Когда в мире стали праздновать День шампанского

Праздники отмечаются в России и мире ежедневно. Не все из них официальные и известные, но для многих людей они все еще являются значимыми. Так, в пятницу, 24 октября, празднуют Международный день шампанского, День ООН и Праздник любителя бильярда.

Международный шампанского

Данный праздник отмечают, чтобы почтить традиционный французский напиток, который стал известен во всем мире благодаря своему уникальному вкусу. День шампанского ввели в 2010 году и отмечают в четвертую пятницу октября. В этот день люди по всему миру собираются вместе, чтобы отметить праздник любимым напитком, насладиться его изысканным вкусом и узнать больше о его происхождении, способах производства и разных видах.

День ООН

День Организации Объединенных Наций отмечается 24 октября и знаменует собой годовщину вступления в силу в 1945 году Устава ООН. При этом не существует другой международной организации, которая бы обладала такой легитимностью, объединяющей силой и нормативным влиянием, как ООН.

В настоящее время членами ООН являются 193 государства мира. В июле 2011 года 193-м полноправным членом ООН стал Южный Судан.

Праздник любителя бильярда

В этот день каждый любитель игры посещает бильярдную, где в компании единомышленников обязательно проводит время за несколькими партиями. Родиной бильярда считается Азия, но историки так и не определились, какая именно ее часть — северо-восточная или юго-восточная.

Всего существует шесть вариантов игры в бильярд: карамболь; русский, который еще имеет три разновидности; снукер; пул; кайса (Каролина) и новус. Например, шотландская королева Мария Стюарт любила играть в бильярд.