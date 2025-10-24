Сапожник, о котором молчали: что не рассказывали об отце Сталина

Отец Сталина — Виссарион (Бесо) Джугашвили — окутан множеством тайн и загадок, которые, как считают историки, Иосиф Сталин предпочитал скрывать. Известно, что Виссарион был сапожником, знал несколько языков, но злоупотреблял алкоголем и бросил семью, когда Иосиф был еще ребенком. О тайнах сталинской семьи рассказывает автор канала «Цитаты истории».

Существуют разные версии смерти мужчины: в одних источниках сказано, что он погиб в драке, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в других — что умер от болезни. Хоть в Телави и находится могила, которую местные жители называют «отцовской» могилой Сталина, на самом деле неизвестно, чья она на самом деле.

К тому же, Виссарион Джугашвили мог быть осетином — и это один из спорных моментов в его биографии. Это, по мнению исследователей, могло стать причиной, почему Сталин не любил рассказывать о своем отце и детстве.

