Как хакеры крадут игры и мультфильмы

В последние годы игровые и анимационные студии становятся все более заметной мишенью хакеров. От утечек исходных кодов до кражи кадров и сцен - атаки наносят серьезный ущерб как зарубежным гигантам, таким как Disney, Ubisoft и CD Projekt RED, так и российским студиям, включая "Союзмультфильм", "Смешарики" и участников платформы "Игры будущего".

Причины таких атак очевидны:

высокая популярность контента у детей и подростков;дороговизна цифровых активов - 3D-моделей, исходников, промо-материалов;уязвимости серверных систем и ПО.

Согласно экспертам, сфера развлечений стала одним из самых прибыльных направлений для киберпреступников в 2025 году.

Почему креативные индустрии - на прицеле хакеров

Рынок подтверждает - у творческого контента, несмотря на его художественную природу, есть мощная финансовая и интеллектуальная ценность, требующая комплексной защиты. Хакеры выбирают мультфильмы и игры из-за ценности цифровых активов и интеллектуальной собственности. Мультфильмы и игры - самая массовая цифровая продукция, особенно среди детской и подростковой аудитории.

Злоумышленники используют доверие пользователей: создают фейковые сайты, распространяют пиратские ссылки и инсценируют "утечки серий". По данным "Лаборатории Касперского", в 2024 году зафиксировано свыше 7 млн попыток загрузки зараженных файлов, маскирующихся под игры и мультфильмы, такие как Minecraft и Roblox.

Руководитель направления по кибербезопасности "Союзмультфильма" Кирилл Фролов отмечает: "Современная анимация - это не только творчество, но и огромные массивы данных: авторские сценарии, 3D-модели, исходники, звуковые дорожки. Любая утечка приводит к досрочному появлению материалов в Сети или кражам конкурентами".

Кроме того, финансовые и репутационные риски многократно возрастают из-за жестких сроков релизов и необходимости не допускать срывов премьер.

Согласно исследованию Positive Technologies, в 96% проведенных пентестов организаций выявлены уязвимости, позволяющие проникнуть во внутренние сети. Директор по продуктам для симуляции атак Positive Technologies Ярослав Бабин отмечает: "Постоянная оценка защищенности критически важных сегментов - это зрелый подход, который помогает следить за актуальным состоянием и выявлять существующие угрозы".

Рост числа кибератак на творческие индустрии

За последние пять лет наблюдается устойчивый рост атак на мультимедийные и игровые компании. Помимо очевидной денежной выгоды злоумышленников, для хакеров важен эффект публичного признания.

Амбассадор безопасного ИИ и руководитель направления АО НИП "Информзащита" Наталья Абрамова подчеркивает: "Хакеры охотятся не за финансами, а за интеллектуальной собственностью - результат многолетних усилий и многомиллионных инвестиций. Показать, что удалось взломать широко известную компанию, - способ укрепить свой статус и продемонстрировать возможности".

Ценность цифровых активов

Исходные коды и анимация - это мультимиллионные активы, которые на теневых площадках продаются за сотни тысяч долларов.

Среди ярких зафиксированных инцидентов стоит выделить:

утечку исходников GTA VI (Rockstar Games, 2022), вызвавшую финансовые потери в миллионы долларов;кражу исходного кода Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED) и связанную с ней угрозу шантажа;попытки взлома российской студии "Союзмультфильм" в 2024 году с использованием фишинговых рассылок.

Ярослав Бабин подчеркивает, что хакеры охотятся "не за финансами, а за интеллектуальной собственностью, которую можно дорого продать или слить в сеть", а также стремятся "показать свои возможности, взломав известную компанию массовой аудитории".

Громкие случаи кибератак

Rockstar Games (GTA 5/6) - кража исходного кода и тестовой сборки.CD Projekt RED (Cyberpunk 2077) - шантаж и продажа исходников.Toei Animation - перенос премьер из-за взлома серверов.Disney (2024) - утечки материалов грядущих фильмов.Остановка работы BrickLink из-за атаки хакеров.Взлом сайта LEGO.Хакеры взломали мобильную NFT-игру Axie Infinity.

