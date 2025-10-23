Как эпизод телешоу помог раскрыть cерию страшных преступлений

«Это был самый приятный человек» Серию страшных преступлений не могли раскрыть почти 20 лет. Найти виновного помог эпизод телешоу
На протяжении нескольких десятилетий Великобритании не давала покоя загадка серии страшных преступлений, произошедших в графстве Пембрукшир в Уэльсе. В каждом случае неизвестный действовал крайне жестоко, и у полиции не было ни одной улики, которая могла бы помочь в расследовании. Поймать кровожадного преступника смогли лишь спустя годы, причем расследованию помог один эпизод популярного телешоу. Подробнее о том, как удалось разоблачить британца, много лет скрывавшегося от правосудия, — в материале «Ленты.ру».
«У вас необычное хобби»
Майским субботним вечером 1989 года миллионы британцев уселись перед телевизорами в ожидании очередного выпуска телеигры «В яблочко!» (Bullseye) на канале ITV. В эфире программы участники играли в дартс и отвечали на вопросы викторины. Те, кто лучше остальных справлялись с заданиями, получали главный приз: новый автомобиль, моторную лодку или роскошный отдых за границей.
На пике популярности аудитория «В яблочко!» составляла 20 миллионов зрителей. Ежегодно тысячи британцев подавали заявки на участие в программе, а те, кто хотели попасть в эфир в качестве зрителей, ждали своей очереди месяцы и даже годы
Символом передачи и любимчиком зрителей был Булли — антропоморфный коричневый бык в рубашке с красно-белой полоской, желтых перчатках и синих брюках. Изображения с ним были на кружках, которые в качестве утешительных призов давали менее удачливым игрокам «В яблочко!» Также проигравшим дарили наборы для игры в дартс и резиновые игрушки Булли.
Героем нового выпуска стал Джон Купер — 44-летний валлиец с пышной седой шевелюрой и усами. Скромный и доброжелательный мужчина, как выяснилось, обладал чувством прекрасного — в эфире он с упоением рассказывал о красоте побережья Уэльса. «У вас необычное хобби, Джон, не так ли?» — спросил у него ведущий Джим Боуэн. «Да. Подводное плавание со снаряжением. У нас есть глубоководные места», — ответил участник.
В шоу Купер пробыл недолго. Валлиец не смог ответить правильно на необходимое количество вопросов викторины и покинул программу уже после первого раунда. Однако ему дали второй шанс и предложили сыграть в дартс, но и здесь он потерпел неудачу: мужчина не смог попасть дротиками в мишень и окончательно выбыл из проекта. Несмотря на проигрыш, игрок на прощание тепло улыбнулся в камеру.
«Лучше не ворошить осиное гнездо»
Спустя почти два десятилетия, в 2006 году, детектив Стив Уилкинс, недавно начавший работать в полицейском управлении Дифед-Поуис в Уэльсе, решил возобновить расследование серии загадочных преступлений, которые произошли в 1980-х годах в графстве Пембрукшир.
Когда-то над ними ломала голову вся страна, но найти виновного тогда так и не удалось. Однако сыщик верил, что сможет наконец поставить точку в деле
Первое преступление было совершено в декабре 1985 года. Поздней ночью неизвестный проник в особняк фермера Ричарда Томаса и его сестры Хелен. Злоумышленник планировал вынести из дома деньги и ценные вещи, но владельцы застали его на месте преступления, и тогда он выстрелил в них из ружья, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.
Второе — в июне 1989 года. Менеджер по маркетингу Питер Диксон прогуливался с женой Гвендой по тропе рядом с побережьем и столкнулся с вооруженным мужчиной. Неизвестный связал Диксона, после чего забрал у него банковскую карту и заставил назвать ПИН-код. После этого он изнасиловал его жену, а затем застрелил их обоих. Их тела нашли через шесть дней в подлеске недалеко от тропы.
