Покупатель хотел сэкономить 15 рублей и потерял 40 тысяч

Житель Липецка инициировал судебное разбирательство из-за разной цены на один и тот же напиток на ценнике и на кассе. Об этом сообщает RT со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Липецкой области.

Мужчине объяснили, что цена на витрине указана с учетом скидки — только с помощью скидочной карты можно было бы сэкономить 15 рублей. Представители магазина предложили покупателю несколько вариантов решения проблемы: использовать чужую скидочную карту или даже забрать товар бесплатно. Однако покупатель счел это оскорблением и захотел проучить магазин. В результате он купил напиток по полной стоимости, зафиксировал ценник и подал иск против магазина.

На услуги адвоката ему пришлось потратить 40 тысяч рублей, которые ему никто не компенсировал. Суд отказал в удовлетворении иска, указав на «явное злоупотребление истцом своим правом», поскольку «магазин принимал все досудебные меры для урегулирования конфликта». В решении подчеркивается, что действия ответчика не нарушают закон «О защите прав потребителей», а настойчивость истца привела лишь к дополнительным финансовым потерям.

Ранее в Чили офисный работник оставил себе 330 месячных зарплат, которые ему выплатили случайно. Компания подала на него в суд, обвинив в краже, но судья отклонил их иск. Он объяснил, что в случае бывшего работника речь идет об излишнем взыскании.