Кибератаки на игровые и мультимедийные студии за 2021-2024 годы и последствия:

Компания ГодТип атаки ПоследствияRockstar Games 2022 Кража исходного кода и тестовой сборки Утечка кода GTA 6, ущерб репутацииCD Projekt RED 2021 Шантаж и продажа исходников Утечка исходников Cyberpunk 2077 и Witcher 3Toei Animation 2022 Ренсомваре (вымогательское ПО) Перенос премьер, сбои в серверных системахDisney 2024Утечка материалов грядущих фильмовРанний доступ к материалам, утрата эксклюзивностиBrickLink 2024 Атака хакеров на платформу Временная остановка работы сервисаLEGO 2024 Взлом сайта, продвижение криптомошенничества Нарушение работы сайта, урон репутацииAxie Infinity 2022 Взлом мобильной NFT-игры Кража средств игроков, заморозка платформы

Как действуют злоумышленники

Ведущий специалист по информационной безопасности компании Б-152 Максим Шаманаев выделяет два направления злоумышленников: "Первое - поиски слабых мест в студиях: устаревшее ПО, неподготовленные сотрудники, подрядчики. Второе - массовая атака на пользователей в виде фейковых плееров и патчей с вирусами".

Хакеры используют различные тактики:

Маскировка вредоносного ПО под обновления и эксклюзивный контент. Вредоносные файлы выдают за легитимные обновления и новые эпизоды мультфильмов, что позволяет получить доступ к данным и контролировать устройства жертв.Фишинг и социальная инженерия. Злоумышленники создают фальшивые сайты и аккаунты, воруют логины, пароли и банковские реквизиты сотрудников студий и пользователей.Атаки на инфраструктуру студий - взломы рендер-ферм, облачных хранилищ и серверов со внедрением программ-вымогателей.Взломы игровых аккаунтов и массовое распространение фейковых стримов с вредоносными ссылками, что опасно для конечных пользователей. Известные жертвы - Sony Pictures, Marvel, Toei Animation, а также Disney с утечками грядущих фильмов в 2024 году.

Российские кейсы и опыт защиты

Российская легендарная студия "Союзмультфильм" внедрила автоматический пентест PT Dephaze, который имитирует реальные атаки и диагностирует уязвимости в системе.

По словам Кирилла Фролова из "Союзмультфильма", его команда получила "инструмент, который позволяет выявлять слабые места буквально за часы и без риска для рабочих процессов", что особенно важно с учетом "дорогостоящего программного обеспечения и интеллектуальной собственности - главного актива студии".

Ярослав Бабин из Positive Technologies предлагает "комплексный подход, включающий обучение сотрудников и технические меры, позволяет защитить активы и снизить риски утечек и атак".

Компания Positive Technologies отмечает важность технологии защиты:

Сегментации сетей для ограничения распространения атак.Шифрования данных - исходников, коммуникаций и архивов.Регулярного резервного копирования.Систем мониторинга SIEM с элементами искусственного интеллекта.Цифровой маркировки контента и токенизации прав доступа.

Кибератаки на киноиндустрию, мультфильмы и игровые студии: масштабы и методы

Аналитик отдела информационной безопасности Positive Technologies Анна Вяткина подчеркивает, что сферы кино, анимации и игр обладают высокой коммерческой ценностью и хранят большие объемы конфиденциальной информации - сценарии, исходные коды, неопубликованные материалы.

"С 2023 года по третий квартал 2025-го было зафиксировано 33 успешные кибератаки на представителей этой отрасли",- приводит статистику Вяткина.

Основные цели атак - компьютеры, серверы и сетевое оборудование (69%), веб-ресурсы (44%) и люди (28%). Часто используются:

эксплуатация уязвимостей (38%);вредоносное ПО, включая шифровальщики и трояны удаленного доступа (31%);социальная инженерия (28%);компрометация учетных данных (22%);DDoS-атаки (16%).

"В 56% успешных атак происходит утечка конфиденциальной информации - персональных данных геймеров и сотрудников, финансовых документов, исходных кодов и видеоматериалов".

