Неуправляемая реакция: что случилось в советской ядерной Лаборатории «В»

Вокруг советского атомного проекта существует множеством легенд. Одна из них связана с аварией 1954 года в обнинской Лаборатории «В» — будущем Физико-энергетическом институте (ФЭИ). В публичном пространстве до сих пор можно встретить утверждения о мощном взрыве с человеческими жертвами, однако рассекреченные данные и свидетельства учёных рисуют иную картину.

© Соцсети

Откуда растут корни мифа

Широкую известность слухи получили после заявления известного артиста Николая Цискаридзе, который в интервью рассказал о якобы имевшем место в Обнинске ядерном взрыве, сопоставимом с чернобыльским, и о гибели своего отчима. Однако эти утверждения не находят документального подтверждения и относятся к категории городских легенд.

Что такое Лаборатория «В»

Это была первая в СССР научно-исследовательская организация, созданная в 1946 году для разработки энергетических ядерных реакторов. Под руководством выдающегося физика Александра Лейпунского здесь велись передовые работы:

Создание первой в мире атомной электростанции (запущена в 1954 г.).

Разработка реакторов для атомных подводных лодок.

Создание первых в мире ядерных ракетных двигателей и космических энергоустановок (типа «БУК» и «ТОПАЗ»).

Лаборатория была флагманом атомной науки, где работали с самыми передовыми и, следовательно, самыми рискованными технологиями своего времени.

Не взрыв, а вспышка

По словам бывшего директора ФЭИ, профессора Олега Казачковского, авария произошла до официального пуска Обнинской АЭС, во время экспериментов в самой лаборатории. Учёные проводили сборку критической массы из урановых стержней — ключевой эксперимент для понимания процессов в ядерном реакторе.

Глубокой ночью, в ходе работ, исследователи поспешили и добавили в сборку больше урана, чем было допустимо. Это привело к возникновению неуправляемой цепной реакции. Впрочем, как поясняют специалисты, это не был ядерный взрыв. Цепная реакция вызвала мощную, но кратковременную вспышку нейтронного и гамма-излучения. Никакого теплового взрыва, разрушений здания или выброса радиоактивных материалов в атмосферу не произошло.

Героизм учёных

В результате вспышки радиоактивному облучению подверглись 10 человек. Жертв не было. Физик Александр Малышев, проявивший исключительное мужество, немедленно вмешался и остановил реакцию, получив при этом самую высокую дозу облучения. Радиационное поражение было настолько серьёзным, что ему пришлось ампутировать кисть руки.

Все пострадавшим были немедленно доставлены в московский Институт биофизики, где в течение 10 дней проходили комплексное обследование. Помещение лаборатории было полностью дезактивировано за два дня.

Инцидент в Лаборатории «В» был первым зафиксированным случаем неуправляемой цепной реакции в истории советской атомной энергетики.