Как легендарная Ирина Антонова предотвратила кражу из Пушкинского музея

После громкой кражи во французском Лувре, случившейся на днях, невольно вспоминаются похожие скандальные случаи в других сокровищницах искусств. Вот две истории, связанные с нашим Пушкинским музеем.

Первая из них приключилась в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1965 году при легендарной Ирине Александровне Антоновой, не одно десятилетие возглавлявшей музей. Речь о громкой краже картины Франца Хальса "Евангелист Лука".

Сюжет оказался таким головокружительным, что об этом в 1970 году даже сняли фильм с Санаевым, Дворжецким и Басилашвили - "Возвращение св. Луки".

В случае с работой Хальса все закончилось хорошо для музея - но не для похитителя, коим оказался реставратор Валерий Волков. Газеты описали все в подробностях. Кражу молодой человек совершил "ради любви": деньги нужны были, чтобы каким-то образом "добыть" себе диплом, необходимый для работы в ГМИИ, - и тогда уже жениться на своей девушке.

Романтическая сказка закончилась для Волкова прозаически. Его посадили на десять лет. А картину реставраторы восстанавливали два с лишним года.

Подробно и в красках об этом похищении рассказано в только что вышедшей книге Льва Данилкина "Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой".

Но в этой книге автора биографий Ленина, Проханова и Гагарина есть еще одна - гораздо более поучительная история: о том, как Антоновой удалось чуть ли не голыми руками (фигурально выражаясь) задержать преступника - в том же ГМИИ им. Пушкина.

***

Вот эта история.

В начале 1980-х один из искусствоведов, совершая вечерний обход, не обнаружил небольшой деревянной итальянской иконы XIV века на положенном месте. Подняли тревогу! И незамедлительно - звонок директору.

Ирина Александровна тут же велела закрыть музей и ни-ко-го не выпускать.

Вот как описывает это Лев Данилкин:

"Сотрудники понимали, что в принципе это незаконно и директор может ответить за свое самоуправство, - однако исполнили распоряжение, "под ее ответственность".

Выскочив из своей квартиры на Ленинском, она села за руль и буквально через несколько минут, промчавшись по городу на огромной скорости, была в Музее. По громкой связи, с глебжегловским металлом в голосе, она объявила растерянным посетителям: похищен экспонат, и если через 15 минут его не предъявят - например, поставят где-то на видное место, - то я лично обыщу каждого, кто сейчас в залах; вы окружены, сопротивление бесполезно, сдавайтесь.

Милиция, что характерно, отказывалась проводить такого рода фильтрацию, ссылаясь на отсутствие права обыскивать граждан без санкции суда. ИА настаивала - "я отвечу".

По словам мемуаристов, ей удалось настроить смотрителей таким образом, что те согласились задерживать и проверять всех посетителей лично - и уже едва ли не принялись заглядывать в сумки тех, кому не посчастливилось оказаться в Музее в этот день".

Что дальше? Чем же дело кончилось?

Железный характер и твердая воля Ирины Антоновой решили все. Буквально через 15 минут после объявления о таких решительных мерах украденную икону… кто-то незаметно подкинул на лестницу.

Сейчас, конечно, кто-то ухмыльнется: мол, какая ерунда - то ли дело грабители в Лувре, гораздо серьезнее!

Но почему-то нет сомнений: столкнись эти грабители лицом к лицу с выдающимся директором Ириной Антоновой, - ох, им было бы несдобровать. За свой музей она умела постоять.

Не верите? Почитайте "Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой". Писатель Лев Данилкин иронично рассказал, что ждет и горе-грабителей, и сотрудников, и больших руководителей, когда они имеют дело с умной, волевой и неподкупной Хранительницей, отдавшей бескорыстно жизнь служению Музейному делу.