Операция «Факел»: зачем СССР устроил ядерный взрыв на горящей скважине

В мире принято разделять «мирный атом» и ядерное оружие. Однако существует немало случаев, когда оружие применяли в мирных целях. Один из таких эпизодов произошел в 1972 году в Харьковской области. Тогда ядерным взрывом пытались предотвратить техногенную катастрофу, но это только усугубило ситуацию. Как и зачем СССР пошел на такой радикальный шаг, и к чему это привело — читайте далее.

Газодобыча в Харьковской области

В СССР активно велась разведка полезных ископаемых, особое внимание уделялось нефти и газу. Месторождения находили не только в Сибири и Азии, но и в европейской части страны. В 1968 году в Красноградском районе Харьковской области было открыто Крестищенское газоконденсатное месторождение.

Месторождение обладало внушительным потенциалом, который оценивали в 300 миллиардов кубометров газа. Для Украинской ССР это открытие стало значимым событием, ведь до этого газ добывали только на западе Украины, где с 1909 года действовало Дашавское месторождение.

В 1971 году на Крестищенском месторождении работали уже 17 вышек. Условия были крайне сложными из-за высокого давления газа в скважинах, которое достигало 400 атмосфер. Именно это стало причиной катастрофы, для ликвидации которой пришлось применять нестандартные методы.

17 июля 1971 года в одной из скважин на глубине 20 метров загорелся газовый конденсат. Из-под земли вырвался огненный столб высотой несколько десятков метров. Два инженера-буровика погибли мгновенно. На месте взрыва образовался провал, поглотивший оборудование.

Катастрофа районного масштаба

Из-под земли под высоким давлением продолжал вырываться газ, поэтому 400 жителям села Первомайское, находившегося всего в 500 метрах от места аварии, запретили пользоваться огнем и рекомендовали, по возможности, покинуть дома. Одной искры было бы достаточно, чтобы произошел масштабный взрыв.

Срочно созданная комиссия приступила к разработке плана решения проблемы. Сначала провал пытались засыпать бетонными блоками, но давление газа разбрасывало их, словно спичечные коробки. Затем возникла идея поджечь газ, что лишь усугубило ситуацию. Над скважиной поднялся 200-метровый столб огня, из-за которого в округе было светло даже ночью.

Огонь продолжал полыхать почти два года, в то время как ученые и чиновники обсуждали возможные способы ликвидации пожара. Один из предложенных методов — раскопать скважину, что уже не раз доказывало свою эффективность. Но этот процесс был долгим и опасным, а добычу газа хотели возобновить как можно скорее.

Оставался только один, самый радикальный вариант. В 1966 году на месторождении Урта-Булак в Узбекской ССР похожую проблему решили с помощью ядерного взрыва. Но тогда горела скважина в пустыне, а здесь ситуация была гораздо сложнее — очаг находился в густонаселенной Харьковской области.

Подготовка к операции «Факел»

Но другого выхода не было, и после некоторых колебаний Л. Брежнев и А. Косыгин подписали разрешение на проведение взрыва. К месту операции стянули значительные силы КГБ и МВД, которые обеспечивали безопасность и соблюдение секретности. Все участники операции, получившей название «Факел», дали подписку о неразглашении сроком на 15 лет.

К взрыву готовились четыре месяца. Чтобы доставить заряд в нужную точку, пробурили наклонную скважину длиной 2400 метров, достигшую глубины 2000 метров. В нее поместили ядерный заряд мощностью 3,8 килотонны — это в три раза меньше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Чтобы специалистам было легче работать, рядом с огненным столбом установили танк Т-34, на котором вместо башни закрепили огромный вентилятор. Его использовали для того, чтобы отклонить пламя в сторону. Территорию разделили на зоны радиусом три, пять и восемь километров. Зону вокруг эпицентра взрыва диаметром 400 метров засыпали 20-сантиметровым слоем речного песка.

Зону взрыва охраняла милиция, чуть дальше стояли посты войск МВД, а внешний периметр контролировали силы КГБ. Между солдатами, выставленными в каждой зоне, расстояние не превышало 20 метров. При этом охрана была безоружной. Помимо села Первомайское, рядом находилось село Крестище, всего в 2 километрах. Кроме того, в 8 километрах проходила трасса Москва — Симферополь.

Жителям сел дали два дня на сборы, не объясняя причин. Затем подогнали грузовики и начали эвакуировать людей с минимальным количеством вещей. Те, у кого были домашние животные, предпочли уехать самостоятельно. Некоторые, в основном пожилые, не захотели покидать свои дома — они разбежались и спрятались, и их отлавливала милиция буквально за час до взрыва.

Взрыв

Начало операции «Факел» назначили на 9 июля 1972 года. Перед этим заглушили все скважины месторождения, а в округе отключили электро- и водоснабжение. Рядом с командным пунктом расположились два вертолета для эвакуации руководства и множество «Волг» для начальства рангом ниже. Защитные костюмы от радиации выдали только сотрудникам КГБ, остальные участники операции, включая солдат в оцеплении, оставались в обычной форме.

© Ядерный заряд и схема его закладки

Ровно в 10 часов утра подорвали ядерный заряд. Людям в первых двух зонах перед этим приказали встать на цыпочки, чтобы избежать травмы позвоночника. Командный состав сел или лег. Через 20 секунд после взрыва, сопровождавшегося грохотом и сильным подземным толчком, раздался второй, еще более оглушительный взрыв.

Из скважины на высоту около километра поднялся пылающий газовый фонтан. Спустя минуту образовался характерный ядерный гриб, и ветер погнал радиоактивное облако в сторону Полтавской области. Начальство тут же поспешило сесть в вертолеты и служебные автомобили, покидая опасную зону.

Печальные последствия

Операция «Факел» не достигла своей цели — скважину потушить не удалось. Зато ущерб от взрыва был значительным. В селе Первомайском ударная волна повалила деревья, выбила окна и двери в домах, а некоторые постройки полностью разрушила. Погибли все мелкие животные, включая пчел.

Ремонт домов проводился за счет государства в течение целого года. Но ущерб, нанесенный хозяйствам, домашним животным и личным вещам, никто не компенсировал. Самым ужасным оказалось то, что всего через час после взрыва жителей Первомайского вернули назад. Их не предупредили о радиоактивном заражении местности. Люди ели овощи и фрукты, пили молоко от животных, пасшихся на зараженных полях, и воду из местных источников.

Статистика не знает, сколько человек погибли в результате такого преступного отношения. Но местные жители все же узнали об опасности, правда позже. Кто-то услышал о взрыве из передачи радиостанции «Голос Америки», которую слушали тайком. Люди стали обращаться в вышестоящие инстанции, требуя исследовать их местность и принять меры. Несложно догадаться, что никакой реакции на эти обращения не последовало.

Чем все закончилось

Что касается горящей скважины, ее решили тушить отвергнутым ранее трудозатратным способом — раскопкой. Только рабочим приходилось теперь работать в зараженной местности с радиоактивным грунтом. Специальную одежду выдали далеко не всем. Пока рабочие копали карьер шириной 400 и глубиной 20 м, их и технику постоянно поливали из брандспойтов, так как возле скважины стоял нестерпимый жар.

Работы завершились только в июле 1973 года, и скважина наконец потухла. За два года техногенной катастрофы впустую сгорело более 1 миллиарда кубометров газа, которого хватило бы Украине примерно на 10 лет. В процессе горения выделилось столько энергии, сколько потребляет все население планеты за сутки.