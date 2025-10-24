Динозавры могли бы до сих пор жить на Земле припеваючи

Новые исследования показывают, что динозавры “процветали” до столкновения с астероидом. Датировка образования горных пород в Нью-Мексико ставит под сомнение теорию о том, что биологический вид уже находился в упадке.

По словам исследователей, динозавры не вымерли бы, если бы не катастрофический удар астероида, что ставит под сомнение идею о том, что доисторические животные уже находились в упадке, пишет The Guardian.

Около 66 миллионов лет назад, в конце мелового периода, огромный космический камень врезался в Землю, вызвав массовое вымирание, в результате которого погибли все динозавры, кроме летающих ящеров. Однако некоторые эксперты утверждают, что динозавры уже находились в упадке к этому времени.

Теперь же исследователи говорят, что датировка скального образования в Нью-Мексико ставит под сомнение эту идею, давая основания предполагать, что динозавры процветали до рокового столкновения.

Доктор Эндрю Флинн, первый автор исследования из Университета штата Нью-Мексико, сказал:

“Я думаю, основываясь на нашем новом исследовании, которое показывает, что, по крайней мере, в Северной Америке, они не были на грани вымирания”.

В статье, опубликованной в журнале Science, Флинн и его коллеги сообщают, как они датировали горную породу под названием Наашойбито в бассейне Сан-Хуан, используя два метода.

Первый метод, пишет The Guardian, заключался в анализе соотношения двух изотопов аргона в кристаллах, обнаруженных в породе, что позволило определить максимальный возраст ее образования. Второй метод заключался в анализе расположения магнитных частиц в материале, образующем породу, – особенности, которая отражает направление магнитного поля Земли на момент ее образования.

Доктор Флинн комментирует:

“Событие вымирания на самом деле происходит, по сути, непосредственно в середине довольно короткого периода смены полярности [когда магнитные полюса Земли меняются местами]”.

В совокупности полученные результаты показывают, что участок Наашойбито, где были найдены самые молодые окаменелости динозавров, сформировался самое большее за 350 000 лет до массового вымирания. “Это самые последние динозавры на юге Северной Америки”, - отмечает Флинн.

Команда говорит, что результаты показывают, что динозавры того периода были более разнообразными, чем считалось ранее. “В Северной Америке нет какой-либо однородной фауны динозавров, что делает их действительно подверженными вымиранию”, - подчеркивает Эндрю Флинн.

Действительно, хотя некоторые виды были распространены на севере и юге Северной Америки, включая крупных хищников, таких как тираннозавр рекс, существовали и заметные различия, которые, как предполагают исследователи, отражают различия в климате, отмечает The Guardian.

Профессор Стив Брусатте, соавтор исследования из Эдинбургского университета, сказал: “На севере было много рогатых трицератопсов и обычных утконосых динозавров, таких как эдмонтозавр. Но на юге были утиные клювы с замысловатыми гребнями и, что самое поразительное, огромные зауроподы с длинной шеей”.

Ученый отметил, что один из зауроподов, аламозавр, был почти 30 метров в длину и весил больше, чем Boeing 737.

“Нет никаких признаков того, что у этих динозавров были какие-либо проблемы, или что с ними происходило что-то необычное, или что они находились в каком-либо долгосрочном упадке”, - утверждает Брусатте.

Эндрю Флинн сказал, что представление о том, что общее разнообразие динозавров сокращалось до столкновения с астероидом, может быть результатом того, что открытых горных пород и, следовательно, окаменелостей, датируемых концом мелового периода, было меньше, чем в более ранние периоды.

“Похоже, что, насколько мы можем судить, нет никаких причин, по которым они могли бы исчезнуть, за исключением столкновения с астероидом”, - сказал он.

Профессор Майкл Бентон из Бристольского университета приветствовал результаты исследования. Палеонтолог, который не принимал участия в работе, сказал:

“Новые данные об этих динозаврах, выживших очень поздно в Нью-Мексико, очень интересны и показывают, что по крайней мере в одной местности фауна была разнообразной”.

Но Бентон отметил, что в статье рассматривалось только одно место, а не все разнообразие видов динозавров того времени по всей Северной Америке или по всему миру: “Как также показывают авторы в своей статье, в целом динозавры последних 6 миллионов лет мелового периода были менее разнообразны, их количество сократилось с 43 видов до 30 в западной части Северной Америки. Мы бы предположили, что есть свидетельства общего сокращения численности динозавров к концу мелового периода, когда отдельные фауны были богаты там, где климат был благоприятным”.