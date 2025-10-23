Женщина виртуозно убила бойфренда, но попалась на пустяке

Рецепт идеального убийства злодеи всего мира ищут не одно столетие. Примкнула к их сомнительным рядам и жительница Австралии Наташа Бет Дарси. Женщина хотела избавиться от своего парня и стать счастливой наследницей и у нее почти получилось. Она воплотила замысловатый сценарий и почти убедила всех в самоубийстве сожителя, но ее «сдал» собственный смартфон.

Жительница Нового Южного Уэльса Наташа Бет Дарси познакомилась со своим бойфрендом Мэтью Данбаром на сайте знакомств. Она буквально атаковала мужчину своими сообщениями и брала инициативу в свои руки при организации встреч. В итоге все перешло в серьезные отношения и настойчивая женщина переехала к жениху.

Нужно сказать, что Мэтью был человеком не бедным — он владел фермой по разведению овец породы меринос, которая по самым скромным подсчетам стоила 3,5 млн долларов (252 млн рублей). Сюда входили не только тучные стада элитных животных, но и несколько построек, а главное — 485 гектаров земли.

Очевидно, мистер Данбар был опытным животноводом и хорошим бизнесменом, но очень доверчивым человеком. Даже не оформив официально отношения, он поддался уговорам своей сожительницы и сделал ее единственной наследницей всего своего имущества. Именно это и было нужно Наташе, которая сразу после визита к нотариусу начала разрабатывать коварный план по устранению бойфренда.

В августе 2017 года богатый фермер и без пяти минут молодожен Мэтью Данбар неожиданно ушел из жизни, использовав безболезненный и очень технологичный способ. Мужчина наглотался успокоительных таблеток, лег на кровать и надел на голову плотный пакет, соединенный с баллоном с гелием. Он уснул и ушел в иной мир без боли и страданий — именно так прокомментировала печальное событие полиции безутешная Наташа.

Смерть Данбара была очень похожа на суицид, но дело в том, что повода сводить счеты с жизнью у него не было. За день до смерти Мэтью видели соседи и бизнесмен был бодр и полон планов. Поэтому смерть на ранчо было решено тщательно расследовать и усилия полиции были не напрасны.

Ничто не говорило о том, что Мэтью кто-то «помог» умереть. В спальне мужчины не было следов борьбы, а на предметах, использованных при самоубийстве, оказались только его отпечатки пальцев. Но все же мадам Дарси отбыла в полицейское управление в наручниках и была обвинена в предумышленном убийстве.

Выдал женщину ее смартфон, а точнее, история поисковой системы в браузере. Следователи выяснили, что, едва став наследницей Данбара, она начала гуглить интересные вещи. Среди поисковых запросов Наташи в феврале 2017 года были ядовитые змеи, пауки и грибы, а в марте любознательная дама интересовалась передозировкой при эпидуральной анестезии и смертельными дозами разных лекарств для человека весом 200 фунтов (90 кг).

Удивительное совпадение, но именно 90 кг весил мистер Данбар, очень любивший жизнь, но потом резко в ней разочаровавшийся. Среди запросов Дарси были и совсем экзотические, например, — «как убить человека во время игры в регби». Снова совпадение — Мэтью был заядлым поклонником этого вида спорта.

Дальше все еще интереснее — за месяц до смерти бойфренда Наташа спрашивала у гугла: «убийство ацепромазином», «99 неопределяемых ядов», «сколько времени осталось после самоубийства», «место преступления». И вершиной ее любознательности оказался запрос — «может ли полиция видеть веб-сайты, которые вы посещаете на своем мобильном телефоне». Очевидно, результаты выдачи по этой теме женщина изучала не слишком внимательно.

За пару недель до смерти Данбара она последний раз атаковала сеть, спросив — «использование газа как эффективный способ положить конец чьей-то жизни». Сразу после этого Наташа заказала на сайте Tamworth Supagas баллон с гелием без доставки на дом. В один из августовских дней все произошло — Дарси позвонила в полицию и, срываясь на рыдания, сообщила о самоубийстве своего парня.

После ареста «наследницы» полиция поинтересовалась началом ее романа с жертвой и выяснила немало интересного. Оказывается, пара познакомилась в 2014 году и Дарси была очень напориста. Но в 2015 роман едва не завершился из-за того, что нежная дама с сайта знакомств загремела за решетку по обвинению в краже кредитной карты.

Тем не менее ей удалось не только оправдаться перед женихом, но даже убедить его оформить на нее наследство сразу после выхода из тюрьмы. Более того, пока она «мотала срок», добрый Данбар содержал за свой счет трех ее детей! Под одной крышей пара жила всего 8 месяцев и почти все это время женщина ломала голову над тем, как извести любимого.

Знакомые и родные Наташи и Мэтью не знали подробностей начала их романа — Дарси убедила бойфренда молчать, а сама придумала романтическую историю знакомства. По словам женщины, она в депрессии брела одна под проливным дождем по шоссе и милый Мэтью подобрал ее, обогрел и утешил.

Во время суда раскрылось множество отвратительных деталей. Оказалось, что Наташа постоянно морально давила на Мэтью и намекала ему на то, что ему не стоит жить. Однажды она даже прямо спросила о том, достаточно ли высоки стропила в сарае, чтобы, а них мог повеситься ее жених. Тогда Данбар воспринял это как проявление черного юмора и рассказал случай как забавный факт из семейной жизни одному из друзей.

Стало известно и то, что пара как минимум однажды за время совместной жизни крупно ссорилась. За два месяца до смерти Данбар возмутился из-за крупной суммы, которую женщина взяла у него в долг. Тогда Мэтью схватил пистолет и уехал из дома, сообщив, что больше не вернется. Дарси вернула его в тот же вечер, позвонив на мобильный и потребовав привезти на ужин чего-нибудь вкусного. После этого фермер угодил на несколько дней в больницу с нервным срывом.

Догадавшись, что идиллия с богатым простаком может в любой момент закончиться, Наташа удвоила усилия в поиске способов убийства. 19 июня 2017 года она пыталась получить у трех ветеринаров в разных частях штата успокоительное, якобы для агрессивного барана, но рецепт ей не дали.

Одна женщина-ветеринар оказалась настолько бдительной, что связалась с Данбаром и спросила у него, на самом ли деле ему нужен наркотик для животного. Тот удивился и сказал, что ничего не слышал о затее своей подруги. К сожалению, мужчина не придал значение этому случаю, посчитав его очередной эксцентричной выходкой любимой.

Наташа Бет Дарси до последнего отрицала свою причастность к смерти сожителя и постоянно твердила, что он был скрытым геем и убил себя, не сумев это принять. Но в эту историю никто не верит, так как Данбара знали как человека с традиционной ориентацией, мечтавшего о любящей жене и детях.

А вот за Дарси уже был грешок, связанный с попыткой отправить человека в мир иной. За 8 лет до знакомства с Данбаром женщина подсыпала в еду своему мужу и отцу ее детей Колину Кроссману снотворное и потом огрела его молотком по голове. Решив, что муж умер, она облила дом бензином и подожгла. На такой поступок ее побудил страховой полис на крупную сумму, который приобрел ее муж. В тот раз все чудом обошлось, а Наташа получила свой первый срок, правда, всего 9 месяцев.