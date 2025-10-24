Нестандартное кино: командир подлодки стал прототипом главных героев двух фильмов

16 октября 1940-го в Атлантике произошло событие, вызвавшее большой резонанс и послужившее основой для двух кинокартин, главным героем которых был командир итальянской субмарины. Чем прославился этот подводник и почему две ленты о нем идеологически мало похожи друг на друга?

© Ренато Балдини в фильме "Великая надежда", 1954 год

Нестандартное кино

Кинофильмы о подводниках и подводных лодках всегда пользуются неизменным успехом. Зрителям интересно заглянуть внутрь субмарины, посмотреть на быт ее команды, который регламентируется строгими правилами, важнейшее из которых: «на подлодках нет места ошибкам».

Самые известные фильмы о подводниках – немецкий «Лодка» и американский «Идти тихо, идти глубоко» – это яркие, захватывающие рассказы о приключениях. Итальянский фильм «Великая надежда» (1954) выглядит на их фоне белой вороной, поскольку это тихая, вдумчивая и глубоко антивоенная картина с музыкой Нино Рота.

Лента рассказывает об экипаже итальянской лодки, которая действует в Атлантике во время Второй мировой. По сюжету командир субмарины (его играет Ренато Балдини), подбирает в море нескольких британцев, включая медсестру (звезда «Бондианы» Лоис Максвелл) и темнокожего моряка (Эрл Кэмерон).

Отношения между экипажем и спасенными британцами поначалу очень непростые, но постепенно лед недоверия тает. И они даже забывают о войне, празднуя вместе Новый год. А позже, потопив датское торговое судно, герой Балдини решает спасти и его экипаж. Он предлагает доставить моряков на сушу, но предупреждает, что разместить выживших может только в надстройке лодки и это грозит им гибелью в случае ее погружения. Датчане соглашаются рискнуть, после чего лодка доставляет их на Азорские острова.

Таким образом, в «Великой надежде», в отличие от большинства подобных картин, субмарина не предстает ни безжалостным хищником, ни жертвой, которой приходится уклоняться от глубинных бомб. Режиссер Дуилио Колетти избегает этих клише, делая акцент на человечности и милосердии команды лодки. Такой подход мешал прокату фильма в других странах. В США даже изменили название на «Подлодка атакует», поскольку такое название, в отличие от «Великая надежда», звучало агрессивно и должно было завлечь зрителей в кинотеатры.

«Великая надежда» – это фильм с ярко выраженным пацифистским посылом. Такие картины в послевоенной Италии снимали, чтобы улучшить имидж страны, запятнавшей себя фашизмом и союзом с гитлеровской Германией. Для Рима важно было показать, что итальянцы, в том числе военные, могут быть не только агрессорами, но и гуманистами. А чтобы этот тезис звучал убедительнее для главного героя «Великой надежды» был подобран реальный прототип – подводник Сальваторе Тодаро. Но почему послевоенная итальянская кинопропаганда обратила внимание именно на него?

Рыцарь Атлантики

В 1923 году 16-летний сицилиец Сальваторе Тодаро стал курсантом военно-морского училища в Ливорно, которое закончил в 1927-м. После присвоения звания лейтенанта ВМС Италии, он проходил службу на различных кораблях и в морской авиации. В 1933-м Тодаро попал в авиакатастрофу. В ней он сломал позвоночник, из-за чего вынужден был всю оставшуюся жизнь носить корсет.

В 1937 году Тодаро, уже состоявшийся летчик, сделал крутой карьерный разворот, отправившись служить на подлодках. В апреле 1940-го его назначили командиром субмарины «Лучана Манара». После вступления Италии в войну Тодаро совершил на этой лодке два коротких похода в Средиземном море. Один из них чуть не стал для него роковым.

Когда 29 июня 1940-го «Манара» была застигнута на поверхности британским самолетом «Сандерленд», Тодаро решил скрыться от него под водой. Но из-за неисправности выхлопа дизеля лодка погружалась очень медленно, став отличной целью для бомбометания. Однако бомбы не были сброшены, так как ранее «Сандерленд» их уже потратил на другую лодку – «Рубино», потопив ее и подобрав четырех выживших. Таким образом, 29 июня произошло нечто необычное: итальянские подводники могли наблюдать с воздуха за атакой на их коллег.

27 сентября 1940-го Тодаро принял под свое командование океанскую субмарину «Команданте Альфредо Каппеллини» и сразу же отправился на ней в Атлантику, чтобы помочь немецким подводникам атаковать британские суда. После успешного прохода Гибралтара, 13 октября «Каппеллини» остановила югославское судно, направлявшееся в США с грузом сахара. Поскольку груз и его назначение не вызвали нареканий, югославы были отпущены.

