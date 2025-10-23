Почему в СССР поклонники фильма о Фантомасе начали грабить и убивать

В мире кинематографа частенько случается такое, что герой, задуманный как злодей, получается слишком обаятельным и нравится зрителям гораздо больше положительных персонажей. Именно такая ситуация произошла с «Фантомасом» — эффект от фильма был настолько неожиданным, что его пришлось снять с проката.

Первый фильм про Фантомаса вышел в 1913 году во Франции — тогда это было немое кино. В первую же неделю его посмотрели 80 тысяч человек, а главный герой стал таким популярным, что с ним начали появляться многочисленные сувениры, а гордое слово «Фантомас» украсило вывески ресторанов и кафе.

Вообще, «Фантомас» с французского переводится как «призрак», «фантом». Главный герой, а по совместительству преступник, получил это имя за неуловимость, к тому же он прятал лицо под маской. Знаменитый фильм Андре Юнебеля стал четвертой экранизацией романа.

© Афиша первого фильма о Фантомасе

Советские люди впервые увидели фильм о Фантомасе в 1966 году на неделе французского кино в Москве. После этого эксцентричную комедию запустили в широкий прокат. В 1967 году в СССР показали фильм «Фантомас разбушевался», а в газеты на всякий случай выпустили статьи на тему, что фильмы — всего лишь комедии, которые не стоит воспринимать всерьез.

Но советские люди, не смотревшие бондиану, не могли понять, что «Фантомас» — лишь пародия, они воспринимали картины как боевики. Последствия оказались печальными.

Фильмы о Фантомасе стали культовыми в Советском Союзе, многие люди ходили на них по несколько раз. А уже через несколько месяцев у Фантомаса появилось множество подражателей. Преступники нападали на газетные и табачные киоски, а на месте погромов оставляли записки: «Это сделал Фантомас».

Подростки поджигали почтовые ящики, били витрины магазинов и звонили по незнакомым номерам, сообщая могильными голосами: «Через несколько минут вас посетит Фантомас!»

А еще модно было оставлять в почтовых ящиках зловещие письма вот с таким содержанием:

«Мне нужен труп. Я выбрал вас. До скорой встречи! Фантомас».

Вечерами те же подростки пугали одиноких женщин смехом злого гения, который, кстати, появился только в советском дубляже.

В скором времени в Подмосковье появился совсем отчаянный фанат «Фантомаса», поджигавший жилые дома. На месте преступлений он оставлял записку «Это сделал Фантомас». Мужчину поймали — оказалось, что он страдал от душевного расстройства.

Весной 1968 года в Москве пришлось провести специальное совещание МВД, посвященное влиянию «Фантомаса» на массы. Появились предложения о запрете показов на территории СССР, однако против этого выступал весомый аргумент — у фильмов были огромные кассовые сборы, их посмотрели 46 миллионов зрителей.

В это время в прокат вышел третий фильм — «Фантомас против Скотланд-Ярда», принесший в бюджет внушительную сумму. Стражам порядка пришлось отступить от предложений о запрете и выйти на борьбу с новой волной последователей злодея.

В несколько раз увеличилось число грабежей, а уровень подростковой преступности возрос на 15%. Надо было что-то делать, и в 1969 году на экранах телевизоров появилась передача «Вас вызывает Фантомас», призывающая снять маску французского романтизма с очевидно преступных действий.

Но пиком негативного влияния фильмов стало образование «банды фантомасов» в Ростове-на-Дону. Преступники надевали на головы черные чулки и нападали на сберкассы и инкассаторские машины. Более того, они сами изготавливали автоматы и револьверы для своих темных делишек.

Банда орудовала 5 лет — с 1968 по 1973 год, успев за это время совершить 14 вооруженных нападений и два убийства мирных жителей, еще трое были ранены. Преступники успели украсть 150 тысяч рублей. Для поимки были задействованы сотни сотрудников МВД, а когда их наконец-то поймали, наказание было суровым — расстрел.

После волны преступлений фильмы о Фантомасе все же сняли с проката. Через 4 года их запустили вновь, но без предварительного анонсирования и в сезон летних отпусков.

После истории с «Фантомасом» МВД настояло на том, чтобы фильмы, имеющие криминальный характер, получали разрешение на прокат от ведомства. По этой причине чуть было не сорвался выход «Джентльменов удачи» — служителям закона кино не понравилось, они посчитали его потенциально опасным. Но за картину вступился министр иностранных дел, и жители Советского Союза все же увидели комедию.