«А вы, неудачницы, так и останетесь здесь, будете жить обычную жизнь», — неудачно пошутила она.

Подруги не оценили шутку, и одна из них в порыве ярости швырнула в будущую бортпроводницу табурет. Затем девушки по несколько раз ударили хвастунью, от чего та скончалась.

Придя в себя, подруги быстро начали порядок в квартире и решили избавиться от тела жертвы. Однако сделать это оказалось непросто: к тому времени жильцы многоквартирного дома уже не спали и могли заметить странное поведение девушек.

В итоге злоумышленницы оставили тело подруги в квартире и скрылись. Когда родные забили тревогу и обратились в полицию, установить обстоятельства произошедшего не составило труда. Родители убитой рассказали правоохранителям, где и с кем была их дочь.

Одну из убийц быстро задержали. Девушка призналась в случившемся и отбыла наказание. После освобождения она смогла наладить жизнь и старается не вспоминать о той страшной ночи.

А вот её подельница словно исчезла. Обнаружили её в столице спустя 30 лет. Когда к прохожей на улице подошли силовики и после проверки документов назвали прежним именем, та была сильно удивлена. Отпираться смысла не было: ни возраст, ни смена имени и имиджа не помогли женщине избежать правосудия.

Светлана Ямалиева пояснила: система распознавания лиц реагирует на определённые черты внешности человека, сличая изображения. При определённом проценте сходства система подаёт правоохранителям сигнал.

Не скрылся от камер

Аналогичная ситуация произошла с мужчиной по имени Кирилл (имя героя истории изменено). В 2009 году во время отдыха на природе он поссорился с одним из друзей из-за громкого шума. Замахнувшись на приятеля, Кирилл решил припугнуть мужчину, но вместо этого случился удар. Оппонент скончался на месте от полученной травмы. Осознав, что произошло, молодой человек попросил у родных помощи и уехал в Казахстан.

Несколько лет он жил в чужой стране под вымышленным именем, обзавелся семьёй и детьми. При этом он неоднократно приезжал в Россию. В одну из таких поездок убийца и попался. За содеянное ему грозит немалый срок лишения свободы.

Без паспорта и имени

А эта история произошла в Брянской области в 2006 году. На вечеринке 20-летний Николай (имя героя истории изменено) обратил внимание на симпатичную девушку.

Изрядно выпив, он предложил незнакомке уединиться, но получил отказ. Не желая мириться с таким поведением девушки, Николай обманом завёл её в отдельную комнату и добился своего.

Наутро девушка обратилась в полицию. Испугавшись ответственности, Николай сбежал из посёлка. Долгие годы он работал неофициально, не обращался в госорганы и не привлекал к себе внимания.

Однако, спустя 17 лет, злоумышленнику пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи пришли в замешательство, узнав, что у пациента нет никаких документов.

Медики сообщили в полицию, а позже узнали, что мужчина причастен к тяжкому преступлению. Однако ни до начала следственных действий, ни до операции Николай не дожил — смерть от болезни наступила на следующий день.

Сегодня правоохранители вместе с искусственным интеллектом расследуют самые сложные и запутанные преступления. Найти след человека, сравнить улики и составить точный фоторобот больше не составляет труда.

Это помогает не только максимально полно составить картину произошедшего, но и изобличить преступников, предав их правосудию.