Перед полуночью 15 октября Тодаро заметил еще одно судно и начал его преследовать. Это был вооруженный бельгийский пароход «Кабало», следовавший в британском фрахте в Кейптаун. Когда лодка приблизилась к нему, завязалась перестрелка, в которой победили итальянцы. Экипаж затонувшего «Кабало» спасался в шлюпках, которые нещадно трепало бушующее море. Сначала Тодаро собрал и взял на буксир те шлюпки, что смог найти. Но шторм мешал буксировке, и тогда итальянцы приняли на борт 26 человек и доставили их на Азорские острова. Другие шлюпки встретили панамский танкер, подобравший с них 16 человек. Таким образом, весь экипаж с «Кабало», за исключением одного моряка, был спасен.

В конце октября Тодаро повел лодку в Бордо, встретив по пути французское рыбацкое судно, которое было отпущено после досмотра. Проведя во Франции полтора месяца, «Каппеллини» снова вышла в поход 22 декабря. Встретив Новый год в море на пути к островам Кабо-Верде, 5 января 1941-го лодка обнаружила к северу от них британский пароход «Шекспир».

Между противниками завязалась перестрелка. Британцы стреляли метко, ранив одного из подводников, в результате чего тот свалился за борт. Но победили все же итальянцы. После того как «Шекспир» затонул, Тодаро развернул лодку на поиски пропавшего члена экипажа. Не найдя его, он вернулся к месту боя и подобрал 22 британца, включая восьмерых раненых. Затем субмарина взяла курс на Кабо-Верде, где высадила пленников. Остальные моряки «Шекспира» были позже найдены португальским эсминцем, вышедшим на поиски после прихода «Каппеллини» на острова.

Спустя десять дней у Фритауна Тодаро вступил в бой с британским судном «Эвмеус». Эта схватка была жарче предыдущей: британцы сопротивлялись два часа, пока не израсходовали весь боезапас. В итоге лодке удалось торпедировать «Эвмеус», после чего тот затонул. На этот раз Тодаро не стал помогать экипажу отправленного на дно корабля. Во-первых, бой стоил ему одного погибшего и девятерых раненых подводников. Во-вторых, вскоре в небе над местом гибели судна появились самолеты неприятеля. Поэтому людей с «Эвмеуса» спасли уже британские корабли из Фритауна.

Истории с «Кабало» и «Шекспиром» привлекли внимание международной прессы, восхитившейся тем, что Тодаро спас людей с этих судов. Газетчики даже нарекли командира «Каппеллини» «Рыцарем Атлантики». Но как на поведение в море отреагировало немецкое и итальянское командование?

Две тысячи лет цивилизации

После возвращения «Каппеллини» в Бордо и доклада о своих действиях Тодаро получил выволочку от командующего немецкими подводными силами адмирала Карла Деница. Он раскритиковал итальянца, заявив, что его поведение не соответствовало требованиям, предъявляемым к командиру военного корабля, находящегося в боевом походе.

Дениц сказал, что командир немецкой подлодки никогда не поставил бы судьбу выживших с затонувших судов выше надлежащего выполнения своего задания. И напоследок Дениц ехидно заметил, что если бы Тодаро служил в немецком флоте, то ему бы поручили командование лишь госпитальным судном, а не военным кораблем. Но, как утверждается, поток упреков немецкого адмирала Тодаро парировал фразой: «У некоторых за плечами нет, как у меня, двух тысяч лет цивилизации».

Из-за конфликта с немцами осенью 1941-го итальянскому командованию пришлось перевести Тодаро с подлодки на другую должность. Какое-то время он провел на Черном море на торпедных катерах, после чего его перевели в Италию, где Тодаро командовал надводными средствами знаменитой 10-й флотилии MAS и погиб 10 декабря 1942-го во время британского авианалета.

Удобный образ

Даже краткого изложения биографии Сальваторе Тодаро хватает, чтобы понять, почему он привлек внимание кинематографистов. Его образ был очень удобен – с одной стороны, Тодаро сражался на стороне сил зла, но с другой – оставался человеком и проявлял милосердие к противнику. Иначе говоря, «Рыцарь Атлантики» идеально подходил итальянцам для формирования их нового послевоенного образа, позволяющего дистанцироваться от прошлого.

Впрочем, сегодня с образом Тодаро в Италии происходят метаморфозы. В 2023-м о нем сняли новую кинокартину – «Команданте», которая схожа по сюжету с «Великой надеждой», но в отличие от нее пропитана по большей части национальной гордостью, а не пацифизмом.