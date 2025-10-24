Что предсказал России и миру «спящий пророк»

Американский медиум XX века Эдгар Кейси прославился с помощью своих видений, полученных в состоянии транса. За это его прозвали «спящим пророком». Именно он предсказал расцвет России и начало золотого века человечества. О чём ещё говорил провидец — читайте в нашей статье.

Эдгар Кейси родился в 1877 году в семье фермера. Мальчик жил простой заурядной жизнью. Он не отличался талантами и не имел особой тяги к знаниям. Он так и остался бы простым парнем из деревни, если бы не один случай.

Как-то раз Эдгар не мог выучить уроки, и разгневанный отец дал ему оплеуху. Удар был такой силы, что мальчик потерял сознание. Когда он очнулся — начал слышать голоса. Сначала юноша не придавал им значения, но вскоре смог связать происходящие вокруг события с тем, что мог слышать только он.

Окончив школу, Кейси устроился на местное предприятие. Однажды он рассказал мастеру о своём даре. Ожидая насмешек, парень пожалел, что проболтался, но собеседник в ответ предложил научить его входить в состояние транса. После нескольких попыток всё получилось.

Сначала молодой человек подумал, что у него развивается психическое заболевание, ведь сначала во сне он рассказывал о болезнях и способах лечения. Вот только после пробуждения ничего не помнил. Вскоре он стал использовать свой дар для предсказания будущего, делая всё бескорыстно и ради общего блага.

Предсказания, потрясшие мир

Среди пророчеств Эдгара Кейси были такие, которые затрагивали жизнь нескольких континентов. К примеру, он «увидел» Первую Мировую войну, образование Израиля, а также изобретение лазера. Некоторые свои видения он не мог объяснить, поскольку не знал о новых технологиях. Однако его помощники всё тщательно записывали, оставляя потомкам бесценные послания.

Однажды предсказатель сообщил, что видит, как исчезают два полюса мира. Тогда его слова многих напугали, но через несколько лет люди поняли, о чём шла речь: о распаде СССР.

Незадолго до смерти Кейси сообщил, что коммунисты потеряют свою власть, Джон Кеннеди будет убит, а межнациональные конфликты и войны захлестнут мир.

Примечательно, но о Великой депрессии в США Кейси тоже знал. Он рассказал о ней за четыре года до начала.

Многие из его пророчеств считались безумными и нереалистичными, однако, спустя несколько десятков лет, они могут быть сопоставимы с великими событиями в мире.

О буйстве стихии

Не обошёл стороной «взор» Кейси и природные катаклизмы. Пророк отмечал, что Америка изменится из-за цунами и землетрясений. Он рассказал, что самые крупные города его родной страны будут стёрты с лица земли или сильно пострадают.

В 2005 году на Новый Орлеан обрушился ураган «Катрина», унесший десятки тысяч жизней и затопивший больше половины города.

Рассказы Эдгара Кейси коснулись и южных частей Каролины, Калифорнии и Джорджии. Провидец предсказал их исчезновение. Однако исследователи уверены: медиум мог ошибаться. Обыватели же настроены менее скептически, заверяя, что «час Икс» ещё не наступил.

Биограф Кейси отметил: предсказатель был уверен, что вскоре Земля столкнется с серьёзными изменениями на поверхности. К примеру, в акватории Карибского моря возникнут новые земли, а Япония и вовсе скроется под водой. Это приведёт к геологическим и климатическим изменениям, которые станут необратимыми.

Войны за ресурсы

Весной 1941 года медиум заявил: грядет война за ресурсы. Он был уверен, что Африка скоро погрязнет в битвах. Потомки, расшифровав его прогноз, пришли к выводу: Кейси говорил о месторождениях нефти.

О России и мире

Многие пророчества Эдгара Кейси относились к нашей стране. Он неоднократно отмечал: России уготована великая миссия.

По его словам, именно русские подарят миру надежду и смогут улучшить жизнь в каждой точке земного шара. Те страны, которые сохранят с Россией дружбу, не познают горестей в период больших изменений и после начнут лучше жить.

Кейси заверил: Россия станет новым религиозным центром мира. Именно отсюда по всей земле разойдутся семена дружбы, добра и милосердия.

Россия, был уверен предсказатель, сможет выжить после многочисленных катаклизмов, а центром возрождения он назвал Западную Сибирь.

Золотой век человечества

Согласно предсказаниям Кейси, в 2026 году археологами под правой лапой Сфинкса будет найдён «зал записей». С его помощью человечество сможет познать тайны древних цивилизаций и найти ответы на многие интересующие вопросы, в том числе о жизни и исчезновении целых цивилизаций.

Тогда же, уверен медиум, случится падение старого мира и зарождение «золотой эры», в которой не будет деления на расы и государства. Человечество прикоснётся к древнейшему хранилищу знаний и сможет изменить мир к лучшему.