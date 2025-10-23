Как хакеры крадут игры и мультфильмы

Почему мультфильмы и игры становятся мишенью хакеров: кибератаки на студии и кража исходников
В последние годы игровые и анимационные студии становятся все более заметной мишенью хакеров. От утечек исходных кодов до кражи кадров и сцен - атаки наносят серьезный ущерб как зарубежным гигантам, таким как Disney, Ubisoft и CD Projekt RED, так и российским студиям, включая "Союзмультфильм", "Смешарики" и участников платформы "Игры будущего".
Причины таких атак очевидны:
высокая популярность контента у детей и подростков;дороговизна цифровых активов - 3D-моделей, исходников, промо-материалов;уязвимости серверных систем и ПО.
Согласно экспертам, сфера развлечений стала одним из самых прибыльных направлений для киберпреступников в 2025 году.
Почему креативные индустрии - на прицеле хакеров
Рынок подтверждает - у творческого контента, несмотря на его художественную природу, есть мощная финансовая и интеллектуальная ценность, требующая комплексной защиты. Хакеры выбирают мультфильмы и игры из-за ценности цифровых активов и интеллектуальной собственности. Мультфильмы и игры - самая массовая цифровая продукция, особенно среди детской и подростковой аудитории.
Злоумышленники используют доверие пользователей: создают фейковые сайты, распространяют пиратские ссылки и инсценируют "утечки серий". По данным "Лаборатории Касперского", в 2024 году зафиксировано свыше 7 млн попыток загрузки зараженных файлов, маскирующихся под игры и мультфильмы, такие как Minecraft и Roblox.
Руководитель направления по кибербезопасности "Союзмультфильма" Кирилл Фролов отмечает: "Современная анимация - это не только творчество, но и огромные массивы данных: авторские сценарии, 3D-модели, исходники, звуковые дорожки. Любая утечка приводит к досрочному появлению материалов в Сети или кражам конкурентами".
Кроме того, финансовые и репутационные риски многократно возрастают из-за жестких сроков релизов и необходимости не допускать срывов премьер.
Согласно исследованию Positive Technologies, в 96% проведенных пентестов организаций выявлены уязвимости, позволяющие проникнуть во внутренние сети. Директор по продуктам для симуляции атак Positive Technologies Ярослав Бабин отмечает: "Постоянная оценка защищенности критически важных сегментов - это зрелый подход, который помогает следить за актуальным состоянием и выявлять существующие угрозы".
Рост числа кибератак на творческие индустрии
За последние пять лет наблюдается устойчивый рост атак на мультимедийные и игровые компании. Помимо очевидной денежной выгоды злоумышленников, для хакеров важен эффект публичного признания.
Амбассадор безопасного ИИ и руководитель направления АО НИП "Информзащита" Наталья Абрамова подчеркивает: "Хакеры охотятся не за финансами, а за интеллектуальной собственностью - результат многолетних усилий и многомиллионных инвестиций. Показать, что удалось взломать широко известную компанию, - способ укрепить свой статус и продемонстрировать возможности".
Ценность цифровых активов
Исходные коды и анимация - это мультимиллионные активы, которые на теневых площадках продаются за сотни тысяч долларов.
Среди ярких зафиксированных инцидентов стоит выделить:
утечку исходников GTA VI (Rockstar Games, 2022), вызвавшую финансовые потери в миллионы долларов;кражу исходного кода Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED) и связанную с ней угрозу шантажа;попытки взлома российской студии "Союзмультфильм" в 2024 году с использованием фишинговых рассылок.
Ярослав Бабин подчеркивает, что хакеры охотятся "не за финансами, а за интеллектуальной собственностью, которую можно дорого продать или слить в сеть", а также стремятся "показать свои возможности, взломав известную компанию массовой аудитории".
Громкие случаи кибератак
Rockstar Games (GTA 5/6) - кража исходного кода и тестовой сборки.CD Projekt RED (Cyberpunk 2077) - шантаж и продажа исходников.Toei Animation - перенос премьер из-за взлома серверов.Disney (2024) - утечки материалов грядущих фильмов.Остановка работы BrickLink из-за атаки хакеров.Взлом сайта LEGO.Хакеры взломали мобильную NFT-игру Axie Infinity.
