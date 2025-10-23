Неразгаданная тайна: что случилось с космонавтами во время марсианского эксперимента

В середине 1970-х годов, в рамках подготовки к покорению Марса, в московском Институте медико-биологических проблем (ИМБП) был проведен смелый эксперимент. Троим участникам предстояло провести 60 суток в полной изоляции внутри макета межпланетного корабля. Однако запланированное исследование выносливости неожиданно превратилось в столкновение с необъяснимым феноменом, который участники окрестили «внеземным присутствием».

«Марсолет» на Ходынском поле

Еще в 1960-х годах советские инженеры приступили к проектированию тяжелого межпланетного корабля. Чтобы многомесячный полет к Красной планете был максимально комфортным, марсолет проектировался как настоящий космический дом. Его макет, занимавший половину футбольного поля, поражал уровнем оснащения.

Здесь были душевая кабинка, стиральная машина и вакуумные туалеты, мягкие кресла, диваны и ковровое покрытие. Для каждого космонавта было индивидуально изготовлено кресло-трансформер, служившее одновременно койкой, медицинским и даже хирургическим столом. В марсолете также был предусмотрен набор инструментов для ремонта и убежище с запасом провизии на случай солнечных вспышек.

Летом 1971 года прошли первые успешные испытания, когда экипаж провел в изоляции 50 суток. Следующим этапом стал 60-суточный эксперимент в июне 1974 года.

Ночные скрипы

Первые недели эксперимента проходили в штатном режиме. Работоспособность экипажа была высокой. Ночью, когда все работы прекращались, в отсеках царила абсолютная тишина, нарушаемая лишь монотонным гулом систем жизнеобеспечения.

Именно в этой стерильной и контролируемой обстановке началось необъяснимое. Как вспоминал врач-исследователь Владимир Макаров, однажды ночью он услышал из коридора слабое поскрипывание панелей пола, «как будто некто осторожно крадется там на цыпочках».

Первой реакцией было предположение о галлюцинациях, вызванных психологическими нагрузками. Однако на следующий день выяснилось, что те же самые звуки независимо друг от друга слышали и командир, и бортинженер. Все трое находились в отдельных каютах, но стали свидетелями одного и того же феномена.

Стресс, записанный приборами

Самым загадочным стало то, что синхронность этих ощущений и переживаний зафиксировали датчики медицинского мониторинга. В моменты появления таинственных шагов у всех трех участников эксперимента одновременно и резко учащался пульс и подскакивало артериальное давление.

«Внеземной гость», как его в шутку назвали испытуемые, наведывался в марсолет несколько ночей подряд. Постоянное тревожное состояние привело к нарушениям сна: он стал поверхностным и чутким. Участники даже скрывали происходящее от наземных служб, опасаясь, что их сочтут неспособными справиться со стрессом. Примерно на 50-е сутки эксперимента звуки так же внезапно прекратились, как и начались.

Неразгаданная тайна

Что это было, не ясно до сих пор, хотя версий хватает. Возможно все дело в резонансе акустических шумов, порожденных системой вентиляции. А может имела место необычная коллективная психологическая реакция в условиях изоляции. Или же речь о некоем неучтенном факторе, который так и не был выявлен.