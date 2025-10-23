В Австралии на туристку напала сорока и нанесла ей тяжелые травмы. Об этом сообщает 7NEWS.

Тридцатилетняя Марсела Монтальва из Чили столкнулась с агрессивной птицей во время велопрогулки в городе Рейвенсвуд, штат Квинсленд. У женщины не получилось удержать равновесие, и она упала с велосипеда. В результате Монтальва повредила лицо и шею. «Последнее, что я помню, это звук — сорока кричала», — рассказала она.

Врачи констатировали у пострадавшей переломы скуловой кости, глазницы и верхней челюсти, а также редкий перелом подъязычной кости. Из-за травм она может есть только детское питание и с трудом говорит. «У меня все болит. Я не могу есть. Я уже потеряла четыре килограмма со среды, потому что почти не могу глотать», — поделилась подробностями своего состояния Монтальва.

Страховая компания отказалась покрывать расходы на лечение, сославшись на то, что на туристке не было шлема. Это вынудило женщину организовать сбор средств на лечение.

По данным платформы Magpie Alert, в 2024 году в Австралии было зарегистрировано более 3,8 тысячи нападений сорок на людей, причем большинство инцидентов произошло именно с велосипедистами в период гнездования птиц.

Ранее сообщалось, что житель Австралии рассказал, что злобная австралийская сорока повадилась нападать на него каждый день, когда он возвращается с работы. Велосипедист признался, что в первый раз даже не понял, что его атаковала агрессивная птица.