Кибератаки на игровые и мультимедийные студии за 2021-2024 годы и последствия:
Компания ГодТип атаки ПоследствияRockstar Games 2022 Кража исходного кода и тестовой сборки Утечка кода GTA 6, ущерб репутацииCD Projekt RED 2021 Шантаж и продажа исходников Утечка исходников Cyberpunk 2077 и Witcher 3Toei Animation 2022 Ренсомваре (вымогательское ПО) Перенос премьер, сбои в серверных системахDisney 2024Утечка материалов грядущих фильмовРанний доступ к материалам, утрата эксклюзивностиBrickLink 2024 Атака хакеров на платформу Временная остановка работы сервисаLEGO 2024 Взлом сайта, продвижение криптомошенничества Нарушение работы сайта, урон репутацииAxie Infinity 2022 Взлом мобильной NFT-игры Кража средств игроков, заморозка платформы
Как действуют злоумышленники
Ведущий специалист по информационной безопасности компании Б-152 Максим Шаманаев выделяет два направления злоумышленников: "Первое - поиски слабых мест в студиях: устаревшее ПО, неподготовленные сотрудники, подрядчики. Второе - массовая атака на пользователей в виде фейковых плееров и патчей с вирусами".
Хакеры используют различные тактики:
Маскировка вредоносного ПО под обновления и эксклюзивный контент. Вредоносные файлы выдают за легитимные обновления и новые эпизоды мультфильмов, что позволяет получить доступ к данным и контролировать устройства жертв.Фишинг и социальная инженерия. Злоумышленники создают фальшивые сайты и аккаунты, воруют логины, пароли и банковские реквизиты сотрудников студий и пользователей.Атаки на инфраструктуру студий - взломы рендер-ферм, облачных хранилищ и серверов со внедрением программ-вымогателей.Взломы игровых аккаунтов и массовое распространение фейковых стримов с вредоносными ссылками, что опасно для конечных пользователей. Известные жертвы - Sony Pictures, Marvel, Toei Animation, а также Disney с утечками грядущих фильмов в 2024 году.
Российские кейсы и опыт защиты
Российская легендарная студия "Союзмультфильм" внедрила автоматический пентест PT Dephaze, который имитирует реальные атаки и диагностирует уязвимости в системе.
По словам Кирилла Фролова из "Союзмультфильма", его команда получила "инструмент, который позволяет выявлять слабые места буквально за часы и без риска для рабочих процессов", что особенно важно с учетом "дорогостоящего программного обеспечения и интеллектуальной собственности - главного актива студии".
Ярослав Бабин из Positive Technologies предлагает "комплексный подход, включающий обучение сотрудников и технические меры, позволяет защитить активы и снизить риски утечек и атак".
Компания Positive Technologies отмечает важность технологии защиты:
Сегментации сетей для ограничения распространения атак.Шифрования данных - исходников, коммуникаций и архивов.Регулярного резервного копирования.Систем мониторинга SIEM с элементами искусственного интеллекта.Цифровой маркировки контента и токенизации прав доступа.
Кибератаки на киноиндустрию, мультфильмы и игровые студии: масштабы и методы
Аналитик отдела информационной безопасности Positive Technologies Анна Вяткина подчеркивает, что сферы кино, анимации и игр обладают высокой коммерческой ценностью и хранят большие объемы конфиденциальной информации - сценарии, исходные коды, неопубликованные материалы.
"С 2023 года по третий квартал 2025-го было зафиксировано 33 успешные кибератаки на представителей этой отрасли",- приводит статистику Вяткина.
Основные цели атак - компьютеры, серверы и сетевое оборудование (69%), веб-ресурсы (44%) и люди (28%). Часто используются:
эксплуатация уязвимостей (38%);вредоносное ПО, включая шифровальщики и трояны удаленного доступа (31%);социальная инженерия (28%);компрометация учетных данных (22%);DDoS-атаки (16%).
"В 56% успешных атак происходит утечка конфиденциальной информации - персональных данных геймеров и сотрудников, финансовых документов, исходных кодов и видеоматериалов".
