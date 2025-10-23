Как эпизод телешоу помог раскрыть cерию страшных преступлений

На протяжении нескольких десятилетий Великобритании не давала покоя загадка серии страшных преступлений, произошедших в графстве Пембрукшир в Уэльсе. В каждом случае неизвестный действовал крайне жестоко, и у полиции не было ни одной улики, которая могла бы помочь в расследовании. Поймать кровожадного преступника смогли лишь спустя годы, причем расследованию помог один эпизод популярного телешоу. Подробнее о том, как удалось разоблачить британца, много лет скрывавшегося от правосудия, — в материале «Ленты.ру».

«У вас необычное хобби»

Майским субботним вечером 1989 года миллионы британцев уселись перед телевизорами в ожидании очередного выпуска телеигры «В яблочко!» (Bullseye) на канале ITV. В эфире программы участники играли в дартс и отвечали на вопросы викторины. Те, кто лучше остальных справлялись с заданиями, получали главный приз: новый автомобиль, моторную лодку или роскошный отдых за границей.

На пике популярности аудитория «В яблочко!» составляла 20 миллионов зрителей. Ежегодно тысячи британцев подавали заявки на участие в программе, а те, кто хотели попасть в эфир в качестве зрителей, ждали своей очереди месяцы и даже годы

Символом передачи и любимчиком зрителей был Булли — антропоморфный коричневый бык в рубашке с красно-белой полоской, желтых перчатках и синих брюках. Изображения с ним были на кружках, которые в качестве утешительных призов давали менее удачливым игрокам «В яблочко!» Также проигравшим дарили наборы для игры в дартс и резиновые игрушки Булли.

Героем нового выпуска стал Джон Купер — 44-летний валлиец с пышной седой шевелюрой и усами. Скромный и доброжелательный мужчина, как выяснилось, обладал чувством прекрасного — в эфире он с упоением рассказывал о красоте побережья Уэльса. «У вас необычное хобби, Джон, не так ли?» — спросил у него ведущий Джим Боуэн. «Да. Подводное плавание со снаряжением. У нас есть глубоководные места», — ответил участник.

В шоу Купер пробыл недолго. Валлиец не смог ответить правильно на необходимое количество вопросов викторины и покинул программу уже после первого раунда. Однако ему дали второй шанс и предложили сыграть в дартс, но и здесь он потерпел неудачу: мужчина не смог попасть дротиками в мишень и окончательно выбыл из проекта. Несмотря на проигрыш, игрок на прощание тепло улыбнулся в камеру.

«Лучше не ворошить осиное гнездо»

Спустя почти два десятилетия, в 2006 году, детектив Стив Уилкинс, недавно начавший работать в полицейском управлении Дифед-Поуис в Уэльсе, решил возобновить расследование серии загадочных преступлений, которые произошли в 1980-х годах в графстве Пембрукшир.

Когда-то над ними ломала голову вся страна, но найти виновного тогда так и не удалось. Однако сыщик верил, что сможет наконец поставить точку в деле

Первое преступление было совершено в декабре 1985 года. Поздней ночью неизвестный проник в особняк фермера Ричарда Томаса и его сестры Хелен. Злоумышленник планировал вынести из дома деньги и ценные вещи, но владельцы застали его на месте преступления, и тогда он выстрелил в них из ружья, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

Второе — в июне 1989 года. Менеджер по маркетингу Питер Диксон прогуливался с женой Гвендой по тропе рядом с побережьем и столкнулся с вооруженным мужчиной. Неизвестный связал Диксона, после чего забрал у него банковскую карту и заставил назвать ПИН-код. После этого он изнасиловал его жену, а затем застрелил их обоих. Их тела нашли через шесть дней в подлеске недалеко от тропы.

Полиция сразу догадалась, что события связаны — вероятность, что в таком тихом и спокойном месте, как Пембрукшир, могли орудовать два преступника, была близка к нулю. Произошедшее реконструировали в популярной британской программе Crimewatch на канале «Би-би-си», после чего телефон передачи стал разрываться от звонков зрителей. Следователи побеседовали с несколькими тысячами человек.

Версий оказалось много, но ни одна не была близка к правде. В какой-то момент начали звучать совсем невероятные идеи. Например, утверждалось, что Диксоны могли случайно наткнуться на схрон оружия террористов Ирландской республиканской армии. Однако найти хоть одно доказательство в пользу этой версии так и не удалось. В конце концов детективы опустили руки — ни одной серьезной зацепки не было.

Уилкинс, взявшийся за расследование произошедшего в Пембрукшире, знал, что ему будет непросто. По его словам, места, рядом с которыми произошли преступления, долгие годы несли мрачный отпечаток и отпугивали туристов.

Некоторые местные жители считали, что лучше не ворошить осиное гнездо. Владельцы бизнесов думали: «Боже, ребята, зачем вы снова начинаете копаться в этом» Стив Уилкинс детектив

«Такое вряд ли можно придумать»

У Уилкинса вскоре появился главный подозреваемый — мужчина, который в 1998 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения за 30 краж со взломом и одно жестокое ограбление, во время которого он связал женщину и избил ее прикладом ружья. Им был Джон Купер — тот самый участник «В яблочко!» Во время обысков в доме валлийца обнаружили боеприпасы, веревки, похищенные украшения и много других улик.

В 2006 году осужденный Джонатан Хилл. Он изначально планировал снять для ITV серию документальных фильмов о нераскрытых преступлениях, но после встречи с Уилкинсом решил помочь ему найти доказательства виновности Купера.

