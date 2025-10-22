Почему уроженке СССР не позволили контролировать все банки США

В 2021 году финансовые и политические круги США стали свидетелями уникального случая. Тогда кандидатура, предложенная президентом на один из ключевых постов в финансовой системе, была заблокирована не оппозицией, а широкой коалицией сил, включая его собственную партию. Речь идет о Сауле Омаровой, чья биография стала главным аргументом против ее назначения.

Из СССР в Вашингтон

Сауле Омарова родилась в 1966 году в казахском Уральске. После окончания школы с золотой медалью она поступила в МГУ, а в 1991 году отправилась по академическому обмену в Висконсинский университет (США). Распад Советского Союза кардинально изменил ее жизнь — она приняла решение остаться в Америке.

Но начало карьеры на новом месте не было простым. Западные СМИ обнаружили полицейский отчет 1995 года, согласно которому Омарова была задержана за попытку кражи товаров из магазина на сумму 214 долларов. Инцидент тогда был улажен без судимости: она сотрудничала с полицией и оплатила товары.

Впрочем, несмотря на этот неприятный эпизод, ее академическая и профессиональная карьера развивалась стремительно. Омарова блестяще окончила университет, получила степень доктора права и начала работать в престижной юридической фирме, специализирующейся на финансах.

Восхождение к вершинам

Таланты Омаровой не остались незамеченными. При администрации президента Джорджа Буша-младшего она вошла в команду Министерства финансов США, заняв пост помощника министра. Вскоре она стала авторитетным консультантом Конгресса, а к 2014 году заняла должность заместителя руководителя Департамента, параллельно начав преподавать в знаменитом Корнеллском университете.

Ее карьера была образцовой историей успеха иммигранта. Именно это в августе 2021 года побудило президента Джо Байдена выдвинуть ее на пост главы Управления валютного контроля (OCC). Это должность с огромными властными полномочиями над национальной банковской системой. Назначение на нее иммигрантки делало бы случай историческим.

Политический приговор

Однако кандидатура вызвала беспрецедентное сопротивление. Критика исходила не только от республиканцев, но и от многих представителей собственной партии Байдена — демократов. Главным камнем преткновения стало «советское прошлое» Омаровой. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди озвучил общие опасения, заявив, что ее воспитание в СССР могло сформировать взгляды, «лояльные к коммунистам». На что Омарова парировала, что всегда была антикоммунисткой и не выбирала место своего рождения.

В ход пошел и компромат — вспомнилась та самая история с кражей 1995 года. Хотя команда Байдена назвала это «недоразумением», репутационный удар был нанесен серьезный. Под давлением Омарова была вынуждена сама попросить президента отозвать свою кандидатуру. Байден, удовлетворяя просьбу, выразил сожаление по поводу «неуместных личных нападок» и назвал ее «стойким защитником» финансовой системы США.

Пост главы OCC тогда так и остался за исполняющим обязанности Майклом Хсу.