«Дохлая луна»: как в России родился футуризм

С чего начался футуризм в России? Из каких диковинных вещиц рождались книги этого направления? И почему оно стремилось в будущее, черпая вдохновение из прошлого?

ГМИРЛИ имени В. И. Даля представил масштабный проект "Лицо нового искусства": русская футуристическая книга". Формально выставка приурочена к 140-летию со дня рождения поэта, философа, ученого, одного из идеологов русского футуризма Велимира Хлебникова, но она гораздо шире личности одного автора. Это исследование феномена футуристической книги в контексте той эпохи.

"Выставка скроена по образу нашего музея, здесь происходит синтез всех искусств, интересным образом вместе сходятся и живопись, и графика, и музыка, и философия", - подчеркивает директор музея Дмитрий Бак.

Уникальное явление в истории искусства - русская футуристическая книга - здесь представлено широко. Специально к проекту реставраторами музея было восстановлено 28 литературных жемчужин того времени. Но дело не только в книгах. Футуристы, следуя традициям своих предшественников, символистов и "мирискусников", шагнули дальше, синтезировали тексты с искусством визуальным и вербальным. Они же были и писателями, и художниками, и печатниками - сами издавали свои книги, и совсем не на коленке.

Эпатировали, щекотали нервы читателей и критиков. Создавали книги на обоях (знаменитый сборник "Садок судей") или мешковине. Видели пятиугольную книгу? И такая была, ее можно посмотреть на выставке. Сознательно использовали "типографский брак" для новизны концептуальности. Дерзкими решениями воплощали идею знаменитого манифеста "пощечины общественному вкусу".

"Эксперименты футуристов не только совершили настоящий переворот в искусстве книги, но и оказали значительное влияние на развитие всей визуальной культуры XX века, предвосхитив многие направления в дизайне, рекламе и современном искусстве", - рассказывает куратор экспозиции, ведущий научный сотрудник Музея истории литературы ХХ века Ольга Залиева.

И доказательством ее словам - вся драгоценная мозаика футуризма в нескольких залах музея. Экспозиция создана в сотворчестве с художником Анастасией Моховой.

Над многими экспонатами можно зависнуть надолго - даже без экскурсовода. И в залах можно найти даже книгу с пуговицами от мужских панталон - у футуристов, как у всех поэтов, настоящее искусство "произрастало" из самого разного сора. Хотя пуговица все же здесь не главный экспонат. А что же?

Среди самых ценных книжиц - легенда русского авангарда, "Помада" Крученых (предоставленная для экспозиции музеем Маяковского). Каждая страница раскрашена лично автором и состоит из литографированных иллюстраций, наклеенных на "золотую" фольгу, возможно, на обыкновенные конфетные фантики.

А вот и "Дохлая луна" - в этой книжке авторы впервые назвали себя футуристами. А вот - величайший раритет среди футуристических изданий - "Рыкающий Парнас": в свое время тираж сборника был изъят из продажи, конфискован и уничтожен цензурой из-за чрезмерно фривольных рисунков.

На обложке знаменитой книжицы Маяковского "Я" - вроде бы огромная клякса, но это лишь на первый взгляд: на самом деле это галстук-бант, который носил автор "Облака в штанах". А вот еще сборник "Тэ ли лэ" тоже Крученых, который был выпущен крошечным тиражом - 50 штук.

Рассматривая все это богатство, поневоле повторяешь про себя футуристические выверты из "Тэ ли лэ": то знаменитый "Дыр бул щыл", то "Небо душно а пахнет сизью и выменем / О полюбите пощадите вы меня…". Они на языке как камешки или мороженые ягоды.

Футуристы стремились в будущее, но черпали вдохновение из прошлого. Так что в одном из залов неслучайно притаилась каменная баба на фоне "Соленных столпов" Наталии Гончаровой. И это далеко не единственная работа художницы здесь. Есть и целая серия работ на тему войны. Духоподъемная работа Машкова с текстом Маяковского: "У Вильгельма Гогенцолерно / Размалюем рожу колерно. / Наша пика - та же кисть, / Если смажем - ну-ка счисть!".

А по соседству совсем другого характера карикатура - "Поход Игоря Северянина на Берлин" Михаила Ле-Дантю - иронически представляет самых крикливых "державников": среди двадцати персонажей немало завсегдатаев кабаре "Бродячая собака" - Маяковский, Хлебников, Гумилев, братья Бурлюки, Мандельштам… Настроения менялись, создавались и пацифистские работы и стихи. Завершает этот зал "Война" Наталии Гончаровой - серия впервые выставлена целиком. Создав четырнадцать мистических образов войны, художница навсегда покинула Россию.

"Война расколола футуризм как единое течение. Стало мало общих врагов. Надо было объединяться на почве общих друзей. Футуризм кончился. Остались футуристы", - напишет в какой-то момент Вадим Шершеневич.

Но выставка не закончится на этой ноте.

Последний зал посвящен русскому авангарду в Тифлисе, где создавались футуристические группировки "Синдикат футуристов" и "41ᵒ", куда приезжали Крученых, братья Зданевичи, Терентьев, Ладо Гудиашвили, Зигмунт Валишевский, Чернявский, Кара-Дарвиш.

В конце 1930-х годов футуристический бум в книгоиздании полностью сошел на нет. Нам же на память остались хрупкие редкости - книги, бережно хранящиеся в музеях и восстановленные сотрудниками, созданные в содружестве поэтами и художниками, футуристами и авангардистами…

Выставка ""Лицо нового искусства": русская футуристическая книга" организована при участии ведущих российских музеев, среди которых - Третьяковская галерея, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Русский музей, музей Маяковского, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и Московский музей современного искусства.

Увидеть выставку можно до 29 марта 2026 года.