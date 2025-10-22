Чего больше всего боялся в американском плену Вернер фон Браун

Вернер фон Браун вошел в историю как гениальный создатель «Сатурна-5» — ракеты, доставившей астронавтов на Луну. Однако путь к этому триумфу начался в мае 1945 года в глубокой тревоге: нацистский ракетостроитель, сдавшийся американцам, всерьез опасался за свою жизнь и будущее своих разработок.

© globallookpress

Бегство в неизвестность

К весне 1945 года Вернер фон Браун, создатель первой в мире баллистической ракеты «Фау-2», осознавал не только крах нацистской Германии, но и собственную уязвимость. Как член НСДАП и штурмбаннфюрер СС, он мог понести суровое возмездие. Ситуацию усугубляли слухи о приказе Гиммлера ликвидировать ключевых ракетных специалистов, чтобы те не достались противнику.

Согласно историку Энцо Бьяджи, фон Браун предпринял «стратегическое отступление». Он тайно перебрался со своей командой на юг Германии, в Баварию, прихватив с собой тонны технической документации и незавершенных проектов. Его расчет был прост: чтобы выжить, нужно предложить победителям «технику будущего». И эта тактика дала свои результаты.

Библейская риторика

2 мая 1945 года брат Вернера, Магнус, вышел на американских солдат с предложением о капитуляции. После пленения, опасаясь как суда победителей, так и возможной выдачи СССР, Вернер фон Браун сделал хитрый публичный ход. Через прессу он заявил, что от имени немецких ученых выражает надежду, что их ракетное наследие попадет в «правильные» руки.

«Оружие может быть передано только тем людям, которых наставляет на путь Библия», — провозгласил он.

Эта фраза была призвана сформировать образ ученого с высокими моральными ценностями, желающего лишь мира и безопасности. К тому же она явственно указывала на «носителей библейской морали», коими не могли быть представители СССР.

Операция «Скрепка»

Впрочем, все страхи, как выяснилось, были напрасны. По словам Альберта Шпеера, даже в плену за фон Брауном и его коллегами велось настоящее «соперничество» между разведками США, Великобритании и СССР. Победили американцы, включившие конструктора в список целей секретной операции «Скрепка» (Operation Paperclip). Задачей программы была вербовка и перевозка немецких ученых в США.

Чтобы обойти собственные правила денацификации, американские власти пошли на масштабную операцию по «отбеливанию» биографий. Для фон Брауна и его команды были созданы новые досье, из которых тщательно вымарали любые упоминания о членстве в НСДАП и СС. Это было сделано не только для сокрытия прошлого от общественности, но и чтобы убедить самих ученых в их полной безопасности на американской земле.