В 38% случаев атаки нарушают бизнес-процессы, вызывают потерю доступа к инфраструктуре и недоступность сервисов, что особенно критично для онлайн-игр и киберспортивных турниров.
Исходные коды и документы ценны, так как могут использоваться для создания пиратских копий или для вымогательства под угрозой публикации.
Злоумышленники активно применяют социальную инженерию, создавая фейковые сайты, в том числе с поддельными мультфильмами, маскирующимися под легальные платформы.
"Такие сайты можно распознать по подозрительному домену, отсутствию HTTPS и информации о правообладателе", - поясняет Анна Вяткина.
Угрозы и методы атак на игровые аккаунты
Преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Кирилл Копытин обращает внимание на то, что целью хакеров в первую очередь являются финансовые выгоды через кражу привязанных банковских карт, вывод средств на внутриигровых рынках и продажу украденных аккаунтов.
"Заблокировав аккаунт или компьютер, преступники могут требовать выкуп или украсть персональные данные для последующих фишинговых атак и продажи", - напоминает эксперт.
Особый интерес для злоумышленников представляют цифровые ценности - скины, редкие предметы и внутриигровые валюты, которые легко монетизируются на "серых" площадках.
Хакеры также пытаются получить полный доступ к пользователям, ведь многие игроки используют один пароль для разных сервисов - почты, магазинов и соцсетей.
"Основные способы взлома аккаунтов - фишинг через фальшивые страницы входа и лаунчеры, вредоносные расширения и чаты, а также методы социальной инженерии с использованием заманчивых предложений и обмана".
Дополнительные методики включают использование украденных паролей из утечек других сайтов и перебор по словарям (credential stuffing).
Для защиты Кирилл Копытин рекомендует:
Включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах;Использовать длинные пароли, предпочтительно через менеджер паролей;Особое внимание уделять паролю от электронной почты;Привязать резервные коды и хранить их офлайн;Следить за активными сессиями и завершать подозрительные;Включить подтверждение торговых и подарочных операций в приложениях платформ.
Кто стоит за атаками и зачем
Финансовая мотивация - основная причина: продажа исходников, доступов и персональных данных, вымогательство выкупа за восстановление информации. Существуют также "хактивисты", демонстрирующие навыки и добивающиеся славы публикацией "доказательств" взлома.
Главная причина атак - это огромная аудитория контента и потенциальная выгода от заражения устройств пользователей, отмечает руководитель службы безопасности CSO Кибердома Антон Терешонков:
"Эксплуатация уязвимостей в исходном продукте позволяет хакерам получить доступ к личным данным, криптокошелькам и распространять программы-вымогатели".
Эксперт приводит пример распространения трояна Vidar через популярную игру PirateFi в Steam, где часть аккаунтов пользователей пострадала, несмотря на предпринятые меры Valve.
Проблема усиливается из-за распространения пиратских копий через торренты и неофициальные репозитории, где отсутствуют проверки и обновления, создавая идеальную среду для атак.
"Последствия заражения варьируются от блокировки устройства с требованием выкупа до полного вывода из строя с потерей данных", отмечает Терешонков.
Он акцентирует и внутренние угрозы: "В 90% случаев утечки связаны с человеческим фактором - сотрудники переносят данные на незащищенные устройства дома. В остальных случаях происходит классическое проникновение через открытые порты, фишинг и подбор паролей".
Особое внимание Антон Терешонков уделяет угрозам для детской аудитории мультфильмов и советует:
Обучать детей основам кибергигиены, организовывать специальные курсы (например, в Кибердоме);Внедрять родительский контроль на устройствах, блокировать установку ПО без согласия взрослых;Устанавливать антивирусы на все устройства, включая смартфоны;Включать двухфакторную аутентификацию во все сервисы, связанные с персональными данными.
Национальные инициативы
Надежную защиту цифровых активов демонстрирует "Союзмультфильм", который внедрил автоматический пентест PT Dephaze от Positive Technologies. Этот "робот-хакер" имитирует реальные атаки и помогает в краткие сроки выявлять уязвимости без риска для бизнес-процессов.
