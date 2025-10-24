Как Чернобыльская трагедия «приговорила» футбольный клуб

Печально известная Припять до рокового 1986-го года была маленьким процветающим городком, который построили рядом с ЧАЭС – масштабнейшим проектом советской атомной энергетики. За электростанцией тщательно следили, а городу пророчили большое будущее. Стратегически важный объект диктовал отношение властей.

Был в Припяти и футбол

В середине 70-х был образован клуб «Строитель». Идея пришла Василию Кизима, который тогда был начальником управления строительства ЧАЭС. Команда получила название «Будивельник» (позднее будет переименована в «Строитель»). Принадлежала она администрации города. У АЭС же была своя команда, играющая в различных турнирах.

«Будивельник» выступал на городских и областных любительских соревнованиях. Состав собрался довольно сильный. Основой стали игроки из села Чистогаловка. В то время они котировались на уровне лучших в области. А тренировал их известный Анатолий Шепель – воспитанник киевского «Динамо», который как раз закончил карьеру игрока.

На старте карьеры в маленькую областную команду даже заехал Станислав Гончаренко. Два года до 81-го он играл в «Будивельнике», перешёл в новый клуб, где получил серьёзную травму, и закончил с футболом. Зато начал тренировать. И добился в этом деле намного больше. Стал одним из лучших футзальных тренеров Украины. Команда из Припяти – навсегда в его биографии.

Команда была в шаге от выхода в профессиональный футбол

«Будивельник» стремился в «лигу мастеров». Для выхода туда необходимо было выиграть турнир среди КФК – коллективов физической культуры. Команды делились на зоны, победители каждой зоны играли финальный турнир. Лучшая команда и отправлялась во вторую лигу чемпионата СССР.

Впервые «Будивельник» сыграл по КФК в 1981-м году, причём в ранге одного из фаворитов. В том же сезоне одержали победу на первенстве Киевской области. Но на более серьёзном соревновании не пошло. Отстали от лидирующего «Рефрижератора» на 5 баллов, хотя в областном турнире оставили его без золота.

Сценарий повторился и в следующем году. «Будивельник» защитил титул чемпиона Киевской области, но не смог ничего показать на турнире среди КФК. Заняли лишь последнее место в своей зоне.

Лучшего результата удалось добиться в 1985-м году. Команда наконец показала себя в турнире, через который могла пробиться в профессиональный футбол. До финального этапа не хватило всего 4 очка – на такое количество «Будивельник» и отстал от ахтырского «Нефтяника». Эта команда в том году шагнула во вторую лигу чемпионата СССР.

Прошло бы ещё немного времени, и клуб из Припяти обязательно дошёл до злополучной стадии плей-офф и навязал борьбу за звание «команды мастеров». Но уже в следующем году случилось непоправимое.

Трагедия на ЧАЭС приговорила клуб

26-го апреля 1986-го года взорвался реактор четвёртого энергоблока ЧАЭС. В тот день в Припяти должен был пройти матч между местным «Будивельником» и «Машиностроителем» из Бородянки. Но на поле гостевой команды приземлился вертолёт с людьми в спецодежде. Они и объявили, что матчу состояться не суждено. А на следующий день началась эвакуация.

В тот год турнир среди КФК выиграл как раз «Машиностроитель». Его игроки и игроки «Будивельника» участвовали в ликвидации последствий аварии. А Бородянка принимала переселенцев из Припяти, в том числе и футболистов. Не исключено, что это помогло команде лучше выступить на первенстве.

А «Будивельник» переехал в новый город Славутич и взял название «Строитель». В 1987-м даже удалось занять 3-е место в своей зоне, остановившись в 7 очках от лидера. А в 1988-м команда существование прекратила. На чемпионате КФК заняли лишь 8-е место. Борьба за профессиональный спорт была окончена.