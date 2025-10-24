В чем заключалось «главное предательство» Михаила Горбачева

Встреча на высшем уровне между Генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Джорджем Бушем-старшим, состоявшаяся 2–3 декабря 1989 года у берегов Мальты, считается одним из ключевых событий, ознаменовавших окончание «холодной войны». Однако оценки её итогов в политических и экспертных кругах остаются диаметрально противоположными: от признания её историческим прорывом до обвинений в стратегической капитуляции.

Декларация о завершении конфронтации

В ходе саммита Горбачёв заявил о переходе от эпохи конфронтации к «эпохе прочного мира» и дал устные гарантии, что СССР не начнёт войну против США. Фактическим ядром переговоров стал отказ советской стороны от так называемой «доктрины Брежнева», предполагавшей право СССР на вмешательство во внутренние дела стран социалистического блока.

Основные решения, озвученные Горбачёвым, включали:

Невмешательство в дела восточноевропейских стран, что де-факто давало зелёный свет мирным демократическим революциям, которые уже шли в регионе.

Согласие на объединение Германии без выдвижения встречных условий по роспуску НАТО.

Отказ от применения силы для подавления сепаратистских настроений в Прибалтийских республиках.

Обещания о сокращении обычных и стратегических наступательных видов вооружения. В обмен советская сторона получила устные заверения в поддержке курса «перестройки» и обещание содействовать отмене поправки Джексона-Веника, ограничивающей торговлю с СССР (отменена лишь в 2012 году).

Критическая оценка

Ряд российских и западных аналитиков рассматривают вышеперечисленные шаги как односторонние уступки, приведшие к утрате СССР ключевых геополитических позиций.

Так философ Александр Зиновьев называет данное соглашение «предательством» геополитических завоеваний, достигнутых ценой многомиллионных жертв во Второй мировой войне. Решения принимались Горбачёвым в узком кругу без санкции Политбюро, которое ранее рассматривало подобные сценарии только в контексте одновременного роспуска НАТО и Организации Варшавского договора.

Как отмечал политолог Анатолий Громыко, американская сторона добилась всех поставленных целей, не дав взамен юридически закреплённых гарантий. Уже в 1991 году коалиция во главе с США начала войну в Персидском заливе, не опасаясь реакции СССР. Поддержка Вашингтоном сепаратистских движений в Прибалтике также ускорила процесс распада Союза.

Американский дипломат Генри Киссинджер и посол Джек Мэтлок отмечали, что Горбачёв вёл себя не как равный партнёр, а как проситель, надеющийся на ответные шаги Запада. Его публичные жесты, такие как знаменитое фото в ковбойской шляпе, подаренной Рейганом, и получение Нобелевской премии мира, сторонниками жёсткой линии трактовались как демонстрация зависимости от западного признания.

Альтернативный взгляд

С другой стороны, действия Горбачёва можно рассматривать в контексте его попытки прекратить изнурительную гонку вооружений и интегрировать СССР в мировую экономику. Ослабленная советская экономика не могла более нести бремя глобального противостояния. С этой точки зрения, Мальтийский саммит был не «предательством», а болезненной, но осознанной стратегической переориентацией, призванной предотвратить дальнейшую изоляцию и экономический коллапс.