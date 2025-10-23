Любовница Горького на службе СССР: какие блестящие операции она провернула

Биография Марии (Муры) Закревской-Будберг напоминает увлекательный шпионский роман, где правду практически невозможно отделить от искусно созданных ею же легенд. Аристократка, фрейлина, подруга Максима Горького и Герберта Уэллса, она десятилетиями свободно перемещалась по обе стороны «железного занавеса», что породило множество теорий о её истинной роли в геополитических играх XX века.

Агент ЧК

Мария Закревская родилась в 1892 году в Полтаве в семье сенатора. Она получила блестящее европейское образование и в совершенстве владела несколькими языками. Позже вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, жизнь которого трагически оборвалась в 1917 году.

В 1918 году её роман с британским дипломатом Робертом Брюсом Локкартом, замешанным в заговоре против советской власти, привлёк внимание ВЧК. Существуют три основные версии её роли в этом эпизоде.

Согласно первой, она была просто любовницей Локкарта, не вовлечённой в шпионаж. По другой версии после ареста Мария была завербована заместителем Дзержинского Яковом Петерсом и внедрена в окружение Локкарта. Третья же гипотеза предполагает, что Закревская изначально была агентом ЧК, подставленным Локкарту.

Закревская и Горький

Следующим этапом стала её работа в качестве секретаря и, по многочисленным свидетельствам, осведомителя ВЧК/ОГПУ в окружении Максима Горького. Их близкие отношения длились до самой смерти писателя в 1936 году. Задачи Муры, вероятно, включали наблюдение за настроениями и контактами капризного и влиятельного писателя. Есть мнение, что именно она убедила Горького окончательно вернуться в СССР в 1933 году. Также, вероятно, именно Закревская по своим каналам переправила личный архив писателя в Советский Союз. Правда, дальнейшая его судьба до сих пор не ясна.

Примечательно, что именно она впоследствии получила эксклюзивные права на гонорары с зарубежных изданий Горького — редкая привилегия для эмигрантки.

Операция «Герберт Уэллс»

Одной из самых блестящих операций с её участием считается работа с Гербертом Уэллсом. Выполняя роль переводчицы и сопровождающей во время его визита в Россию в 1920 году, Мура, будучи его любовницей, оказала значительное влияние на восприятие писателем советской реальности.

Результатом этого воздействия стала книга Уэллса «Россия во мгле», которая, несмотря на описание упадка, содержала сочувственный портрет Ленина и выражение веры в будущее России. Эта работа стала мощным инструментом советского пиара на Западе. Уэллс до конца жизни сохранял симпатии к СССР и завещал Муре значительную часть своего состояния.

Сеть контактов

Деятельность Муры не ограничивалась лишь литературным миром. Известно о её участии в вербовке Леопольда Вайсса (будущего Мухаммада Асада), видного исламского мыслителя и дипломата. То есть она успешно сотрудничала и с агентурой на Ближнем Востоке.

А вот её постоянные контакты с бывшим любовником Локкартом, а также тот факт, что британские спецслужбы в 1950-е годы закрыли дело о её связях с перебежчиками, породили устойчивую версию о её работе на британскую разведку в качестве «тройного агента». Так это или нет, остается лишь гадать. Впрочем, свою пользу советской разведке она в любом случае принесла.