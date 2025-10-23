Михаил Якушин: как «хитрый Михей» первым в СССР стал игроком и тренером-чемпионом

На минувшей неделе общероссийской тренерской конференции учреждён символический клуб, который должен объединить уникальные для российского футбола фигуры – тех, кому удалось привести свои команды к чемпионским титулам в российской высшей лиге и в качестве игрока, и в качестве тренера. Клуб получил имя Сергея Семака – единственного, кто подходит под эти критерии.

© ФК «Динамо» Москва

Журнал «Футбол» решил заглянуть поглубже в историю отечественного футбола и обнаружил ещё почти полтора десятка знаковых персон с аналогичными достижениями – с учётом чемпионата СССР.

Первым стал Михаил Якушин, «хитрый Михей», как его называли. Он был одним из лучших довоенных спортсменов в стране – с успехом выступал и за хоккейные, и за футбольные команды. Весной 1936 года Якушин в составе московского «Динамо» стал победителем первого чемпионата СССР среди клубных команд, а в 1937-м и 1940-м добавил ещё два титула.

После завершения карьеры игрока Якушин возглавил московское «Динамо» и сразу же привел его к очередной победе в чемпионате. Это случилось в 1945-м. В том же году команда под его руководством совершила знаменитое турне по Великобритании. Михаил Иосифович руководил не только бело-голубыми, но именно с ними добился всех своих главных побед – в общей сложности девять чемпионских титулов.

По их общему количеству с Якушиным можно сравнить Валерия Лобановского. Знаменитый специалист лишь однажды становился чемпионом как игрок, зато восемь раз приводил киевское «Динамо» к победе в чемпионате СССР в качестве тренера. На один титул больше у Олега Романцева, который к игроцкому чемпионству 1979 года добавил девять тренерских со «Спартаком». Лидером же по количеству побед является Сергей Семак, по шесть раз побеждавший как игрок и как тренер.

Чаще всего футболист, становившийся чемпионом, потом приводил к победе в качестве тренера эту же команду. Только Константин Бесков, Гавриил Качалин и Эдуард Малофеев нарушили эту традицию, да ещё недавно принимавший поздравления с 99-летием Никита Симонян делал чемпионом не только «Спартак», но и ереванский «Арарат».

Интересно, что чемпионскими достижениями на обоих уровнях отметились сразу четыре пары одноклубников: Гавриил Качалин и Якушин (московское «Динамо» 1930-х); Николай Гуляев и Василий Соколов («Спартак» 1930-х); Вячеслав Соловьёв и Валентин Николаев (ЦДСА/ЦСКА в конце 1940-х); Романцев и Георгий Ярцев («Спартак»-1979).

На данный момент в списке 14 человек – и пока ни одного иностранца. Из действующих тренеров клубов РПЛ потенциально в один ряд с мэтрами отечественного футбола могут встать Станислав Черчесов (четыре чемпионства в качестве игрока), Валерий Карпин (3) и Рашид Рахимов (2). Кому из них первому покорится чемпионская вершина?