Полиция сразу догадалась, что события связаны — вероятность, что в таком тихом и спокойном месте, как Пембрукшир, могли орудовать два преступника, была близка к нулю. Произошедшее реконструировали в популярной британской программе Crimewatch на канале «Би-би-си», после чего телефон передачи стал разрываться от звонков зрителей. Следователи побеседовали с несколькими тысячами человек.
Версий оказалось много, но ни одна не была близка к правде. В какой-то момент начали звучать совсем невероятные идеи. Например, утверждалось, что Диксоны могли случайно наткнуться на схрон оружия террористов Ирландской республиканской армии. Однако найти хоть одно доказательство в пользу этой версии так и не удалось. В конце концов детективы опустили руки — ни одной серьезной зацепки не было.
Уилкинс, взявшийся за расследование произошедшего в Пембрукшире, знал, что ему будет непросто. По его словам, места, рядом с которыми произошли преступления, долгие годы несли мрачный отпечаток и отпугивали туристов.
Некоторые местные жители считали, что лучше не ворошить осиное гнездо. Владельцы бизнесов думали: «Боже, ребята, зачем вы снова начинаете копаться в этом» Стив Уилкинс детектив
«Такое вряд ли можно придумать»
У Уилкинса вскоре появился главный подозреваемый — мужчина, который в 1998 году был приговорен к 16 годам тюремного заключения за 30 краж со взломом и одно жестокое ограбление, во время которого он связал женщину и избил ее прикладом ружья. Им был Джон Купер — тот самый участник «В яблочко!» Во время обысков в доме валлийца обнаружили боеприпасы, веревки, похищенные украшения и много других улик.
В 2006 году осужденный Джонатан Хилл. Он изначально планировал снять для ITV серию документальных фильмов о нераскрытых преступлениях, но после встречи с Уилкинсом решил помочь ему найти доказательства виновности Купера.
Сыщик был уверен, что прорыв в области анализа ДНК, сделанный за последние годы, поможет пролить свет на дело. Он и его команда потратили большую сумму денег на повторное изучение всех доказательств, но так и не смогли приблизиться к разгадке. Тогда Уилкинс и Хилл пошли на хитрость: они решили поговорить с Купером, но при этом не давить на него и дать ему возможность изложить свою версию событий.
Журналист и детектив сняли сюжет для вечернего выпуска новостей, который должен был стать посланием для Купера. В нем утверждалось, что полиция благодаря генетическому анализу очень близка к тому, чтобы поймать преступника, хотя на самом деле это было не так
Уилкинс рассчитывал, что Купер, посмотрев выпуск новостей, почувствует угрозу и начнет нервничать, а потом проговорится на допросе. «[Новостной сюжет] был зашифрованным обращением. (…) На следующий день Купер отправился в тюремную библиотеку и взял несколько книг о нераскрытых делах и ДНК, так что это явно подействовало на него», — рассказал Хилл.
После выхода выпуска в полицию обратился свидетель, который заявил, что в 1989 году видел мужчину, снимавшего в банкомате деньги с банковской карты Диксона. Он помог составить его портрет, однако у следствия не было фотографий Купера того периода, чтобы сравнить их. И тогда Уилкинс наткнулся на информацию, что подозреваемый в 1980-х годах снялся в телешоу «В яблочко!»
Хилл помог сыщику раздобыть у канала ITV запись выпуска с участием Купера. Когда Уилкинс получил копию в руки, то был потрясен увиденным. Во-первых, выяснилось, что в эфире программы подозреваемый, говоря о красотах Уэльса, подробно описал то место, где через несколько недель расправились с Диксонами. Во-вторых, сходство участника телешоу с изображением предполагаемого преступника было поразительным.
