Поход в ловушку: как погибла Мараварская рота

21 апреля 1985 года в Афганистане, в глухом Мараварском ущелье, произошло одно из самых трагичных и спорных событий для советских войск. Бой, начавшийся как плановое прочесывание, унес жизни десятков солдат и вошел в историю как «гибель Мараварской роты». Это название — дань памяти погибшим, хотя формально рота не была уничтожена полностью. Не менее устойчив и другой миф — о том, что это был «учебный рейд». Реальность оказалась куда страшнее.

© Соцсети

Поход в ловушку

19 апреля командир необстрелянного 5-го отдельного мотострелкового батальона майор Терентьев провел разведку в районе кишлака Маравар. Критической ошибкой стало то, что рекогносцировка велась открыто, без соблюдения маскировки — боевого опыта у майора не было.

Целью был выбран кишлак Сангам в глубине ущелья. Разведка докладывала о 8-10 дозорных моджахедов по ночам. Для «зеленого» батальона это казалось идеальной учебной задачей. Именно поэтому многие участники воспринимали предстоящий выход скорее как учения, а не как полноценную боевую операцию.

Вечером 20 апреля батальон начал выдвижение. Уже на марше, без предварительного согласования, майор Терентьев изменил приказ: если в Сангаме противника не окажется, 1-й роте под командованием капитана Николая Цебрука предстояло идти дальше — на кишлак Даридам.

Роковая развязка в Даридаме

К двум часам ночи 1-я рота достигла Сангама. Он был пуст. Выполняя новый приказ, капитан Цебрук разделил роту на четыре группы и двинулся на Даридам. Это был момент, когда судьба солдат была предрешена. За всем их движением с высот уже следили моджахеды.

В пятом часу утра командир 1-й группы сообщил Цебруку, что кишлак брошен жителями, противника в нем нет, и что он заканчивает прочесывание Даридама.

Когда разведчики повернули назад, одна часть моджахедов спустилась по склонам, и ударила им в спину, а вторая часть закрыла выход из кишлака в сторону Сангама.

Бой в кишлаке Даридам

В 5.00 на окраине кишлака Даридам завязался бой между моджахедами и 1-й и 2-й группами 1-й роты батальона. Капитан Цебрук успел выйти в радиоэфир и сообщить командиру 5-го омсб о засаде. Капитан был убит почти в самом начале боя. Командиры 3-й и 4-й групп приняли самостоятельное решение двигаться к Даридаму на выручку к своим, однако, нарвались на минометный огонь противника, который вынуждает их отступить.

Тем временем, окруженные в кишлаке бойцы решили прорываться в сторону Сангама. Это были совсем необстрелянные солдаты, впервые в жизни оказавшиеся в боевой ситуации. Моджахедов было больше, к тому же их боевой опыт был не сравним с опытом наших солдат.

1-я и 2-я группы методично уничтожаются ураганным огнем, ребята оказались полностью деморализованы и неспособны на принятие какого-либо грамотного решения.

К 11 часам бой в Даридаме закончился. Живыми из кишлака удалось выйти только шести бойцам.

Наши подоспели

Получив сообщение Цебрука о засаде, майор Терентьев отдал приказ 2-й и 3-й ротам выдвигаться в сторону кишлака Даридам, туда же направляет всех бойцов 5-го омсб, которые остались в месте расположения батальона, сформировав из них сводную роту. Кроме того, он обращается за помощью к командиру 66-й отдельной мотострелковой бригады. В сторону ущелья был выдвинут танковый взвод, по тревоге поднят весь личный состав 2-го мотострелкового батальона.

Сводная рота и танки должны были преодолеть 10 километров по гористому бездорожью, поэтому к вступившим в неравный бой ротам смогла пробиться только одна БМП-2, которая поддержала огнем отступление 3-й и 4-й групп от Даридама.

Кроме того, майор поставил в известность о сложившейся ситуации командование 15-й отдельной бригады спецназа. По тревоге был поднят 154-й отдельный отряд специального назначения, который был переброшен в район Мараварского ущелья на вертолетах на следующий день, 22 апреля. 66-я омсбр отправила на подмогу десантно-штурмовой батальон, который прибыл так же 22 апреля.

Утром 22 апреля Сангам и Даридам совместными действиями были освобождены от моджахедов, все тела наших погибших были отбиты у противника.

Итоги

Как же случилось, что самостоятельный рейд одного батальона в течении суток превратился в полноценные боевые действия, в которых приняли участие 4 батальона?

Майор Терентьев всю вину пытался переложить на погибшего капитана Цебрука, который, якобы, принял самостоятельное решение о прочесывании кишлака Даридам. Однако, командир 2-й роты капитан Макаров подтвердил, что Цебрук получил от майора Терентьева устный приказ на дальнейшее продвижение.

Впоследствии, военные специалисты, разбиравшие трагедию Мараварского ущелья, пришли к выводу, что причиной всему стали действия майора Терентьева. Он не учел ни полное отсутствие боевого опыта у бойцов, ни необходимость проводить рекогносцировки в условиях скрытности. Кроме того, он не согласовал свои действия с артиллеристами, с командирами других частей, которые в результате не смогли обеспечить подкрепление. Были допущены и другие грубые ошибки. Все вместе и стало причиной гибели 32-х человек, 29 из которых были убиты в кишлаке Даридам.

Майор Терентьев и его замполит майор Елецкий были отстранены от своих должностей и переведены в воинские части на территории СССР с понижением в должности.