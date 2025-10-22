«Товарищ Артем»: кем он был Сталину

В советской истории немало ярких личностей, чьи судьбы оборвались трагически рано. Особенно на заре становления страны. Одна из таких фигур — Федор Сергеев, известный под партийным псевдонимом «товарищ Артем». Его близкая дружба с Иосифом Сталиным и блестящая карьера заставляют задуматься: какую роль в советской истории он мог бы сыграть, если бы не безвременная гибель?

© РИА Новости

Профессиональный революционер

Будущий революционер родился в Курской губернии и, окончив реальное училище, поступил в престижное Императорское Московское техническое училище (сегодня — МГТУ им. Баумана). Однако инженерная карьера не состоялась: в 18 лет он вступил в РСДРП и с головой ушел в подпольную партийную деятельность. Он неоднократно участвовал в демонстрациях, руководил харьковским восстанием 1905 года, работал на партийных должностях в разных городах.

Именно к этому периоду относится и его судьбоносное знакомство с Иосифом Джугашвили (Сталиным), которое переросло в крепкую дружбу. Оно произошло на IV съезде РСДРП в 1906 году.

Активная революционная деятельность Сергеева закономерно окончилась арестом в 1909 году, судом и пожизненной ссылкой в Сибирь. Однако, уже в 1910 году Сергеев сумел бежать, после чего несколько лет провел в эмиграции, занимаясь пропагандой в Японии, Корее, Китае и даже в Австралии. Лишь после февральской революции он вернулся в Россию и возглавил украинское отделение партии.

Гражданская война

Позже Артем стал одним из создателей уникального государственного образования — Донецко-Криворожской советской республики. В отличие от других республик, созданных по национальному признаку, эта базировалась на экономическом принципе, объединяя промышленные районы Донбасса.

Однако Гражданская война требовала не только администраторов, но и жестких военных руководителей. В этой роли Артем максимально проявил свой суровый характер. В 1920 году он, как уполномоченный ВЧК, руководил подавлением масштабного крестьянского восстания в Башкирии, известного как «Восстание черного орла». По данным историков, операция была проведена с крайней жестокостью. Соотношение потерь повстанцев и красноармейцев, по некоторым оценкам, достигало 10:1.

Загадочная гибель

Жизнь «товарища Артема» оборвалась при странных обстоятельствах. 24 июля 1921 года он вместе с группой иностранных коммунистов участвовал в испытании нового вида транспорта — аэровагона (дрезины с авиационным двигателем, развивавшей скорость до 140 км/ч). На полной скорости конструкция сошла с рельсов под Серпуховом, все пассажиры погибли.

Официальной версией стала неисправность вагона и плохое состояние путей. Однако многие предполагали, что имело место диверсия, организованная политическими противниками. Поговаривали, что к крушению мог быть причастен Лев Троцкий, видевший в проектах Артема угрозу своему влиянию.

Сталин, тяжело переживавший потерь друга, выполнил его последнюю волю: взял на воспитание его малолетнего сына, Артема Сергеева. Приемный сын «вождя народов» впоследствии стал генерал-майором артиллерии и прожил долгую жизнь.