Такое вряд ли можно придумать. Впервые мы смогли увидеть Купера таким, каким он выглядел в конце 80-х. За 30 лет работы я видел множество художественных реконструкций и фотороботов, но никогда прежде не встречал настолько точного совпадения Стив Уилкинс детектив
«Мы думаем, что он прикончил свою жену»
Купер согласился поговорить с полицией насчет серии преступлений в Пембрукшире, и его допрос растянулся на четыре дня. Все это время подозреваемый всячески пытался запутать следствие и в какой-то момент даже намекнул, что виновен может быть его cын Эндрю. Детектив, который сам был отцом, возмутился такой тактикой — он все больше убеждался в том, что бывший участник телешоу виновен.
В 2008 году, когда расследование было в самом разгаре, произошло то, чего больше всего боялся детектив: Купер вышел на свободу и вернулся домой к жене. Вскоре Уилкинс получил неожиданное известие: супруга подозреваемого внезапно скончалась. «Мой телефон зазвонил в половине третьего ночи, это был инспектор из диспетчерской. Он сказал: "Босс, нам только что звонил Джон Купер. Мы думаем, что он прикончил свою жену"», — вспомнил он.
Уилкинс решил, что его худшие опасения сбылись. Однако позднее выяснилось, что у жены Купера были серьезные проблемы со здоровьем, которые и стали причиной ее ухода из жизни
Главную улику нашли спустя год — Уилкинсу позвонил коллега и сообщил, что на шортах подозреваемого обнаружили пятно крови, которое, как показала экспертиза, принадлежало Диксону. Благодаря этой находке, а также записи шоу «В яблочко!» и еще ряду других свидетельств теперь можно было наконец доказать вину Купера. Бывшего участника телепередачи ждал новый суд.
Кроме того, с помощью анализа ДНК стало известно, что валлиец был причастен еще к одному преступлению, которое длительное время оставалось нераскрытым. В марте 1996 года Купер в балаклаве и c оружием подошел к компании подростков, после чего оттащил в сторону 16-летнюю девушку и изнасиловал ее, угрожая ножом. Он также совершил непристойные действия в отношении 15-летней девушки.
«Он любил себя»
В мае 2011 года Купер был приговорен к пожизненному заключению. Судья назвал его «крайне опасным и в высшей степени хищным человеком, который, если бы не достижения судебной медицины, мог бы еще долго оставаться на свободе». Сам осужденный заявлял о своей невиновности, однако все его попытки обжаловать приговор были безуспешными.
Даже сегодня очень сложно представить, что приятный и спокойный мужчина, рассказывавший в эфире шоу о подводном плавании и восхищавшийся природой Уэльса, на самом деле был кровожадным преступником. «Вы бы не догадались, правда? Он кажется застенчивым, общительным и доверчивым», — высказался сценарист Ник Стивенс, работавший над мини-сериалом, основанным на расследовании.
Для некоторых людей, лично знакомых с Купером, мысль о том, что он совершил такие жестокие преступления, до сих пор кажется невероятной, отметил Хилл. «Я поговорил с хозяином местного паба, который все еще не может поверить, что это все сделал Купер. Он сказал, что это был самый приятный человек в пабе. Это было что-то вроде: "Нет, не Джонни, нет, только не наш старина Джонни"», — вспомнил журналист.
Знала ли жена валлийца о его темной стороне, точно неизвестно. «Возможно, в самые мрачные моменты она что-то подозревала», — предположил Хилл
По его словам, Купер был настоящим тираном дома и превратил жизнь близких в сущий ад. Журналист не исключил, что женщина могла скончаться из-за сильного стресса, вызванного его возвращением домой.
***
Почему Купер, который на тот момент совершил уже два тяжких преступления, решил сняться в телешоу с многомиллионной аудиторией? Ничего странного в этом нет, уверен юрист Дилан Рис Джонс, который имеет большой опыт работы с громкими делами, связанными в том числе с серийными преступлениями. Купер, как и другие подобные ему злодеи, обожает быть в центре внимания, причем неважно, чем вызвано это внимание.
Выступая на телевидении и привлекая внимание, Джон Купер ни разу не подумал, что это может привести к тому, что в будущем его поймают. Это было просто его поведение. Он получал удовольствие от внимания — он любил себя Дилан Рис Джонс юрист