23 октября: чем наши предки занимались в день Евлампия Зимоуказателя

Православная церковь в эту дату вспоминает двух святых - брата и сестру Евлампия и Евлампию. В народном календаре отмечается день Евлампия Зимоуказателя.

Считалось, что как пройдет этот день, такая и будет зима: мягкой или морозной, снежной или сухой. Также наблюдали за месяцем на ночном небе: рога месяца указывают на север - быть скорой и строгой зиме, если на юг - до 4 ноября (праздника Казанской иконы Божией Матери) будет грязь и слякоть.

В этот день начинали заготавливать лучины на зиму. Для этого брали сухие смолистые поленья без сучьев, от них откалывали тонкие щепы длиною в аршин (около 71 сантиметра), а затем устанавливали в специальные металлические зажимы - светцы. Если лучина постоянно тухла, считалось, что дом сглазили. Поэтому покупали новый нож, втыкали его в порог и говорили: "Кто с лихом в дом зайдет, тот его и заберет". Затем нож клали рядом с порогом на десять дней. После убирали и никогда им не пользовались.

Молодежь в этот день прыгала через костер, чтобы продлить молодость. Запрещено было покупать одежду, подметать пол в доме. Все это могло принести неприятности. Не надевали кольца и сережки, особенно дорогие, считалось, что они притянут беды. Не давали в долг спички и свечи, так как в семью придут несчастья.

Если 23 октября на дворе слякоть и грязь, то снег не выпадет до начала ноября. Мороз не ударил - зима не наступит в ближайшие четыре недели. Листья ивы начали облетать - зима придет рано.