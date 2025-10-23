Судьба немецкого перебежчика, который предупредил Красную армию о нападении

Имя Альфреда Лискова не попало в главные учебники истории. Этот человек, чей поступок мог изменить ход событий, остался на её обочине — известным лишь узкому кругу специалистов. А между тем, именно он, немецкий ефрейтор, в ночь на 22 июня 1941 года перешёл линию фронта, чтобы предупредить Красную Армию о скором нападении Гитлера.

Идеалист в солдатской шинели

Лисков родился в 1910 году в бедной прусской семье. Не имея средств на образование, он рано начал работать столяром. Как и многие сверстники, он был призван в вермахт, но в душе оставался убеждённым антифашистом, состоявшим в подпольной коммунистической организации. Его взгляды были настолько радикальны, что даже товарищи по партии побаивались его откровенных высказываний.

Роковой переход

Поздно вечером 21 июня Лисков осуществил заранее спланированный побег — он переплыл Западный Буг и сдался советским пограничникам. Он не только сообщил о готовящемся вторжении, но и заявил, что многие немецкие солдаты не хотят воевать и идут в атаку лишь под страхом расстрела.

В немецких архивах его записали в первые потери войны — якобы он «погиб» 22 июня при сооружении переправы. На самом же деле, перебежчик уже готовил антифашистские листовки. Узнав об этом, гестапо завело на него дело, а его семью — жену, мать и маленького сына — подвергли допросам.

Переход через границу Альфред запланировал заранее, за 3 месяца до событий июня. Земляки Лискова вспоминают о нем как о тонком, очень вежливом человеке, идеалисте и поэте. Его стихи печатать в немецкой довоенной прессе не решались из-за слишком смелых идей. После перехода границы в 1941 Альфред вступил в Коминтерн, стал разъезжать по стране с агитационными речами.

Арест и дальнейшая судьба

В ноябре 1941-го Лискова и весь исполком Коминтерна эвакуировали в Башкирию. По плану советского правительства такие люди, как Альфред, должны были вести пропагандистскую и просветительскую работу в лагерях военнопленных немцев. Но уже спустя 2 месяца он сам был арестован НКВД.

Есть версия, что идеалист Лисков был разочарован коммунизмом в СССР и на этой почве мог конфликтовать с руководством Коминтерна. В частности, у него были трения с протеже Сталина Димитровым и др. Альфреда обвиняли в антисемитизме, фашизме.

В 1942-1943 годах следы солдата-перебежчика окончательно теряются. По некоторым данным он пытался симулировать сумасшествие, чтобы избежать наказания. И все же шансы, что бывший фашистский солдат (пусть и предупредивший Советский Союз о готовящемся нападении Германии) выйдет живым из ГУЛАГа, ничтожно малы.