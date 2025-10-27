Первые коты царского двора: как в Эрмитаже появилась пушистая стража

280 лет назад императрица Елизавета Петровна приказала доставить в Санкт-Петербург из Казани 30 «лучших и больших» котов для охраны её резиденции от грызунов. Хотя пушистые стражники жили в Зимнем дворце и раньше, с того момента они получили официальный статус. Проживание котов в Эрмитаже превратилось в традицию, которую чтут и в наши дни. В полном распоряжении животных находятся подвалы общей протяжённостью около 20 км. По словам экспертов, эрмитажные коты стали медиасимволом музея, а с ним — и всего Петербурга.

24 октября 1745 года императрица Елизавета Петровна велела доставить из Казани 30 котов для охраны Зимнего дворца от грызунов. Традиция держать кошек в Эрмитаже сохранилась до наших дней. Сегодня эрмитажные коты превратились в глобальный бренд.

Первые коты царского двора

Хотя официальный указ о поселении котов в Зимнем дворце был издан почти в середине XVIII века, первые пушистые стражники появились в царской резиденции несколькими десятилетиями ранее.

«Свою историю они ведут с начала XVIII века, когда Пётр I приобрёл у голландского купца кота Василия. Кот жил в императорской резиденции, а его задачей, предположительно, была охрана дворцовых амбаров от грызунов. Он был очень любим, с него три раза писали портреты, с которых были выполнены гравюры, хранящиеся теперь во многих музеях мира», — рассказала в беседе с RT помощник генерального директора Государственного Эрмитажа, пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

Ближе к середине XVIII века третье по счёту здание Зимнего дворца пережило настоящее нашествие грызунов, которые портили императорское добро. Глава государства взялась за дело решительно. По преданию, Елизавета Петровна узнала о казанских котах, благодаря которым в городе нет грызунов. 24 октября 1745 года императрица издала «Указ о высылке ко двору котов», которым повелела: «Сыскав в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших 30 котов, удобных к ловлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору ея императорского величества».

Когда в 1762 году было достроено существующее поныне пятое здание Зимнего дворца, котов запустили и в него. Основательница Эрмитажа императрица Екатерина II кошек не особо любила, но всё равно оставила их охранять картинные галереи от грызунов. Пушистых охранников разделили на две группы: надворных и комнатных. Во дворце особую популярность завоевали коты породы русская голубая.

Пушистые хранители оставались в Зимнем дворце и при династии Романовых, и при советской власти, когда здание стало музеем. В блокаду коты погибли, но руководство Эрмитажа не дало традиции прерваться.

«После блокады Ленинграда домашних животных в городе не осталось. В 1944 году в Ленинград прибыло несколько эшелонов с котами из Ярославля и Тюмени, и часть животных была передана для борьбы с грызунами в подвалах Эрмитажа», — отметил в разговоре с RT сотрудник пресс-службы Государственного Эрмитажа Александр Ефимкин.

«Все любят котиков»

В 1960-е годы в Эрмитаже попытались сменить котов на научные средства борьбы с крысами — в частности, на химикаты, но эксперимент себя не оправдал. Пушистые охранники произведений искусства оказались незаменимы.

«Время показало, что коты — самое эффективное и экологичное средство превентивной дератизации: мыши просто не идут в музей. Так что сегодня задача эрмитажных котов — не борьба с грызунами, а профилактика их появления. Правила, по которым живут коты, — те же, что были всегда. Вход в залы музея котам воспрещён, но в хорошую погоду их можно увидеть в Большом дворе Зимнего дворца», — рассказала Мария Халтунен.

Постепенно коты Эрмитажа сами превратились в магнит для туристов. Они даже попадают в мировые списки достопримечательностей, которые необходимо увидеть.

«Это продуманный и раскрученный бренд. Все любят котиков. Из этого сделали хорошую историю. Они стали медиасимволом музея, а с ним — и всего Петербурга», — подчеркнула в беседе с RT экскурсовод, историк и лектор Светлана Селищева.

По словам Александра Ефимкина, сегодня в подвалах Эрмитажа проживают около 50 котов и кошек. У каждого есть своё специально оборудованное спальное место, миски для еды и воды.

«В подвале поддерживаются чистота и сухость (подвал обогревается), есть домики, уютные клетки с гамаками, когтеточки, лесенки и всевозможные игрушки. У них есть даже собственная стиральная машина и место, где сушатся лежанки и подстилки. Все животные вакцинированы, имеют собственный паспорт, ветеринарную карточку и раз в неделю проходят осмотр у ветеринара. При необходимости котам подбирают специализированный корм, а в случае проблем со здоровьем оказывают медицинскую помощь», — отметил Ефимкин.

Общая протяжённость подвалов, в которых живут эрмитажные коты, составляет около 20 км.

«Эрмитажные коты — не только средство музейной дератизации, но и глобальный бренд, уже неотделимый от бренда самого музея. Эрмитаж делает всё возможное, чтобы его пушистые стражи жили свою лучшую жизнь, но в то же время следит, чтобы котов не было слишком много, и иногда отдаёт их в любящие надёжные руки — вот единственная перемена, возможная в жизни эрмитажного кота», — подчеркнула Мария Халтунен.

Эрмитажные коты становятся героями книг и мультфильмов. В 2010-х им посвятил мюзикл американский композитор Крис Брубек. В честь музейных котов проводятся праздничные мероприятия. По словам собеседников RT, пушистые хранители Эрмитажа делают людей добрее.