За что в Российской империи уважали шниферов

На заре XX века в России сформировалась сложная иерархия преступного мира. На самой вершине этого темного Олимпа находились не бандиты-грабители, а настоящие мастера своего дела — шниферы. Элита воровского цеха, специалисты по взлому, перед которыми не могли устоять ни самые крепкие двери, ни самые надежные сейфы.

© Соцсети

Кто такие «шниферы»?

В первом словаре российского криминального жаргона, изданном в 1908 году авантюристом Василием Трахтенбергом, шнифер описывался как «высший разряд «домушников», идущих лишь на крупные кражи». Это были не просто воры, а инженеры преступного мира. Они не останавливались ни перед сложнейшими взломами, ни перед многочасовыми подкопами.

Позднее, в 1925 году, в секретном словаре «Блатная музыка», составленном для чекистов, термин «шнифер» раскрывался еще шире: ночной вор, взломщик несгораемых касс, специалист по кражам с проломом стен и отмычкой.

Есть версия, что Трахтенберг при подготовке своего знаменитого сборника воровских жаргонизмов пользовался «Инструкцией полицейским урядникам» (1894 год), где Департамент МВД Российской империи отмечал необычайное явление – российский уголовный мир начал широко использовать «еврейскую «блатную музыку». То есть, сам термин «блатная музыка», как и «шнифера», «кодла» (на иврите слово звучит фонетически схоже и означает «подобно нищим») и другие словоформы фени в ведомственных циркулярах царской полиции появились задолго до выхода словаря Трахтенберга.

Известные шнифера «старой школы»

В сборнике Валерии Пименовой «Уголовный розыск. Петроград – Ленинград – Петербург», очерки которого основаны на архивных данных МВД РФ, есть глава «Охота за «шниферами», где рассказывается как чекистам удалось в первой половине 20-х годов обезвредить банду питерских взломщиков сейфов, громивших государственные и частные заведения. Лидером шайки выступал Жоржик Черненький (Георгий Александров) Главным «вскрывателем» в банде был Григорий Краузе – «шнифер», известный еще царской полиции.

Взломщики подбирали ключи или отмычки к замкам входных дверей, а если это не удавалось, проламывали в помещении потолок и пробирались через него. Могли и пробить пол, проникнув в комнату с сейфом из подвала или сделать проем в стене соседнего здания. Кооперативы, ювелирные магазины, Электрический и Судостроительный тресты, предприятие «Ленинградтекстиль» и другие учреждения – на этих объектах «шниферы» каждый раз вскрывали сейфы менее чем за 50 минут. Всего им удалось украсть свыше 168 тысяч рублей – огромную по тем временам сумму.

Преступников удалось вычислить и задержать с помощью отчасти сохранившейся с дореволюционных времен полицейской картотеки и при активном участии в этом деле эксперта-криминалиста угро Алексея Салькова, который работал в «органах» еще при Николае II.

Жоржик Черненький, расстрелянный в 1925 году в Крестах, в свое время вскрывал любые сейфы за 35 минут, и считался легендой российского воровского мира.

Андрей Константинов в своем «Бандитском Петербурге» писал, что одним из самых известных «шниферов» 90-х годов XIX века был некто Гришка Армянин, которому впоследствии даже удалось «отмыть» деньги, добытые преступным путем, открыв рыбные промыслы. Лев Шейнин в «Записках следователя» упоминал о Казимире Ястржембском-Шульце (его из-за травмированного глаза прозвали Адмиралом Нельсоном), тот в десятых годах ХХ века успешно громил «наинадежнейшие» немецкие сейфы в Нижнем Новгороде и Самаре. Про дальнейшую биографию Нельсона известно только, что в СССР он стал совслужащим. О том, чем Казимир Ястржембский-Шульц занимался при советах и закончил ли свои криминальные похождения, информации нет.