В 38% случаев атаки нарушают бизнес-процессы, вызывают потерю доступа к инфраструктуре и недоступность сервисов, что особенно критично для онлайн-игр и киберспортивных турниров.

Исходные коды и документы ценны, так как могут использоваться для создания пиратских копий или для вымогательства под угрозой публикации.

Злоумышленники активно применяют социальную инженерию, создавая фейковые сайты, в том числе с поддельными мультфильмами, маскирующимися под легальные платформы.

"Такие сайты можно распознать по подозрительному домену, отсутствию HTTPS и информации о правообладателе", - поясняет Анна Вяткина.

Угрозы и методы атак на игровые аккаунты

Преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Кирилл Копытин обращает внимание на то, что целью хакеров в первую очередь являются финансовые выгоды через кражу привязанных банковских карт, вывод средств на внутриигровых рынках и продажу украденных аккаунтов.

"Заблокировав аккаунт или компьютер, преступники могут требовать выкуп или украсть персональные данные для последующих фишинговых атак и продажи", - напоминает эксперт.

Особый интерес для злоумышленников представляют цифровые ценности - скины, редкие предметы и внутриигровые валюты, которые легко монетизируются на "серых" площадках.

Хакеры также пытаются получить полный доступ к пользователям, ведь многие игроки используют один пароль для разных сервисов - почты, магазинов и соцсетей.

"Основные способы взлома аккаунтов - фишинг через фальшивые страницы входа и лаунчеры, вредоносные расширения и чаты, а также методы социальной инженерии с использованием заманчивых предложений и обмана".

Дополнительные методики включают использование украденных паролей из утечек других сайтов и перебор по словарям (credential stuffing).

Для защиты Кирилл Копытин рекомендует:

Включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах;Использовать длинные пароли, предпочтительно через менеджер паролей;Особое внимание уделять паролю от электронной почты;Привязать резервные коды и хранить их офлайн;Следить за активными сессиями и завершать подозрительные;Включить подтверждение торговых и подарочных операций в приложениях платформ.

Кто стоит за атаками и зачем

Финансовая мотивация - основная причина: продажа исходников, доступов и персональных данных, вымогательство выкупа за восстановление информации. Существуют также "хактивисты", демонстрирующие навыки и добивающиеся славы публикацией "доказательств" взлома.

Главная причина атак - это огромная аудитория контента и потенциальная выгода от заражения устройств пользователей, отмечает руководитель службы безопасности CSO Кибердома Антон Терешонков:

"Эксплуатация уязвимостей в исходном продукте позволяет хакерам получить доступ к личным данным, криптокошелькам и распространять программы-вымогатели".

Эксперт приводит пример распространения трояна Vidar через популярную игру PirateFi в Steam, где часть аккаунтов пользователей пострадала, несмотря на предпринятые меры Valve.

Проблема усиливается из-за распространения пиратских копий через торренты и неофициальные репозитории, где отсутствуют проверки и обновления, создавая идеальную среду для атак.

"Последствия заражения варьируются от блокировки устройства с требованием выкупа до полного вывода из строя с потерей данных", отмечает Терешонков.

Он акцентирует и внутренние угрозы: "В 90% случаев утечки связаны с человеческим фактором - сотрудники переносят данные на незащищенные устройства дома. В остальных случаях происходит классическое проникновение через открытые порты, фишинг и подбор паролей".

Особое внимание Антон Терешонков уделяет угрозам для детской аудитории мультфильмов и советует:

Обучать детей основам кибергигиены, организовывать специальные курсы (например, в Кибердоме);Внедрять родительский контроль на устройствах, блокировать установку ПО без согласия взрослых;Устанавливать антивирусы на все устройства, включая смартфоны;Включать двухфакторную аутентификацию во все сервисы, связанные с персональными данными.

Национальные инициативы

Надежную защиту цифровых активов демонстрирует "Союзмультфильм", который внедрил автоматический пентест PT Dephaze от Positive Technologies. Этот "робот-хакер" имитирует реальные атаки и помогает в краткие сроки выявлять уязвимости без риска для бизнес-процессов.

