«Сучанская бойня»: как советские партизаны дали жару американским интервентам

Если вспоминать историю, то в военных конфликтах мы не так часто сталкивались с американцами. Взять, например, период интервенции, последовавший за Октябрьской революцией 1917 года. Один из забытых конфликтов того периода развернулся летом 1919 года на Дальнем Востоке, в долине реки Сучан (ныне город Партизанск). Здесь отряды красных партизан под командованием легендарного Сергея Лазо нанесли болезненный удар подразделениям американского экспедиционного корпуса.

Фронт на угольной ветке

После Октябрьской революции и выхода России из Первой мировой войны державы Антанты направили в нашу страну войска. Официальной целью США, чей корпус возглавлял генерал Уильям Грейвс, была «защита союзного имущества» и невмешательство в гражданскую войну. Ключевым объектом их внимания стала Сучанская железная дорога, по которой во Владивосток доставлялся уголь, жизненно необходимый для кораблей интервентов.

Изначально американское командование старалось избегать столкновений с местными партизанами. Однако ситуация резко изменилась, когда общее руководство красными отрядами принял на себя член подпольного обкома РКП(б) Сергей Лазо. Он сменил тактику, развернув полномасштабную партизанскую войну против всех сил противника одновременно – и против белых, и против интервентов.

«Мы должны захватить железнодорожную ветку, взорвать подъемники, мосты, пускать под откос поезда, парализовать дорогу, чтобы белогвардейцы и интервенты не получили ни одного вагона сучанского угля», – такую задачу, по свидетельству биографов, поставил Лазо перед своими бойцами.

Романовская резня

Самым известным и кровавым эпизодом этого противостояния стал ночной штурм села Романовка 25 июня 1919 года. В американских военных отчетах это событие осталось как «The Romanovka Massacre» («Романовская резня»). Отряд Лазо, насчитывавший около 300 человек, скрытно занял господствующие высоты вокруг поляны, где лагерем расположился 3-й взвод 31-го пехотного полка США (72 солдата под командованием лейтенантов Гарри Крейгера и Лоуренса Батлера). На рассвете партизаны открыли шквальный огонь по спящим в палатках американцам.

Атака была внезапной и ожесточенной. Получив тяжелое ранение, лейтенант Батлер попытался организовать отступление к окраинам села. Отход прикрывала группа добровольцев, однако новые потери ждали американцев уже в самой Романовке. По свидетельствам, местный крестьянин Мина Пастухов, вооруженный охотничьей винтовкой, в одиночку поразил не менее 10 солдат, не выходя со своего двора.

Только к 8 утра, с прибытием подкрепления с пулеметным расчетом, партизаны прекратили атаку и отступили. Потери американской стороны в том бою, по их собственным данным, составили не менее 19 человек убитыми и множество ранеными. Лейтенант Кендалл в своем отчете с ужасом писал, что «земля была усеяна истекающими кровью телами», и обвинял партизан в использовании экспансивных пуль «дум-дум».

Неутешительные итоги

Партизанское командование заявило об уничтожении до 80 американцев в районе Казанки и около сотни — в результате действий отрядов Лазо. Современные историки, однако, считают эти цифры завышенными, учитывая превосходство интервентов в вооружении, особенно в автоматическом.

Несмотря на тактический успех и проявленную дерзость, стратегически Лазо не удалось парализовать Сучанскую дорогу. Напротив, эта вылазка спровоцировала масштабную карательную операцию интервентов и белогвардейцев, вынудив партизан уйти вглубь тайги, где они оставались до конца 1919 года.

Прямые столкновения с американцами на этом фактически прекратились. Уже в начале 1920 года экспедиционный корпус США был эвакуирован из Приморья. Эпизод у Романовки остался в истории как один из немногих примеров прямого боевого столкновения между русскими и американскими войсками на российской земле — локальная, но яростная вспышка на фоне глобальной гражданской войны.