«Пятисотые»: кого так называют ветераны военных конфликтов

Война всегда рождает свой особый язык. За сухими цифрами и жаргонизмами скрываются судьбы, трагедии и суровая правда фронтовой жизни. Благодаря кинематографу многие знают, что значит «груз 200» или «трехсотый». Но в современных реалиях на первый план вышло еще одно слово — «пятисотые». Кого так называют и откуда взялся этот термин?

Откуда возникло понятие «пятисотые»

Армейский жаргон часто вырастает из официальных классификаций. Еще в советское время для секретности и простоты управления различные категории грузов и людей стали обозначать цифровыми кодами:

«Сотые» — боеприпасы и оружие.

«Двухсотые» — погибшие.

«Трехсотые» — раненые.

«Четырехсотые» — военнопленные и контуженные.

«Пятисотые» — медикаменты и аптечки.

«Шестисотые» — ценные грузы или задержанные.

«Семьсотые» — денежное довольствие.

«Восьмисотые» — спецвооружение.

Однако современное значение слова «пятисотый» лишь отчасти связано с этой системой. Сегодня так называют военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях или добровольно сдавшихся в плен.

Почему появляются «пятисотые»

Причины, по которым военнослужащий становится «отказником», могут быть самыми разными. Далеко не всегда это связано с проявлением трусости. Причиной для отказа воевать могут стать, в частности, соображения совести, утрата мотивации, нервный срыв и т.д.

Так, например, нередко случалось во время войны в Афганистане, когда советские военнослужащие, переставая понимать, за что и ради чего они воюют на чужой земле, и нередко теряя рассудок от творящегося вокруг ужаса (так называемый «Афганский синдром»), совершали самострел, лишь бы уехать домой. Тогда и вошло в обиход понятие «пятисотые».

А это законно

До недавнего времени за отсутствием военного положения «пятисотые» из числа военных-контрактников не несли никакой уголовной ответственности за отказ воевать, поскольку досрочный разрыв контракта был их законным правом. Воздействовать на таких контрактников пытались психологически: например, в октябре 2022 года Военный суд в Волгограде признал незаконной печать с надписью «склонен к предательству, лжи и обману», поставленную в военном билете жителю Брянской области Захару Кукаренко, который решил разорвать контракт после начала СВО. Однако 20 сентября 2022 года в УК были внесены соответствующие изменения, касающиеся уклонения от мобилизации, дезертирства и сдачи в плен – теперь подобные действия могут повлечь за собой реальные тюремные сроки.

В то же время, согласно Федеральному закону «Об альтернативной гражданской службе», гражданин РФ имеет неотъемлемое право на замену военной службы альтернативной гражданской, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Право на АГС на практике реализуется взамен срочной службы по призыву. В то же время в Конституции России (часть 3 статьи 59) закреплено прямое право на АГС также в условиях мобилизации, и оно является непосредственно действующим. Однако правовые механизмы, регулирующие прохождение такой службы в условиях мобилизации, на данный момент отсутствуют.