Сыщик был уверен, что прорыв в области анализа ДНК, сделанный за последние годы, поможет пролить свет на дело. Он и его команда потратили большую сумму денег на повторное изучение всех доказательств, но так и не смогли приблизиться к разгадке. Тогда Уилкинс и Хилл пошли на хитрость: они решили поговорить с Купером, но при этом не давить на него и дать ему возможность изложить свою версию событий.

Журналист и детектив сняли сюжет для вечернего выпуска новостей, который должен был стать посланием для Купера. В нем утверждалось, что полиция благодаря генетическому анализу очень близка к тому, чтобы поймать преступника, хотя на самом деле это было не так

Уилкинс рассчитывал, что Купер, посмотрев выпуск новостей, почувствует угрозу и начнет нервничать, а потом проговорится на допросе. «[Новостной сюжет] был зашифрованным обращением. (…) На следующий день Купер отправился в тюремную библиотеку и взял несколько книг о нераскрытых делах и ДНК, так что это явно подействовало на него», — рассказал Хилл.

После выхода выпуска в полицию обратился свидетель, который заявил, что в 1989 году видел мужчину, снимавшего в банкомате деньги с банковской карты Диксона. Он помог составить его портрет, однако у следствия не было фотографий Купера того периода, чтобы сравнить их. И тогда Уилкинс наткнулся на информацию, что подозреваемый в 1980-х годах снялся в телешоу «В яблочко!»

Хилл помог сыщику раздобыть у канала ITV запись выпуска с участием Купера. Когда Уилкинс получил копию в руки, то был потрясен увиденным. Во-первых, выяснилось, что в эфире программы подозреваемый, говоря о красотах Уэльса, подробно описал то место, где через несколько недель расправились с Диксонами. Во-вторых, сходство участника телешоу с изображением предполагаемого преступника было поразительным.

Такое вряд ли можно придумать. Впервые мы смогли увидеть Купера таким, каким он выглядел в конце 80-х. За 30 лет работы я видел множество художественных реконструкций и фотороботов, но никогда прежде не встречал настолько точного совпадения Стив Уилкинс детектив

«Мы думаем, что он прикончил свою жену»

Купер согласился поговорить с полицией насчет серии преступлений в Пембрукшире, и его допрос растянулся на четыре дня. Все это время подозреваемый всячески пытался запутать следствие и в какой-то момент даже намекнул, что виновен может быть его cын Эндрю. Детектив, который сам был отцом, возмутился такой тактикой — он все больше убеждался в том, что бывший участник телешоу виновен.

В 2008 году, когда расследование было в самом разгаре, произошло то, чего больше всего боялся детектив: Купер вышел на свободу и вернулся домой к жене. Вскоре Уилкинс получил неожиданное известие: супруга подозреваемого внезапно скончалась. «Мой телефон зазвонил в половине третьего ночи, это был инспектор из диспетчерской. Он сказал: "Босс, нам только что звонил Джон Купер. Мы думаем, что он прикончил свою жену"», — вспомнил он.

Уилкинс решил, что его худшие опасения сбылись. Однако позднее выяснилось, что у жены Купера были серьезные проблемы со здоровьем, которые и стали причиной ее ухода из жизни

Главную улику нашли спустя год — Уилкинсу позвонил коллега и сообщил, что на шортах подозреваемого обнаружили пятно крови, которое, как показала экспертиза, принадлежало Диксону. Благодаря этой находке, а также записи шоу «В яблочко!» и еще ряду других свидетельств теперь можно было наконец доказать вину Купера. Бывшего участника телепередачи ждал новый суд.

Кроме того, с помощью анализа ДНК стало известно, что валлиец был причастен еще к одному преступлению, которое длительное время оставалось нераскрытым. В марте 1996 года Купер в балаклаве и c оружием подошел к компании подростков, после чего оттащил в сторону 16-летнюю девушку и изнасиловал ее, угрожая ножом. Он также совершил непристойные действия в отношении 15-летней девушки.

«Он любил себя»

В мае 2011 года Купер был приговорен к пожизненному заключению. Судья назвал его «крайне опасным и в высшей степени хищным человеком, который, если бы не достижения судебной медицины, мог бы еще долго оставаться на свободе». Сам осужденный заявлял о своей невиновности, однако все его попытки обжаловать приговор были безуспешными.

Даже сегодня очень сложно представить, что приятный и спокойный мужчина, рассказывавший в эфире шоу о подводном плавании и восхищавшийся природой Уэльса, на самом деле был кровожадным преступником. «Вы бы не догадались, правда? Он кажется застенчивым, общительным и доверчивым», — высказался сценарист Ник Стивенс, работавший над мини-сериалом, основанным на расследовании.

Для некоторых людей, лично знакомых с Купером, мысль о том, что он совершил такие жестокие преступления, до сих пор кажется невероятной, отметил Хилл. «Я поговорил с хозяином местного паба, который все еще не может поверить, что это все сделал Купер. Он сказал, что это был самый приятный человек в пабе. Это было что-то вроде: "Нет, не Джонни, нет, только не наш старина Джонни"», — вспомнил журналист.

Знала ли жена валлийца о его темной стороне, точно неизвестно. «Возможно, в самые мрачные моменты она что-то подозревала», — предположил Хилл

По его словам, Купер был настоящим тираном дома и превратил жизнь близких в сущий ад. Журналист не исключил, что женщина могла скончаться из-за сильного стресса, вызванного его возвращением домой.

***

Почему Купер, который на тот момент совершил уже два тяжких преступления, решил сняться в телешоу с многомиллионной аудиторией? Ничего странного в этом нет, уверен юрист Дилан Рис Джонс, который имеет большой опыт работы с громкими делами, связанными в том числе с серийными преступлениями. Купер, как и другие подобные ему злодеи, обожает быть в центре внимания, причем неважно, чем вызвано это внимание.