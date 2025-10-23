Какой «пришелец» из России кошмарит Европу и Америку

Многие ругают западные спецслужбы за то, что они якобы распространили в СССР опасного вредителя – колорадского жука. Однако мало кто знает, что Западную Европу и Северную Америку уже больше двух веков «завоёвывает» растительная напасть родом из России – борщевик Мантегацци. В официальных документах европейских ботаников его именуют почти как персонаж фильмов ужасов – «гигантским пришельцем».

Пришелец с Кавказа

Природный ареал борщевика Мантегацци (Heracleum mantegazzianum) находится на Кавказе. Борщевик растёт на склонах гор в Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии и Грузии, встречается в Чечне. Это травянистое растение достигает трёх-четырёх метров в высоту. Диаметр его стебля – 5-10 см. Узнать борщевик можно по характерным зонтичным соцветиям, усыпанным белыми цветками. С биологической точки зрения борщевик Мантегацци более архаичен, чем его близкий родственник – борщевик Сосновского. Растение относят к поликарпическим – оно способно многократно плодоносить в течение жизненного цикла.

Вероятно, борщевик Мантегацци так и остался бы характерной достопримечательностью Кавказских гор, если бы не... император Александр I. По одной из версий, победитель Наполеона прислал сосуд с семенами борщевика австрийскому дипломату Клеменсу фон Меттерниху. Тот посадил его на территории своей летней резиденции в Богемии. Если это так, то русский царь совершил один из самых успешных в истории актов «биотерроризма». Предположительно, с начала XIX века борщевик Мантегацци стал активно распространяться в Европе. Садоводы и владельцы поместий были восхищены необычным внешним видом растения и стали активно делиться им друг с другом. В 1817 году семена «гостя с Кавказа» предлагал для обмена Королевский Ботанический сад в Кью (под Лондоном). А в 1828 году популяция борщевика Мантегацци прижилась в английском графстве Кембриджшир. Кроме Великобритании, растение разводили в Нидерландах, Германии, Чехии, Швейцарии и других странах.

Вскоре борщевик успешно «совершил побег» из садов в окружающую местность. Растение распространилось за счёт необычайной плодовитости – один экземпляр за сезон даёт от 20 до 100 тысяч семян. Хотя до 1900 года борщевик Мантегацци рос уже в 14 странах, в естественном ареале его впервые исследовали ботаники Карло Пьетро Стефано Соммье и Эмиль Левье, совершившие экспедицию на Кавказ в 1887 году. Первое же научное описание вида появилось только в 1895 году. В XX веке борщевик Мантегацци продолжил экспансию, появившись на территории ещё пяти стран. В 1917 году его завезли в качестве садового растения в Нью-Йорк. Сегодня борщевик можно встретить уже не менее, чем в 12 штатах США.

Европейские ботаники проводили с борщевиком Мантегацци те же опыты, что их советские коллеги с борщевиком Сосновского. В Норвегии кавказское растение рассматривалось как ценный корм для крупного рогатого скота. Но оказалось, что из-за борщевика коровье молоко теряет пищевые свойства, так что уже в 1934 году эксперименты в этой области прекратились.

Но хуже всего оказалось то, что борщевик Мантегацци опасен для организма человека. Его сок содержит токсичные соединения – фуранокумарины. При попадании на кожу и взаимодействии с ультрафиолетом это вещество вызывает сильные ожоги. Иногда у лиц, контактировавших с борщевиком, развивается острый бронхит. Профессор физиологии растений Университета Калифорнии Джоди Холт также предупреждает, что если сок борщевика попадёт в глаза, то это может вызвать слепоту. В группу риска входят дети, которые подносят полые стебли борщевика к глазам наподобие «подзорной трубы».

Борьба с гигантским борщевиком

Борщевик Мантегацци признан инвазивным (агрессивно распространяющимся) сорняком. Активно растёт он, например, по обочинам дорог – попадая на покрышки автомобилей, семена борщевика уносятся на большие расстояния. Также сорняк можно встретить вдоль рек и на заброшенных полях.

В начале мая, когда другие растения ещё только начинают вытягиваться вверх, стебли борщевика уже достигают метра в высоту. Это позволяет ему поглощать до 80% солнечного света и вытеснять местные виды флоры. Присутствие борщевика Мантегацци сокращает биоразнообразие и разрушает природные экосистемы. Поэтому с «кавказским захватчиком» активно борются.

В 2002-2005 годах Европейская Комиссия профинансировала Проект по изучению гигантских борщевиков (Giant Alien Project), в котором участвовало 40 учёных из семи стран. В 2008 году ботанический сад в Гамбурге признал борщевик Мантегацци «ядовитым растением года». А с 2017 года в Европейском Союзе любое распространение и транспортировка борщевика запрещены. В США министерство сельского хозяйства также внесло борщевик Мантегацци в список вредных растений.

В Европе реализуются программы контроля за распространением борщевика. Бороться с сорняком приходится вручную – для этого применяется специальный «инструмент для борщевиков», который позволяет подсекать стебли, не приближаясь к растению слишком близко. Остающиеся «пеньки» обрабатывают гербицидами. По весне молодые побеги борщевика скармливают овцам, козам и лошадям. Но все эти меры лишь ограниченно сдерживают экспансию «гигантского пришельца».

В последние годы борщевик Мантегацци стал появлятся и в отдельных областях России (описана, к примеру, популяция в парке Сергиевка в Петергофе). Биологи опасаются, что в нашей стране могут возникнуть гибридные формы борщевика Мантегацци с борщевиком Сосновского, которые, вероятно, будут обладать ещё более вредоносными свойствами.