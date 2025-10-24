Меню Дзержинского: чем отличался рацион «Железного Феликса»

Образ Феликса Дзержинского как аскета, целиком поглощенного работой и делившего все тяготы с народом, — один из стержней советской мифологии. Но где заканчивается правда и начинается легенда? Мы попытались разобраться, что же на самом деле было на тарелке у главы ВЧК в голодные для страны годы.

Аскет в эпоху хаоса

Современники описывали Дзержинского как человека до болезненности худого и бледного. По данным историка Зиновия Шейниса, председатель ВЦИК Яков Свердлов однажды был шокирован его видом и заявил, что с «главным чекистом» нужно «что-то предпринять», иначе он просто «сгорит» на работе.

Этот образ аскета подтверждают и воспоминания сослуживцев. Агент ВЧК Ян Буйкис рассказывал, что в разгар дефицита Дзержинский, как и все, пил морковный чай или простой кипяток, а его обед в общей столовой чаще всего состоял из постных щей, чечевичной каши и изредка — конины.

Легенды гласят, что подчиненные пытались подкормить своего изнуренного работой начальника. В книге «Дзержинский. Кошмарный сон буржуазии» описывается случай, когда курьер принес ему в кабинет жареную картошку с салом. Дзержинский якобы строго отчитал его, на что тот оправдывался: мол, сегодня такое меню у всех сотрудников. Но верил ли этому «железный» Феликс?

Привилегии за закрытыми дверями

Ряд историков считает образ «чекиста-аскета» тщательно сконструированным мифом. Автор книги «Андропов вблизи» Игорь Синицин указывает, что Дзержинский имел несколько квартир в Москве, дачи в Подмосковье, регулярно ездил на охоту и подолгу отдыхал в санаториях.

Порой Дзержинский отдыхал не по одному месяцу. То же самое относится и к питанию Феликса Эдмундовича. Трудно поверить в то, что Дзержинский, который, по словам Яна Буйкиса, сам посещал общую столовую, принимал уверения своего курьера Беленького в том, что очередное жирное блюдо, принесенное им в кабинет начальника, — это то, что сегодня дают и рядовым чекистам, за чистую монету.

Мало того, если верить Игорю Симбирцеву, автор издания «ВЧК в ленинской России», для главы ВЧК разрабатывали специальное меню. Врачи рекомендовали ему употреблять в пищу исключительно «белое» мясо: курицу, индюшатину, рябчиков, телятину, рыбу деликатесных сортов, а также есть больше фруктов, зелени и мучных изделий. Например, в понедельник на трапезе Феликса Эдмундовича было консоме из дичи, свежая лососина и цветная капуста по-польски, во вторник – грибная солянка, телячьи котлеты и шпинат с яйцом, в среду ему подавали суп-пюре из спаржи, говядину, брюссельскую капусту и т.д.

Неужели фальшивка?

Именно такой рацион Феликса Дзержинского со ссылкой на Латышева и опубликованные документы из партийного архива приводит в своей книге «Дзержинский. Любовь и революция» Сильвия Фролов. Понятно, по каким причинам представителям советской власти приходилось скрывать такое изобилие на собственных столах. Если верить Леониду Млечину, автору издания «Ленин», Зинаида Гиппиус писала о жизни простых людей в те годы: «Почти все питаются в «столовках», едят селедки, испорченную конину и пухнут». Мало того, изголодавшееся население кормилось собачьим мясом, которое стоило 2 рубля 50 копеек за фунт.

Правда, у Дзержинского было «оправдание» — он был болен туберкулезом, который медленно, но верно подтачивал его здоровье. Отсюда и рекомендации врачей насчет усиленного питания. А вот что касается богатого меню, то Сильвия Фролов, не отрицая присутствие подобного документа в архивах, считает его фальшивкой. Во-первых, в процитированное Латышевым меню Феликс Эдмундович, отлично ориентировавшийся в продовольственных вопросах, как в обычное меню столовой точно не поверил бы. А, во-вторых, Сильвия Фролов уверена, что, если принять во внимание усилия Сталина, Ежова и Берии опорочить главу ВЧК, то можно предположить, что упомянутое меню – это всего лишь провокационная фальшивка.