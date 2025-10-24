Блогер описал аварийную посадку самолета

Блогер Лоханни Сантос опубликовала в TikTok видео, в котором описала аварийную посадку самолета в Исландии словами «я думала, что не выживу». На публикацию обратила внимание газета The New York Post (NYP).

© РИА Новости

Сантос летела из Дублина в Нью-Йорк на рейсе авиакомпании Delta 21 октября. По ее словам, лайнер попал в сильную турбулентность, свет в салоне то включался, то выключался.

«Меня буквально трясло», — сказала она.

Авиакомпания сообщила, что у борта возникли проблемы с двигателем. Это вынудило пилотов посадить самолет в аэропорту Кеблавик на юго-западе Исландии. На борту находилось 208 пассажиров и 11 членов экипажа.

Тиктокерша сообщила, что сотрудники авиакомпании долго не уведомляли пассажиров о происходящем. Это заставило их изрядно поволноваться. Единственной инструкцией было надеть спасательные жилеты. Сантос рассказала, что ее успокоил мужчина, сидевший на соседнем сидении, который оказался ирландским телеведущим Мартином Кингом. Он разрешил напуганной девушке держать себя за руку во время полета. В итоге блогер насладилась отдыхом в Исландии и даже искупалась в термальном комплексе Голубая лагуна.

Ранее самолет авиакомпании IndiGo совершил аварийную посадку в Индии из-за утечки топлива. После приземления людей эвакуировали из салона.