Почему 23 октября химики празднуют только 12 часов

23 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Мeждунapoдный дeнь cнeжнoгo бapcа, Международный день без бумаги и Дeнь мoля.

Мeждунapoдный дeнь cнeжнoгo бapcа

Праздник берет начало в 2013 году, когда в этот день в столице Кыргызстана — Бишкеке — прошел Всемирный форум по сохранению снежного барса. Барс или ирбис — один из наиболее уязвимых видов больших кошек: животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Охота на него запрещена во всех странах, где он обитает. Ирбис также внесен в приложение I Конвенции CITES.

День моля

Популярный среди химиков праздник отмечается с 1991 октября. Интересно, что его принято отмечать с 06:02 до 18:02. Он посвящен единице измерения количества вещества в Международной системе единиц. День моля дал толчок к проведению Национальной недели химии, которая спонсируется Американским сообществом химиков.

В этот день устраиваются различные благотворительные акции. На собранные средства проводятся олимпиады, конкурсы и выставки работ на научные химические темы.

Международный день без бумаги

Этот природоохранный праздник, который отмечается каждый четвертый четверг октября, появился в 2010 году по инициативе Ассоциации по управлению информацией и изображениями (AIIM). Он призван привлечь внимание общества к проблемам чрезмерного потребления бумаги и поощрить переход на цифровые технологии. В России, которая присоединилась к инициативе в 2014 году, в этот день принято собирать макулатуру к этой дате проводятся акции по сбору макулатуры или оцифровке бумажных документов.