Вкусы Петра Великого: как европейская кухня покорила русского царя

Петр I, гастролируя в Европе во время Великого посольства в 1697–1698 годах, активно знакомился с европейской кухней. О том, что необычного он там для себя открыл, рассказывает автор канала «Сто грамм и пирожок».

Во время одного из таких обедов Петр I впервые попробовал лимбургский сыр, кофе и анисовую водку, после чего они стали завозиться из Голландии и постоянно появляться на царском столе. Поставки к правителю из других европейских стран также включали вино: в России пили знаменитый венгерский токай и французские вина, одним из которых был изысканный и престижный «Эрмитаж». Кстати, иностранные шкиперы, привозившие продукты, очень желали завоевать благоволение царя.

Среди прочих гастрономических предпочтений в России ценили твердый, подобный пармезану, сыр — царь лично следил за его качеством. Из деликатесов с морями подавались устрицы, сардины и мелкие анчоусы, отбором которых правитель тоже занимался сам.

Петр I, несмотря на свое увлечение европейской кухней, был большим любителем русской и часто ел на обед и ужин у себя в покоях перловую кашу, похлебку и редьку. Особенно он любил пеклеванный ржаной хлеб, тонко раскатанный и запеченный. Во время турне по Европе в 1717 году во Франции этот непривычный для европейцев хлеб был изготовлен специально для российского правителя.