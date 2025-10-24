Почему 25 октября нельзя громко смеяться

Православные верующие 25 октября чтят мучеников Прова, Тараха и Андроника, а также перенесение в Гатчину трех святынь. В народном календаре отмечают проводы осени или день Андрона Звездочета.

Связано это с тем, что в этот день раньше наблюдали за звездами, чтобы понять, какой ждать урожай в будущем году и какую погоду. Принято было проводить обряды на удачу. Так, собрав сухие веточки, чертили вокруг себя круг. В центр клали ветки и зажигали костер. Считалось, что огонь может сжечь все беды.

В этот день не разрешалось громко смеяться, иначе потом будешь плакать. Не ссорились, чтобы после этого не случилось 25 бед. Не открывали входную дверь после стука, так как опасались впустить в дом горе. В этот день не взбивали перины и не стирали, чтобы с грязной водой не вылить счастье. Также не считали денег, чтобы не забыть про них навсегда, и не планировали поездки.

Если светят яркие звезды, скоро придут морозы. Все небо звездами усыпано - уродится горох. Гром гремит - зима будет короткой, теплой и снежной. Облака плывут низко - к теплу. Снег выпал и не растаял - к хорошему урожаю. Листья на верхушках ив зеленые - к теплой и ранней весне.