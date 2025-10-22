Тайна Александра Меня: что было в портфеле убитого священника

Утро 9 сентября 1990 года. Протоиерей Александр Мень, один из самых известных и популярных священников позднесоветской эпохи, спешит на литургию в подмосковном поселке Семхоз. С ним его неизменный спутник — портфель. Спустя несколько минут он будет жестоко убит, а его портфель бесследно исчезнет. Это преступление, оставшееся нераскрытым, стало одним из самых загадочных в новейшей истории России.

© РИА Новости

Удар топором из засады

По свидетельствам, на лесной тропинке к станции кто-то остановил отца Александра и протянул ему записку. Когда священник надел очки, чтобы прочитать текст, из засады выскочил второй человек и нанес ему удар по голове, предположительно, топором.

Что произошло дальше, поражает своим трагизмом. Смертельно раненный Мень не умер сразу. Он попытался идти к станции, но, теряя силы, развернулся и пополз обратно к дому. Его обнаружила жена у самой калитки. Находясь в сознании, он отказался назвать убийц, лишь промолвив:

«Это не важно».

Спасти его не удалось.

Исчезнувший портфель

На месте преступления не нашли главную улику — портфель, с которым священник не расставался никогда. Эта деталь породила главный вопрос: что было целью преступления?

Как утверждает Владимир Илюшенко, автор издания «Отец Александр Мень. Жизнь, смерть, бессмертие», в портфеле убитого находились его наперсный крест и облачение. Поэтому, возможно, основной целью расправы было ограбление. В то же время, по свидетельству Михаила Меня, сына протоиерея, «у отца ничего не похитили, пропал только портфель». Значит, при Александре Владимировиче были еще какие-то ценности, которыми грабители отчего-то побрезговали.

Кроме того, наверняка преступники попытались бы избавиться от важной улики и бросили бы портфель где-нибудь неподалеку. Однако они этого не сделали: портфель пропал бесследно. Именно поэтому родилась версия о том, что это убийство было заказным, и портфель вместе с содержимым необходимо было доставить заказчику. Некоторые считают, что в своем портфеле Александр Мень хранил документы, обличавшие многих иерархов церкви в тесном сотрудничестве с КГБ. Если это и в самом деле было так, то неудивительно, что Мень все время носил портфель с собой. Так появились слухи и о «руке КГБ», и о противостоянии отца Александра церковным иерархам, и о его преследовании.

Отношения с КГБ и духовенством

А между тем, проблемы с Комитетом госбезопасности начались у Александра Меня еще задолго до смерти. Так, известно, что в 1964 году в его доме был проведен обыск. Особый интерес вызвала библиотека священника. Власти же решили устроить громкий процесс в рамках антирелигиозной кампании, шедшей в советское время почти постоянно. Досье Меня изучал сам Генеральный Прокурор СССР Роман Руденко, который до этого входил в особую тройку НКВД и был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. В газетах появились статьи, «изобличавшие» священника. Однако книги, обнаруженные у Меня при обыске, оказались не такими уж ценными, и интерес к делу угас.

Но Александра Владимировича в покое не оставили. В 1974 году руководитель КГБ Юрий Андропов направил в ЦК партии записку о некой группе, возглавляемой Менем. Спасло священника лишь заступничество митрополита Ювеналия. Кстати, многие консервативно настроенные представители духовенства выступали против Александра Меня. Они обвиняли Меня в экуменизме (идеология всехристианского единства) и требовали его отлучения от церкви. Сам же протоиерей говорил:

«Экуменизм имеет два истока: либо подлинную широкую и глубокую духовность, которая не страшится чужого, либо поверхностное смешение всего в кучу. Разумеется, я за экуменизм первого типа».

Как бы то ни было, недоброжелателей у Меня хватало. И только тем, кто совершил это преступление, известно, что же на самом деле находилось в портфеле священника.