"Система согласовывает каждый шаг с командой IT, - поясняет Кирилл Фролов, - что позволяет быстро выявлять и устранять "слабые места" после любых изменений в инфраструктуре. Таким образом, обеспечивается непрерывный контроль за состоянием безопасности студии".
Также в России развивается отечественная система мониторинга киберугроз на платформе "Игры будущего", где работают вместе с ведущими ИБ-компаниями для усиления защиты цифровой инфраструктуры. Это важный шаг на пути повышения устойчивости к современным угрозам.
Как защититься пользователям
Для снижения рисков важно скачивать игры и мультфильмы только с официальных источников, тщательно проверять адреса сайтов, не передавать свои логины и пароли на сторонних ресурсах, использовать антивирусное ПО и двухфакторную аутентификацию. Родителям стоит обучать детей основам цифровой безопасности.
Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев акцентирует внимание на уязвимости детей: "Мошенники используют традиционные звонки и мессенджеры, представляясь знакомыми, и направляют на фишинговые сайты для кражи данных".
Рекомендации по защите детей
Объясняйте детям риски и способы обмана в интернете.Не давайте никому личные данные и пароли.Настороженно реагируйте на необходимость срочных действий.Не сообщайте коды из СМС.Используйте двухфакторную аутентификацию.Создайте доверительную атмосферу, чтобы ребенок мог обращаться за помощью.
Часто задаваемые вопросы
Почему хакеры выбирают мультфильмы и игры?
Мультфильмы и игры - массово популярный контент, особенно среди детей и подростков. Это привлекает злоумышленников, так как через доверие пользователей легче распространять вредоносные файлы и фишинговые схемы. Кроме того, цифровые активы, такие как исходные коды и анимации, имеют высокую стоимость на теневых рынках.
Что именно крадут при таких атаках?
Чаще всего - исходные коды игр и мультфильмов, сценарии, анимационные материалы, аккаунты пользователей с внутриигровыми предметами и валютой.
Какие вирусы чаще маскируются под детские приложения?
Вредоносное ПО, замаскированное под обучающие и игровые приложения для детей, представляет собой трояны и шпионские программы, которые получают доступ к устройствам, собирают персональные данные и могут управлять устройством удаленно.
Как защитить ребенка от фишинга и взлома?
Необходимо использовать антивирусные программы, активировать функции родительского контроля, скачивать контент только с официальных платформ, объяснять детям правила безопасного поведения в интернете и применять двухфакторную аутентификацию.
Почему исходные коды игр так ценны?
Исходники - это интеллектуальная собственность с высокими затратами на разработку.
Какие компании в России занимаются киберзащитой студий?
В числе лидеров - Positive Technologies, Group-IB и Лаборатория Касперского.
Как распознать поддельный сайт с мультфильмом?
Внимательно проверяйте адрес сайта, наличие сертификата безопасности (https), избегайте сайтов с подозрительными доменами и большим количеством рекламы или всплывающих окон.
Что делать, если аккаунт в игре взломан?
Незамедлительно сообщить в службу поддержки игры, сменить пароли на всех связанных ресурсах, активировать двухфакторную аутентификацию, проверить устройства на наличие вредоносного ПО и ограничить доступ злоумышленников.
Можно ли вернуть украденные данные?
При своевременном обращении к технической поддержке и правоохранительным органам возможно восстановление доступа и минимизация ущерба.
Какие меры предпринимаются в России для защиты контента?
Внедряются отечественные технологии мониторинга киберугроз, создаются образовательные программы по кибербезопасности для школ и вузов, развивается сотрудничество государственных структур с компаниями по защите от вымогателей и утечек.
Заключение
Кибератаки на мультфильмы и игры стали массовым явлением, принося ущерб как крупным студиям, так и обычным пользователям. Хакеры охотятся за деньгами, эксклюзивным доступом и вниманием аудитории. Примеры "Союзмультфильма" и крупных российских ИБ-компаний показывают, что системный подход и инновационные инструменты способны минимизировать уязвимости и обеспечить безопасность уникальных цифровых активов.
Только совместные усилия студий, специалистов по информационной безопасности и пользователей помогут обеспечить эффективную защиту контента и сохранить доверие зрителей.