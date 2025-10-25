Что делала одна из самых жестоких банд России 1990-х

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и жестоким организованным преступным группировкам 1990-х годов. За считаные годы они стали одной из самых влиятельных сил на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные ОПГ проникали во все сферы жизни, жестко устраняя любые преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла о жестокой московской группировке, которую создал пауэрлифтер из столичного района Медведково Константин Пискарев по кличке Костя Большой. Сегодня наш рассказ — об одной из самых опасных и законспирированных ОПГ в истории современной России, названной по имени ее главаря Эдуарда Тагирьянова. Она стала уникальным явлением для криминального мира лихих 90-х: у ее участников не было криминальной романтики, они не занимались банальным рэкетом, но при этом незаметно и профессионально устраняли всех, кто пытался встать у них на пути, со временем сделав похищения и расправы своим основным профилем.

© Lenta.ru

Тагирьяновская ОПГ выросла из швейного кооператива

Эдуард Тагирьянов родился 20 июня 1965 года в поселке Кропачево (Челябинская область), но вырос в Набережных Челнах (Татарстан), куда его родители перебрались в поисках работы. Впрочем, обеспечивать семью пришлось матери Эдуарда: ее муж вскоре после переезда попал за решетку из-за расправы над собутыльником.

Тагирьянов-младший пошел по стопам отца: осенью 1981 года он на полгода попал в колонию за участие в пьяной драке. Этот опыт его ничему не научил: спустя всего десять дней после освобождения он вновь оказался в СИЗО по обвинению в хулиганстве. Второй приговор был более суровым — по нему Тагирьянов провел за решеткой 2,5 года.

Отбывая этот срок, Эдуард неожиданно нашел себя в швейном деле. Освободившись, он вначале в одиночку шил и продавал кожаные куртки, а затем привлек к делу своих друзей, создав швейный кооператив «Пчелка». Все они затем стали членами группировки Тагирьянова, которая изначально создавалась для противостояния рэкетирам.

Эдуард быстро показал себя суровым лидером: употребление наркотиков и отказ от спорта грозили его подручным расправой. В 1992 году от пошива одежды они перешли к куда более прибыльному бизнесу — торговле спиртным. Год спустя Тагирьянов купил два водочных завода и вскоре стал одним из самых богатых людей Набережных Челнов.

Первую расправу банды ее главарь назвал эксцессом

Свой бизнес Тагирьянов вел очень жестко: так, в августе 1995 года участники ОПГ по приказу главаря похитили компаньона Эдуарда. Тот вздумал надуть Тагирьянова и не отдал ему 50 миллионов рублей за проданный товар. После общения с бандитами хитрец выжил лишь чудом и вернул все до копейки.

Рустаму Закирову — еще одному знакомому Тагирьянова — повезло меньше. Закиров закупал водку у Эдуарда, причем изначально стороны договорились, что в Набережных Челнах Рустам продавать спиртное не будет — это территория Тагирьянова. Но через несколько месяцев Рустам нарушил уговор: стал поставлять товар в город, причем по ценам ниже, чем у Эдуарда.

Тогда криминальный авторитет приказал своей правой руке Олегу Дацко по кличке Дыца проучить наглеца. Но бандит перестарался: в январе 1997 года он нанес Закирову несколько ударов металлическим прутом по голове, которые оказались летальными, — некоторое время спустя Рустама не стало в больнице.

«‎Закирова убивать не хотели, но он был убит. Эксцесс», — Главарь ОПГ Эдуард Тагирьянов.

Пару лет спустя на пути Тагирьяновской ОПГ встал журналист «Новой газеты» Игорь Домников. Тот на свою беду написал разгромную статью, критикующую руководство Липецкой области. Тогда один из приятелей Тагирьянова решил выслужиться перед чиновниками и попросил Эдуарда проучить журналиста.

Тот направил в Москву одного из своих подручных, который под видом информатора встретился с Домниковым, чтобы тайно составить его психологический портрет. После этого бандиты целый месяц следили за журналистом, выбирая время и место, оптимальные для нападения.

В итоге Домникова подкараулили в мае 2000 года в подъезде его дома на улице Перерва. Журналиста избили молотком по голове, он попал в реанимацию и два месяца спустя ушел из жизни.

Люди Тагирьянова стали безжалостно истреблять конкурентов

В борьбе с конкурентами Тагирьяновская ОПГ ничуть не чуралась насилия — причем порой бандиты могли мстить спустя многие месяцы после конфликта, когда жертва успевала напрочь забыть о нем. Так, в 1997 году у подручных Эдуарда произошел бытовой конфликт с лидером группировки ГЭС Гией Шеклашвили.

Последний чувствовал свое превосходство над людьми Тагирьянова — одного из них похитили ради выкупа, который был заплачен.

Шеклашвили считал себя победителем — а Эдуард выждал время и приступил к планомерной мести.

Вначале 5 сентября бригадира ОПГ ГЭС, чеченского криминального авторитета Бацаева, взорвали в собственной машине. 2,5 месяца спустя пришел черед и босса группировки: в ноябре у плотины Нижнекамской ГЭС Шеклашвили забили до смерти металлическими прутами и сбросили тело в воду.