"Система согласовывает каждый шаг с командой IT, - поясняет Кирилл Фролов, - что позволяет быстро выявлять и устранять "слабые места" после любых изменений в инфраструктуре. Таким образом, обеспечивается непрерывный контроль за состоянием безопасности студии".

Также в России развивается отечественная система мониторинга киберугроз на платформе "Игры будущего", где работают вместе с ведущими ИБ-компаниями для усиления защиты цифровой инфраструктуры. Это важный шаг на пути повышения устойчивости к современным угрозам.

Как защититься пользователям

Для снижения рисков важно скачивать игры и мультфильмы только с официальных источников, тщательно проверять адреса сайтов, не передавать свои логины и пароли на сторонних ресурсах, использовать антивирусное ПО и двухфакторную аутентификацию. Родителям стоит обучать детей основам цифровой безопасности.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев акцентирует внимание на уязвимости детей: "Мошенники используют традиционные звонки и мессенджеры, представляясь знакомыми, и направляют на фишинговые сайты для кражи данных".

Рекомендации по защите детей

Объясняйте детям риски и способы обмана в интернете.Не давайте никому личные данные и пароли.Настороженно реагируйте на необходимость срочных действий.Не сообщайте коды из СМС.Используйте двухфакторную аутентификацию.Создайте доверительную атмосферу, чтобы ребенок мог обращаться за помощью.

Часто задаваемые вопросы

Почему хакеры выбирают мультфильмы и игры?

Мультфильмы и игры - массово популярный контент, особенно среди детей и подростков. Это привлекает злоумышленников, так как через доверие пользователей легче распространять вредоносные файлы и фишинговые схемы. Кроме того, цифровые активы, такие как исходные коды и анимации, имеют высокую стоимость на теневых рынках.

Что именно крадут при таких атаках?

Чаще всего - исходные коды игр и мультфильмов, сценарии, анимационные материалы, аккаунты пользователей с внутриигровыми предметами и валютой.

Какие вирусы чаще маскируются под детские приложения?

Вредоносное ПО, замаскированное под обучающие и игровые приложения для детей, представляет собой трояны и шпионские программы, которые получают доступ к устройствам, собирают персональные данные и могут управлять устройством удаленно.

Как защитить ребенка от фишинга и взлома?

Необходимо использовать антивирусные программы, активировать функции родительского контроля, скачивать контент только с официальных платформ, объяснять детям правила безопасного поведения в интернете и применять двухфакторную аутентификацию.

Почему исходные коды игр так ценны?

Исходники - это интеллектуальная собственность с высокими затратами на разработку.

Какие компании в России занимаются киберзащитой студий?

В числе лидеров - Positive Technologies, Group-IB и Лаборатория Касперского.

Как распознать поддельный сайт с мультфильмом?

Внимательно проверяйте адрес сайта, наличие сертификата безопасности (https), избегайте сайтов с подозрительными доменами и большим количеством рекламы или всплывающих окон.

Что делать, если аккаунт в игре взломан?

Незамедлительно сообщить в службу поддержки игры, сменить пароли на всех связанных ресурсах, активировать двухфакторную аутентификацию, проверить устройства на наличие вредоносного ПО и ограничить доступ злоумышленников.

Можно ли вернуть украденные данные?

При своевременном обращении к технической поддержке и правоохранительным органам возможно восстановление доступа и минимизация ущерба.

Какие меры предпринимаются в России для защиты контента?

Внедряются отечественные технологии мониторинга киберугроз, создаются образовательные программы по кибербезопасности для школ и вузов, развивается сотрудничество государственных структур с компаниями по защите от вымогателей и утечек.

Заключение

Кибератаки на мультфильмы и игры стали массовым явлением, принося ущерб как крупным студиям, так и обычным пользователям. Хакеры охотятся за деньгами, эксклюзивным доступом и вниманием аудитории. Примеры "Союзмультфильма" и крупных российских ИБ-компаний показывают, что системный подход и инновационные инструменты способны минимизировать уязвимости и обеспечить безопасность уникальных цифровых активов.

Только совместные усилия студий, специалистов по информационной безопасности и пользователей помогут обеспечить эффективную защиту контента и сохранить доверие зрителей.