Какие болезни на Руси считались позорными

В Древней Руси отношение к болезням определялось не только медицинскими, но и глубокими духовными представлениями. Недуг часто воспринимался не как случайность, а как расплата за грехи, дурной образ жизни или нарушение вековых устоев. Какие же болезни могли покрыть человека несмываемым позором в глазах общества?

Болезни как знак пренебрежения гигиеной

В мире, где баня была не просто средством омовения, но и сакральным местом очищения от скверны, любые кожные заболевания — чесотка, экземы, рожистые воспаления — считались свидетельством глубокой нравственной нечистоты. Человек с такой «хворью» был не просто болен; он демонстрировал окружающим свое потворство «низменному» и нежелание следовать традициям, ведь в бане «изгоняли» не только грязь, но и душевные немощи.

Проказа

Проказа (лепра) была, пожалуй, самым страшным диагнозом. Ее боялись не только из-за заразности и неизлечимости, но и из-за тяжелого социального клейма. Прокаженный становился изгоем в прямом смысле слова. Его выдворяли из селения, а при приближении к жилищам здоровых людей он обязан был предупреждать о себе ударами в деревянную колотушку. Эти несчастные, отринутые всеми, часто умирали в одиночестве от голода и болезней, став при жизни живым напоминанием о суровом Божьем наказании.

Венерические заболевания

Недуги, передающиеся половым путем, однозначно трактовались как расплата за аморальное поведение и «разнузданность плоти». Об этих болезнях в приличном обществе старались не говорить вовсе, а страдающего ими человека клеймили позором. Его болезнь была видимым доказательством греха, вынесенным на всеобщее обозрение.

Бесплодие

Позорным и для мужчин, и особенно для женщин было бесплодие. «Пустоцвет» – так называли бесплодных представительниц слабого пола. К ним относились пренебрежительно, ведь они не могли выполнить своё главное предназначение.

Пьянство

Алкоголизм на Руси не одобряли. Если человек умирал из-за того, что не мог остановиться и перестать пить, его родные не могли упоминать имя покойного, не краснея, – пьянство считалось позором.