В конце сентября 2000 года по приказу Тагирьянова киллеры отправили на тот свет оперативника уголовного розыска Вильдара Гимаева. Милиционер вызвал гнев криминального авторитета, поскольку задержал Эдуарда прямо на похоронах его отца и продержал в отделении до тех пор, пока тело Тагирьянова-старшего не предали земле.

Тагирьянов мог позволить себе столь дерзкие преступления, поскольку мощь его группировки лишь росла год от года.

В начале 2000-х ОПГ стала набирать в свои ряды молодых бойцов, которых учили мстить противникам жестоко и на холодную голову. Некоторым из них главарь даже оплачивал учебу в вузах. В конце 2002 года молодые участники банды отправили на тот свет члена ОПГ «Боксеры» Трапезникова, который пытался обложить данью их автостоянку.

Подручные Тагирьянова усыпили бдительность вымогателя, пообещав тому деньги, а сами улучили момент и похитили Трапезникова. Бандита вывезли в Боровецкий лес, где задушили на краю заранее вырытой могилы, куда и закопали тело.

Коммерсанты и топ-менеджеры исчезали из-за бандитов

В ноябре 2001 года люди Тагирьянова решили устранить коммерсанта Олега Куликова. Тот занимался поставками запчастей для вертолетов, а войти в этот бизнес ему в свое время помог криминальный авторитет. Вначале Куликов отдавал лидеру ОПГ половину своих доходов, но затем перестал это делать, и между ними возник конфликт.

Отказ от сотрудничества стал для коммерсанта роковым: его отвезли в окрестности поселка «Жаворонки-3» под Набережными Челнами, задушили и закопали. Для друзей и близких Куликова бандиты обставили дело так, что тот якобы улетел в срочную командировку в Воронеж, где пропал без вести. А в 2003 году подручные Тагирьянова совершили преступление, которое привело к краху ОПГ. В конце мая они похитили 44-летнего директора «КамАЗ-Металлургия» Виктора Фабера и его любовницу — начальника департамента экономики того же предприятия Наталью Стародубцеву.

Мотивы этого преступления до сих пор остаются тайной для следствия — по некоторым данным, члены Тагирьяновской группировки выполняли заказ своих влиятельных коллег из Москвы, которым Фабер перешел дорогу в их стремлении взять концерн под полный контроль.

Как бы то ни было, бандиты под видом милиционеров проследили за любовниками, которые уединились в Боровецком лесу, и захватили их. Обоих вывезли на катере в заранее подготовленное место. При этом в пути по требованию похитителей Фабер позвонил на предприятие и соврал, что вместе со Стародубцевой отбыл в срочную командировку в Казань.

Преступления Тагирьянова обернулись для него пожизненным сроком

Сразу после похищения напуганный Фабер согласился выполнить требование похитителей и перевел им миллион долларов на указанный счет в банке. Между тем подчиненные топ-менеджера, которым он звонил с указанием совершить транзакцию, почуяли неладное и начали аккуратно выведывать у босса, что произошло.

Эти попытки принесли свои плоды: по одной фразе, произнесенной Фабером, его сотрудники поняли, что к делу пора подключать Федеральную службу безопасности (ФСБ) России. Спецслужба остановила транзакции в банке, через который ОПГ Тагирьянова отмывала деньги, а затем по биллингу сотовых телефонов впервые в криминалистике России установила круг подозреваемых.

Членов группировки вместе с их главарем задержали в начале июля 2003 года, но они показания давать отказались. Первым заговорил экс-подручный Тагирьянова Геннадий Безуглов (Гоша), который покинул ОПГ годом ранее. Его шокировал случай, когда бандиты похитили не того человека и в итоге расправились с ним как с лишним свидетелем.

К сожалению, спасти Фабера и Стародубцеву сотрудники правоохранительных органов не успели — их тела нашли в сентябре в водах Камы. Другой жертве ОПГ, бизнесмену Булату Баязитову, повезло больше. Его похитили 7 июля и он провел в плену у бандитов два месяца.

Баязитова спасло то, что Безуглов уговорил одного из бывших подельников сообщить, где прячут коммерсанта.

Суд над Тагирьяновской группировкой и ее главарем завершился в августе 2009 года. Криминальный авторитет вместе с тремя приближенными получил пожизненный срок за 24 расправы. Остальные бандиты получили от восьми месяцев лишения свободы условно до 20 лет колоний строгого режима.

***

Сегодня 60-летний Эдуард Тагирьянов отбывает свой вечный срок в камере-одиночке исправительной колонии особого режима №6 (ИК-6) «Торбеевский централ» в Мордовии. Теперь уже бывший лидер ОПГ не сидит без дела — он ведет документальный учет рабочего времени и результатов труда других осужденных.

В 2021 году Тагирьянов пытался оспорить свой суровый приговор — заявил, что явка с повинной, от которой он сам же в 2007 году и отказался, имеет юридический вес, на основании чего его наказание якобы должно быть пересмотрено. Впрочем, суд не нашел оснований для пересмотра дела главаря одной из самых жестоких банд 1990-х.